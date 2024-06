Voorstel zou de installatie van zonnepanelen op de Italiaanse landbouwgronden verbieden

De voorgestelde wetgeving in Italië zou de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op landbouwgrond verbieden, waarbij voor sommige agri-voltaïsche systemen vrijstellingen zouden worden verleend.

De aankondiging kwam een ​​week nadat Italië tijdens een bijeenkomst van de ministers van Energie van de G7 had toegezegd om de capaciteit voor hernieuwbare energie tegen het einde van dit decennium te verdrievoudigen.

"We hebben een einde gemaakt aan de wilde installatie van op de grond gemonteerde fotovoltaïsche panelen”, vertelde Francesco Lollobrigida, de Italiaanse minister van Landbouw, op een persconferentie nadat de maatregelen waren goedgekeurd.

Hij voegde er echter aan toe dat agri-voltaïsche systemen waarin zonnepanelen op een minimale hoogte van 2.1 meter boven de grond worden geïnstalleerd, van het verbod zouden worden vrijgesteld.

"Er zijn zeer voordelige fiscale bepalingen voor agrarische ondernemers en landbouwgrond”, aldus Lollobrigida. ​"Als je echter fotovoltaïsche panelen op de grond wilt inzetten, verander je het beoogde gebruik ervan, en daarom geloven wij niet dat dit soort praktijken mag voortduren.”

Onderzoek dat in april werd gepubliceerd en mede werd geschreven door Italiaanse academici van de Sapienza Universiteit van Rome, modelleerde de meest efficiënte manier om tweezijdige zonnepanelen te installeren in olijfgaarden met een superhoge dichtheid zonder de opbrengst of kwaliteit te schaden.

Ze stelden vast dat zonnepanelen die tussen de drie en 4.5 meter werden geïnstalleerd onder een hoek tussen 20 en 40 graden de maximaal mogelijke hoeveelheid zonne-energie zouden benutten, terwijl ze slechts een kleine productiviteitsdaling zouden opleveren.

Het onderzoek bouwde voort op eerdere theoretisch onderzoek waarin wetenschappers uit Italië en Roemenië modelleerden hoe effectief verschillende fotovoltaïsche olijfgaarden in Zuid-Italië zouden zijn. Ze ontdekten dat elke hectare tot 7.13 megawatt aan stroom kon produceren en 900 Arbequina-bomen kon bevatten.

Ondanks de potentiële synergieën juichte Coldiretti, de machtigste boerenvakbond van Italië, de voorgestelde wetgeving toe en zei dat deze de speculatie door investeringsfondsen, die de kosten van landbouwgrond de afgelopen jaren heeft opgedreven, hard zal aanpakken.

"We kunnen de sluiproute van fotovoltaïsche energie niet accepteren”, zegt Luigi Pio Scordamaglia, directeur internationaal beleid van Coldiretti. ​"We willen de traagheid van een regering die heeft besloten niet te investeren en de irrigatie te verbeteren niet accepteren. We willen het volledige productiepotentieel van dat land opnieuw realiseren.”

Ondertussen verzetten milieugroeperingen zich tegen de wetgeving en noemden deze onverenigbaar met de doelstellingen van het land op het gebied van hernieuwbare energie.

"Het is een ernstige fout om de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie met op de grond gemonteerde modules te vertragen, wat het meest economische en efficiënte type systeem vormt”, schreef de Italiaanse Solar Association in een open brief aan de regering.

Italia Solare schat dat het installeren van zonnepanelen op slechts één procent van de braakliggende landbouwgrond Italië in staat zou stellen aan zijn verplichtingen op het gebied van zonne-energie voor 2030 te voldoen. Van de 16 miljoen hectare aangewezen landbouwgrond in Italië blijft ongeveer een kwart braak liggen als gevolg van milieu- en sociaal-economische factoren.

Voordat het in wet wordt omgezet, zal de voorgestelde wetgeving in beide kamers van het parlement worden onderzocht, dat de mogelijkheid heeft om wijzigingen aan te brengen.