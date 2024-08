Italiaanse aanklager beschuldigt zeven merken van fraude

De aanklager van Turijn, Italië, Raffaele Guariniello, kondigde een onderzoek aan naar een tiental wettelijke vertegenwoordigers van verschillende olijfolieproducenten wegens mogelijke commerciële fraude.

Bij het onderzoek zijn zeven grote olijfoliemerken betrokken die in Italiaanse supermarkten worden verkocht: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (een huismerk voor de winkelketen Lidl) en Antica Badia (een huismerk voor de winkelketen Eurospin) , waarvan sommige, ondanks hun Italiaanse namen, onlangs zijn overgenomen door buitenlandse groepen.



Het is nu belangrijk om deze zaak op te helderen, om consumenten en duizenden eerlijke bedrijven die zich vandaag de dag bezighouden met de productie van olijfolie te beschermen. - Minister van Landbouw Maurizio Martina

Het onderzoek begon na a rapport door Il Test (The Test), een tijdschrift voor consumentenbescherming en rechten, dat afgelopen mei de olijfolie analyseerde in 20 flessen met het label ​"extra vierge olijfolie ”, gedistribueerd en verkocht door de meest populaire supermarkten in Italië.

De analyses werden uitgevoerd door het chemisch laboratorium van het douaneagentschap (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) in Rome, een van de meest gekwalificeerde in Italië, dat is gedegradeerd tot ​"maagdelijke ”bijna de helft van de olijfoliën vanwege de aanwezigheid van organoleptische defecten die door de paneltests werden gevonden.

Zie ook:Hard werken in de laatste eilandgevangenis van Italië betekent olijfolie maken

Chemische en fysische analyses van de parameters van zuurgraad, peroxiden en alkylesters bevestigd het oordeel van het panel.

De officier van justitie gaf de NAS, functionarissen van de anti-vervalsing en gezondheidseenheid van de Carabinieri, opdracht om de analyses te herhalen, die bevestigden dat de olijfolie in de flessen van sommige populaire merken, in tegenstelling tot de aanduiding op het etiket, niet extra was maagd, maar gewoon maagd.

Het onderzoek gaat naar verluidt niet over de mogelijke gezondheidsrisico's van de verkochte olijfolie. Geen van de stoffen in de producten leek schadelijk voor de gezondheid. In plaats daarvan is de aantijging het mogelijke bedrog van consumenten, die ongeveer 30 tot 40 procent meer betaalden voor een fles extra vierge olijfolie toen dit niet het geval bleek te zijn.

"We zullen met aandacht de evolutie van het onderzoek van de aanklager van Turijn volgen ”, schreef de minister van landbouw-, voedsel- en bosbouwbeleid Maurizio Martina in een verklaring: ​"omdat het essentieel is om de strategische sector van Italiaanse olijfolie te beschermen. "

"In de afgelopen maanden ', vervolgde hij, ​"we hebben de controles aangescherpt, vooral sinds vorig oogstjaar een van de het moeilijkste in de afgelopen jaren. In 2014 heeft onze inspectie voor fraudebestrijding (ICQRF) ruim 6,000 inspecties en voor 10 miljoen euro aan inbeslagnames in deze sector uitgevoerd. Het is nu belangrijk om deze zaak op te helderen, om consumenten en duizenden eerlijke bedrijven die zich vandaag de dag bezighouden met de productie van olijfolie te beschermen.”

"Het record van invoer uit het buitenland, in 2014, met de aankomst van 666,000 ton olijfolie en afvallen, 38 procent meer dan vorig jaar, moedigde zeker fraude aan, "zei Coldiretti in zijn laatste persbericht. ​"We moeten dit verdedigen ​'Made in Italy 'strategische sector, aangezien Italië de op een na grootste producent van olijfolie is na Spanje met ongeveer 250 miljoen planten en een geschatte jaarlijkse omzet van 2 miljard euro. "

"Italië is ook 's werelds grootste importeur van olijfolie, ”verklaarde Coldiretti, ​"die vaak worden vermengd met binnenlandse om te verwerven, met de afbeeldingen op het etiket en onder de dekmantel van historische merken - zelfs als ze naar het buitenland worden overgebracht - een schijn van Italiaans karakter om te worden uitgebuit op binnenlandse en buitenlandse markten, een gedrag dat fraude bevordert dat moet worden bestreden met de strikte toepassing van de wet. "