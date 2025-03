Zeldzame variëteit verenigt Bosnië en Herzegovina in Olive Grove of Hope

De olijventeelt in Herzegovina, de zuidelijke regio van Bosnië en Herzegovina, is zich met sprongen ontwikkelen en grenzen.

Ongeveer tien jaar geleden waren er nog maar 80 olijfbomen, maar nu staan ​​er 116,000 olijfbomen op 520 hectare.

Er worden nog steeds nieuwe plantages aangelegd, waaronder een bijzondere plantage bij het klooster van de Franciscanessen van Christus Koning in Bijelo Polje, Potoci, ten noorden van Mostar, de grootste stad van Herzegovina.

Het was een gebeurtenis die veel belangrijker was dan een simpele aanplant. Een gelegenheid om na te denken over vrede, verbinding en liefde, alles wat ons verenigt en gelijkwaardig maakt. - Dajana Dujmović, Klooster van de Franciscanessen van Christus Koning

"“Dit is de Olijfgaard van de Hoop”, zei non Dajana Dujmović, directeur van het bedrijf Paxa Dola (vertaald als Vallei van de Vrede), dat de olijfgaarden van het klooster beheert.

Naast de 3,500 druppelbevloeide Oblica-, Istrische bjelica-, Pendolino-, Cipressino- en Ascolana-tenerra-bomen die 13 jaar geleden op ongeveer 14 hectare zijn geplant, herbergt het klooster ook de zeldzame Leucocarpa-variëteit, in de volksmond de ​"witte olijf.”

Deelnemers aan het planten van ​ " witte olijven” in de Olijfboom van Hoop

"“De vruchten lijken op parels en de olie wordt al sinds de oudheid gebruikt voor de wijding van priesters”, aldus Dujmović. ​"De zilveren kroon en de witte vruchten zijn een teken geworden van zuiverheid, vernieuwing en de onverwoestbaarheid van het goede.”

Het idee om de Olive Grove of Hope van deze variëteit te bouwen, ontstond spontaan. Tijdens een studiereis naar Italië, georganiseerd door de Herzegovina Association of Olive Growers and Oil Producers (HUUM), ontstond er spontaan een gesprek over de zeldzaamheid van witte olijfzaailingen, ook wel bekend als Leucolea.

HUUM, dat leden van drie etnische groepen verenigt – Kroaten, Serviërs en Bosniakken – en drie religies – Katholicisme, Orthodoxie en Islam – faciliteerde de uitwisseling tussen de deelnemers, die opmerkten hoe moeilijk het is om deze zaailingen te verkrijgen.

Deze realisatie lokte een onverwachte reactie uit: iedereen wilde graag minstens één jonge boom bezitten.

Maar dit verhaal was nog specialer omdat de deelnemers aan de reis mensen waren met drie verschillende geloven. Ze stapten zonder aarzelen in het project en voelden zich verbonden door een gemeenschappelijke wens om bij te dragen aan de creatie van iets waardevols en blijvends.

Religie speelde een belangrijke rol in de bloedige Bosnische oorlog, waarbij van 1992 tot 1995 Bosniërs met een moslimmeerderheid en Bosnische Kroaten met een katholieke meerderheid tegen orthodoxe Bosnische Serviërs vochten om de onafhankelijkheid van Bosnië en Herzegovina ten opzichte van Joegoslavië te behouden.

Het conflict omvatte de Genocide van Srebrenica, waar Bosnisch-Servische troepen systematisch 8,000 Bosnische mannen en jongens vermoordden en 20,000 anderen dwongen hun huizen te verlaten.

De herinnering aan de gebeurtenis heeft zich in het nationale bewustzijn gegrift en de spanningen tussen de verschillende etnische en religieuze groepen zijn nooit helemaal verdwenen.

Om de nationale eenheid te bevorderen, verwierf de HUUM-groep 33 Leucolea-boompjes, overeenkomend met de leeftijd van Jezus Christus bij de kruisiging. De zoektocht naar de eerste 15 bomen eindigde succesvol tijdens de reis naar Italië. Maar het verhaal hield daar niet op.

De bekende landbouwkundige en olijventeler Božo Mustapić uit Neum ging de uitdaging aan om donoren te vinden voor de resterende 18 bomen.

"“Het maakt niet uit hoeveel bomen er nog gekocht moeten worden, ik zal mensen vinden die ze willen hebben,” zei Mustapić.

Er raakten inderdaad meer mensen bij de aankoop betrokken en velen deelden de kosten, zodat ze konden deelnemen.

"Maar het ging hier niet alleen om geld – het belangrijkste was saamhorigheid, ontmoeting en verbinding door een nobel doel,” zei Dujmović.

Vanaf het begin zei hij dat het duidelijk was dat dit project verder ging dan het planten van olijfbomen. Iedereen die besloot deel te nemen, nam de verplichting op zich om de aankoop van de witte olijfbomen te financieren en ze te planten.

De aanplant vond plaats op 21 februarist, en de respons overtrof de verwachtingen.

Naast nonnen, priesters en olijvenboeren uit Herzegovina namen ook diplomaten, buitenlandse ambassadeurs en politici deel aan dit ongewone evenement, waaronder de president en de minister van Landbouw van het land, die een boom plantten.

Minister van Landbouw Kemal Hrnjić

"De olijfboom is niet alleen een landbouwgewas, maar ook een symbool van hoop en uithoudingsvermogen. Een olijfboom planten betekent investeren in de toekomst," aldus minister van Landbouw, Waterbeheer en Bosbouw Kemal Hrnjić. ​"Deze olijfgaard moet een getuige zijn van de hoop dat we een betere toekomst kunnen opbouwen.”

"Ik hoop dat dit project anderen zal inspireren om zich te wijden aan landbouw en olijventeelt", voegde president Lidija Bradara toe.

Lidija Bradara, voorzitter van de Federatie van Bosnië en Herzegovina

Miljan Grgić-Porfirije, vicevoorzitter van HUUM en hieromonk (een titel in de Orthodoxe Kerk die vergelijkbaar is met monnik en priester) in het Tvrdoš-klooster bij Trebinje, een stad ongeveer 30 kilometer ten noorden van de Kroatische stad Dubrovnik, plantte ook zijn olijfboom.

Het klooster staat bekend om zijn wijnen van topkwaliteit en bekroonde extra vergine olijfolie. ​"Dit jaar zullen we voor het eerst ook deelnemen aan de NYIOOC World Olive Oil Competition", zei Grgić-Porfirije.

Hij zei dat Tvrdoš een van de meest bezochte kloosters van de Servisch-Orthodoxe Kerk is, met jaarlijks 350,000 bezoekers van verschillende religies en nationaliteiten. ​"“Het brengt mensen van over de hele wereld samen door middel van spiritualiteit en gastvrijheid”, zei hij.

Ramiz Zajmović, bestuurslid van HUUM en directeur van het biologische landbouwbedrijf AgorHerc, plantte ook een Leucocarpa-zaailing.

Het bedrijf kweekte 15,000 olijfbomen, wilde rozen, vijgen en lavendel op 140 hectare op een heuvel boven de stad Gabela.

"“Alles is biologisch en holistisch, waarvoor wij de enige in Bosnië en Herzegovina zijn met het Demeter-certificaat”, aldus Zajmović, een moslim.

Onder de slogan ​"Eenheid in diversiteit,” plantten alle deelnemers 33 Leucocarpa-zaailingen. Broeder Svetozar Kraljević zegende de nieuw aangelegde olijfgaard en alle aanwezigen.

De Leucocarpa-zaailing werd geplant door Porphyrius uit het orthodoxe klooster Tvrdoš

"“Het was een gebeurtenis die veel belangrijker was dan alleen het planten”, aldus Dujmović. ​"Een gelegenheid om na te denken over vrede, verbondenheid en liefde, alles wat ons verenigt en gelijkwaardig maakt.”

Zij is ervan overtuigd dat de Olijfgaard van Hoop een plek van ontmoeting, gebed, bezinning en hoop zal worden, waar iedereen zijn of haar hart kan vinden. ​"station” en ​"olijfboom van hoop.”

"“Onze olijfgaard is niet zomaar een gewone economische onderneming, maar een symbool van Gods aanwezigheid en liefde”, aldus Dujmović.

Ook veel bezoekers voelen zich zo. De zusters organiseren elk jaar een olijvenoogstdag met vrijwilligers en bezoekers.

De olijven worden vervolgens gemalen tot het toegewijde olijfoliemerk van het klooster, Paxa Monastery. Het etiket, dat herkenbaar is, toont een silhouet van een non en een olijfboom.

De witte kleur van het etiket symboliseert zuiverheid en vrede, terwijl de gouden kleur het goddelijke weerspiegelt en harmonie creëert die saamhorigheid en collectieve verbondenheid weerspiegelt.

"“Het teken van Alfa en Omega (het begin en het einde) richt onze harten op de realiteit van waar we vandaan komen en waar we naar terugkeren,” zei Dujmović.

De vorige olijvenoogst bedroeg ongeveer 33,000 ton, ongeveer 50 procent minder dan aanvankelijk verwacht vanwege de aanzienlijke hagelschade in mei.

Ook de gemiddelde olieopbrengst lag iets lager dan voorgaande jaren en bedroeg ongeveer 10 procent. Dat is lager dan de gebruikelijke 12 tot 15 procent.

Omdat dit de meest noordelijke olijfgaard is, waarboven doorgaans sneeuw ligt op de Velež-heuvel gedurende de winter en het vroege voorjaar, rijpen de vegetatie en het fruit laat vergeleken met de zuidelijke regio's van het land. Dit verschil was vorig seizoen nog duidelijker.

Zoals gebruikelijk voerden de nonnen de oogst echter uit vanaf 10 oktoberth naar 20th en leverde olijfolie van hoge kwaliteit op met meer dan 250 milligram polyfenolen per liter. Dit betekent dat de olie voldoet aan de EU-normen Verordening 432 / 2012 over de medicinale claims van olijfolie.

EU-verordening 432/2012 Volgens EU-verordening 432/2012 mogen producenten van olijfolie beweren dat polyfenolen de bloedlipiden helpen beschermen tegen oxidatieve stress, op voorwaarde dat de olie ten minste vijf milligram hydroxytyrosol en derivaten daarvan per 20 gram bevat.

Gezien de gevestigde olijfolieproductie en de stijgende prijzen die de vaste molenaar rekent, is het klooster van plan om later dit jaar of in 2026 een olijfmolen aan te schaffen en meer olijfbomen te planten.

Franciscaanse nonnen planten de Olijfboom van Hoop

Dujmović voegde toe dat ze later dit jaar ook een proeflokaal en winkel zullen openen in een van de oude kloostergebouwen, die in 2024 zijn gerenoveerd.

De plannen omvatten ook de opening van een museum, galerie en gastenverblijf in het complex, wat de verdere ontwikkeling van het klooster zal bevorderen. oleotoerisme en het promoten van de lokale olijventeelttraditie.

Nationale eenheid in een land dat nog steeds herstelt van de Bosnische oorlog blijft echter het primaire doel van de Olive Grove of Hope, die christenen en moslims samenbrengt ​"beter dan de Dayton-akkoorden,” de overeenkomst uit 1995 die een einde maakte aan het conflict.