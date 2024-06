Recordprijzen voor olijfolie drijven de voedselinflatie in Griekenland op

Volgens een onderzoek van de Nationale Bank van Griekenland over inflatie en economische uitdagingen op de korte termijn is olijfolie alleen al verantwoordelijk voor bijna de helft van de voedselinflatie in het land.

Voedselinflatie is het stijgingstempo van de voedselprijzen, meestal gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI), die de maandelijkse veranderingen in de consumentenprijzen berekent op basis van een representatief mandje met goederen.

Uit het onderzoek blijkt dat de voedselinflatie in Griekenland aan het vertragen is, maar nog steeds hoog blijft en in april 5.4 procent bedraagt ​​vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dit komt door de buitensporige impact van olijfolie op de CPI en de slecht weer die afgelopen september een zware impact hadden op de gewassen in Midden-Griekenland.

Ter vergelijking: de jaarlijkse voedselinflatie in de rest van de landen van de eurozone bedroeg in april 2.2 2024 procent.

Als echter de weging van olijfolie in de Griekse CPI zou worden genegeerd, zou de voedselinflatie in het land in totaal 2.6 procent bedragen, aldus de studie.

"De gemiddelde prijs van olijfolie steeg met 29.4 procent per jaar in 2023 en met 63.7 procent in april 2024, wat 0.5 procentpunt aan de totale inflatie toevoegt en bijna 50 procent van de stijging van de totale voedselinflatie in dezelfde periode voor zijn rekening neemt. analisten schreven.

Volgens de standaardpraktijk is olijfolie verantwoordelijk voor 0.9 procent van de voedselprijsstijgingen in Griekenland vanwege de hoge penetratie ervan in Griekse huishoudens, vergeleken met 0.2 procent in de rest van de landen van de eurozone.

Sommige marktanalisten voerden echter aan dat het werkelijke gewicht van olijfolie in de Griekse prijsindex lager is dan officieel wordt aangenomen, gezien de verandering in het consumentengedrag als gevolg van de recordhoge prijzen van olijfolie in de schappen van de supermarkt.

Ter bevestiging hebben experts uit de industrie gezegd dat consumenten in Griekenland vanwege recordprijzen zijn gaan kiezen voor plantaardige oliën in plaats van olijfolie als belangrijkste bakolie.

"Griekse consumenten hebben hun consumptie van olijfolie met wel 40 procent verminderd als gevolg van de hoge prijzen en zijn overgestapt op andere oliën, zoals zaadolie”, zegt Manolis Giannoulis, hoofd van EDOE, de nationale interprofessionele olijfolievereniging.

"We hebben nog een lange weg te gaan voordat alles weer normaal wordt”, voegde hij eraan toe.

Griekenland behoort historisch gezien tot de top van de wereld olijfolie-consumerende landen, met een jaarlijks verbruik per hoofd van de bevolking van ongeveer 12 liter.

Ondertussen hebben de Griekse regering en de parlementaire oppositie ook gediscussieerd over het effect van de olijfolieprijzen op de voedselinflatie.

Zowel de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie als de linkse oppositie Syriza hebben gewezen op onnauwkeurige cijfers – olijfolie is verantwoordelijk voor respectievelijk een stijging van de voedselprijzen met 22 procent en 4.27 procent – ​​die ver verwijderd zijn van de geregistreerde 50 procent. , waarbij ze elkaar ervan beschuldigen het publiek verkeerd te informeren in een tijd waarin de Grieken worstelen met de stijgende voedselkosten in het land.