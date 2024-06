Rapport onthult groeiend aantal olijvenproducenten in Noord-Italië

Het Italiaanse Instituut voor Diensten voor de Landbouw- en Voedselmarkt (Ismea) heeft zijn rapport gepubliceerd jaarverslag over de olijfolie-industrie, waaruit een toename van het aantal olijfoliebedrijven in Noord-Italië en een gestage groei van de biologische productie op nationaal niveau blijkt.

Van 2010 tot 2020 werd de grootste stijging (202 procent) van het aantal olijfoliebedrijven geregistreerd in Piemonte, waar het aantal bedrijven verdrievoudigde van 641 naar 1,939.

Het is duidelijk geworden dat als gevolg van de klimaatverandering de productie in het noorden op de middellange termijn toeneemt, ondanks het feit dat het grootste deel van de Italiaanse productie nog steeds uit de andere delen van het land komt. - Tiziana Sarnari, marktanalist, Ismea

Dit werd gevolgd door Lombardije, waar het cijfer meer dan verdubbelde (132 procent) van 1,939 naar 4.506. Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige en Emilia-Romagna kenden stijgingen van respectievelijk 61 procent, 51 procent, 25 procent en 12 procent.

In die periode daalde het aantal olijfoliebedrijven in de centrale en zuidelijke regio’s echter met 31 procent, tot 619,378 in 2020, toen het Italiaanse Nationale Instituut voor de Statistiek (ISTAT) de laatste landbouwtelling hield.

Aan de andere kant is de oppervlakte voor de olijventeelt in Italië de afgelopen jaren niet significant veranderd, namelijk 1,135,837 hectare in 2023. Toch hebben de regio’s Piemonte, Ligurië, Sicilië en Veneto de grootste stijging gekend, namelijk 16 procent. respectievelijk 13 procent, 10 procent en 7 procent.

"Het is duidelijk geworden dat als gevolg van klimaatverandering"De productie in het noorden neemt op de middellange termijn toe, ondanks het feit dat het grootste deel van de Italiaanse productie nog steeds uit de andere delen van het land komt," vertelde Tiziana Sarnari, marktanalist en rapportredacteur van Ismea. Olive Oil Times.

"Het is geen grote verandering, maar er zijn wel enkele verschuivingen die ons doen denken dat de olijventeelt ook in de noordelijke regio's nieuwe ontwikkelingsgebieden kan vinden”, voegde ze eraan toe.

Het rapport zegt ook dat het areaal voor biologisch gecertificeerde olijventeelt in Italië toeneemt.

Tussen 2013 en 2018 vond er een aanzienlijke groei plaats, waarna een langzamere maar gestage expansie het biologische olijfoppervlak van het land in 272,000 naar 2022 hectare leidde. Puglia is goed voor 30 procent van dit cijfer, op de voet gevolgd door Calabrië (28 procent) en Sicilië (15 procent). , Toscane (acht procent), Lazio en Campania (vier procent).

Het biologische areaal vertegenwoordigt 24 procent van de totale oppervlakte van het land voor de productie van olijfolie, terwijl het biologisch gecertificeerd is extra vierge olijfolie goed voor 15 procent van de totale olijfolieproductie van het land.

Het grootste deel van de biologisch gecertificeerde productie komt uit de zuidelijke regio's. Met name tussen 2019 en 2022 was Puglia gemiddeld goed voor bijna de helft (46 procent) van de Italiaanse biologische extra vierge olijfolie, gevolgd door Calabrië (30 procent) en Sicilië (12 procent).

Kleinere percentages kwamen uit Toscane (vier procent) en Lazio (twee procent), gevolgd door Campanië en de andere centrale en zuidelijke regio's (elk één procent).

"Het zuiden blijft het gebied met de grootste productie van biologische extra vierge olijfolie, zowel omdat het het grootste deel van de nationale olijfolieproductie voor zijn rekening neemt, maar ook om klimatologische redenen”, aldus Sarnari.

"Over het algemeen zien we een grotere aandacht van boeren voor een duurzamer agronomisch beheer toegenomen bewustzijn over dit aspect onder consumenten”, voegde ze eraan toe.