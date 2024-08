Onderzoekers identificeren 30 nieuwe olijfvariëteiten in Aragón

Een interdisciplinaire onderzoeksgroep in Aragón heeft 30 nieuwe olijfvariëteiten geïdentificeerd onder de honderdjarige bomen van de autonome gemeenschap.

De vijf groepen die deelnamen aan het project, gecoördineerd door Olivos de Aragón, identificeerden 96 variëteiten in het westen van de autonome gemeenschap, waaronder de regio met beschermde oorsprongsbenaming Bajo Aragón.

(biodiversiteit van olijven) gaat verloren. We zijn verplicht nieuwe rassen te bestuderen en te behouden, omdat ze in de toekomst zeer nuttig voor ons kunnen zijn. - Joaquín Lorenzo, projectcoördinator, Olivos de Aragón

De onderzoekers vergeleken vervolgens DNA-markers en morfologische karakteriseringen met meer dan 1,200 variëteiten in het Institute of Agricultural and Fisheries Research and Training (Ifapa) Wereld Olive Germplasm Bank in Cordoba.

Op basis van deze vergelijkingen identificeerden de onderzoekers 30 olijfvariëteiten die niet overeenkwamen met het genetische materiaal van de bank.

"We hebben aan het project deelgenomen omdat het gebied van​de Bajo Aragón BOB was het minst bestudeerd als het gaat om het weten welke lokale variëteiten er te vinden zijn”, zegt Joaquín Lorenzo, de coördinator van het project.

Dat bepaalt de regionale regering van Aragón extra vergine olijfolie moet gemaakt zijn ​"uitsluitend van de olijven Empeltre, Arbequina en Royal, waarvan Empeltre een minimumaandeel van 80 procent voor zijn rekening neemt” om de BOB Bajo Aragón te ontvangen.

"Hier zijn de meeste olijfgaarden Empeltre,” zei Lorenzo. ​"Daarom was het onderzoeken van deze geïsoleerde of kleine olijfboomgaarden nooit een probleem geweest.”

Volgens Lorenzo bestaat ongeveer 95 procent van de olijfgaarden in de regio uit Empeltre-olijfbomen. Deze bomen gingen het landschap domineren na een strenge vorst in 1956, die veel endemische en oudere olijfbomen beschadigde.

Hoewel er onder lokale telers al lang anekdotisch bewijs bestond voor unieke olijfvariëteiten, werd er tot nu toe geen wetenschappelijke poging ondernomen om alle olijfvariëteiten te catalogiseren.

"Nu we weten dat het allemaal verschillende rassen zijn, kunnen we ze verder onderzoeken”, aldus Lorenzo.

Samen met onderzoeksorganisaties hebben Viveros Mariano Soria, een kwekerij, en Aceites Lis, een molen, zich bij het project aangesloten om de nieuwe olijfboomvariëteiten te enten en extra vierge olijfolie te produceren uit bestaande bomen van de nieuw geïdentificeerde variëteiten die elk seizoen olijven opleveren. .

"We moeten de karakterisering ervan voltooien door ze allemaal in een kwekerij te reproduceren,’ zei Lorenzo. ​"We zullen ook moeten bepalen of de kwaliteiten geschikt zijn voor tafelolijven of dat de organoleptische en chemische kenmerken geschikt zijn voor olijfolie.”

"Met dit alles is het de bedoeling dat de beste rassen een permanente collectie zullen hebben op de boerderij die de regering van Aragón in El Cañizo heeft”, voegde hij eraan toe.

Er wordt gecontroleerd of de geselecteerde rassen resistent zijn ziekten, droogte, vorst of hoge temperaturen.

Lorenzo benadrukte dat dit een langetermijnproject is. Toch voegde hij eraan toe dat Aceites Lis al extra vierge olijfolie heeft geproduceerd van nieuw geïdentificeerde olijfvariëteiten en deze voor fysisch-chemische en organoleptische analyse heeft voorgelegd aan een plaatselijk laboratorium en proefpanel.

Aceites Lis heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar over het gedrag van de nieuwe olijfvariëteiten bij het malen of de kenmerken van de resulterende olijfolie.

Hoewel sommige van de nieuw ontdekte variëteiten voor commerciële doeleinden kunnen worden geteeld, zegt Lorenzo dat het behouden en bestuderen van alle nieuw ontdekte variëteiten essentieel is voor de toekomst van de olijfoliesector.

"De meeste nieuwe olijfgaarden worden intensief beplant om een ​​gemechaniseerde oogst mogelijk te maken, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan productievere rassen”, aldus Lorenzo. ​"Daardoor gaat de diversiteit verloren. We zijn verplicht nieuwe rassen te bestuderen en te behouden, omdat ze in de toekomst zeer nuttig voor ons kunnen zijn.”