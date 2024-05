Onderzoekers transformeren afval uit olijfgaarden in bioplastic

Onderzoekers van de Universiteit van Jaén en de Andaltec Foundation hebben uit snoeiafval van olijfgaarden plastic vervaardigd dat geschikt is voor voedselverpakkingen en industrieel gebruik.

De onderzoekers verfijnden biomassa verkregen uit olijfbladeren en takken tot biopolymeren die bestand zijn tegen temperaturen tot 300 ºC of 400 ºC, afhankelijk van het type behandeling.

Vanwege hun hoge hittebestendigheid zijn de biopolymeren volgens de wetenschappers een uitstekende kandidaat voor gebruik als biofilm in voedselverpakkingstoepassingen.

Zie ook: Bijproducten van het malen van olijven kunnen de diervoeding verbeteren

De stof die van belang is bij elk type productie van bioplastics is de cellulose in lignocellulose, die ook bestaat uit hemicellulose en lignine. Biomassa van olijfbomen bevat tussen de 30 en 40 procent cellulose.

“De aantrekkingskracht van [Lignocellulose] als duurzame bron van biomaterialen wordt grotendeels toegeschreven aan verschillende factoren, zoals de lage kosten, de wijdverbreide beschikbaarheid en de chemische samenstelling”, schreven de onderzoekers in de studies gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biofuels, Bioproducts and Biorefining.

Tijdens hun onderzoek verfijnden de onderzoekers de biomassavezels tot cellulosepulp en zetten dit vervolgens chemisch om in celluloseacetaat. ​"De productie van celluloseacetaat met behulp van deze aanpak biedt vanuit verschillende perspectieven enkele voordelen”, schreven ze.

De onderzoekers voerden aan dat het omzetten van olijfgaardafval in bioplastic superieure economische voordelen voor boeren oplevert dan het gebruik van het afval voor compostering, energieopwekking of bodembedekking.

"Het economische voordeel is dat het een nieuwe manier is om biomassa voor het snoeien van olijfbomen te herwaarderen, waardoor polymeren kunnen worden verkregen die een hoge toegevoegde waarde hebben en waar veel vraag naar is op de markt”, schreven de onderzoekers.

Volgens María Dolores La Rubia, co-auteur van de studie en onderzoeker aan de afdeling chemische, milieu- en materiaaltechniek van de Universiteit van Jaén, zou afval van olijfgaarden ook een goedkoper alternatief zijn voor plasticproducenten. Synthetische kunststoffen worden gemaakt bij de raffinage van ruwe olie, aardgas of steenkool.

Zie ook: Onderzoekers onderzoeken synergieën tussen zonnepanelen en olijfgaarden

"De Andalusische olijfgaard zou zo de belangrijkste leverancier van grondstoffen voor de productie van bioplastics in Spanje kunnen worden”, zei ze.

Bovendien voerden de onderzoekers aan dat de nieuwe toepassing van het bijproduct van de olijventeelt de impact op het milieu zou kunnen verminderen. Volgens sommige schattingen leveren boerderijen met een hoge en superhoge dichtheid in Spanje jaarlijks 30 ton biomassa voor het snoeien van olijfbomen per hectare op.

"Traditioneel wordt dit residu gebruikt in situ als bodemverbeteraar, of in de meeste gevallen wordt het verbrand, waardoor de ecologische voetafdruk van de olijfolie-industrie aanzienlijk toeneemt”, schreven de onderzoekers.

Ze voegden eraan toe dat verder onderzoek naar het gebruik van biomassa voor het snoeien van olijfbomen als ingrediënt in plastic nieuwe zakelijke kansen in Andalusië zou kunnen helpen creëren.

"Er zijn sociale voordelen, aangezien het een groot potentieel heeft om nieuwe bedrijfsmodellen te genereren, gebaseerd op de principes van de circulaire economie, in landbouwgebieden in Zuid-Spanje waar de olijventeelt geconcentreerd is en die in veel gevallen een groot risico lopen ontvolking”, voegden ze eraan toe.