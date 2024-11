Roemeense consumenten zullen binnenkort zien Nutri score Voedingswaarde-etiketten op de voorkant van verpakkingen van verpakte levensmiddelen die door retailers in het hele land worden verkocht.

De Roemeense autoriteiten hielden een openbare raadpleging om de regelgeving voor de invoering van Nutri-Score te verfijnen, waarbij werd aangegeven dat de invoering van de FOPL Roemenië zal helpen bij het naleven van de aanbevelingen van de Europese Commissie.

Nutri-Score is een FOPL in stoplichtstijl die een combinatie van vijf gecoördineerde kleuren en letters gebruikt om te beoordelen hoe gezond een verpakt voedselproduct is op basis van het vet-, suiker-, zout- en caloriegehalte per portie van 100 gram of milliliter. De ​"Groene A” geeft de gezondste optie aan, en ​"Rode E” staat voor de minst gezonde.

volgend recente updates volgens het Nutri-Score-algoritme worden alle olijfolie nu geclassificeerd als ​"Lichtgroene B” in plaats van ​"Geel C. "

Het besluit van de Roemeense regering volgt op een tijdelijk verbod die vorig jaar door de lokale consumentenbeschermingsautoriteit zijn opgelegd.

Deze nieuwe aanpak zal producenten in staat stellen om vrijwillig het Nutri-Score-logo op hun producten te plaatsen. Retailers zijn echter verplicht om Nutri-Score-gelabelde voedingsmiddelen apart van andere producten te tonen.

Een QR-code moet het logo vergezellen om consumenten meer gedetailleerde voedingsinformatie over het product te geven. Het niet opnemen van het logo waar vereist, resulteert in aanzienlijke boetes.

Bovendien zal het Nutri-Score-label niet worden toegepast op voedingsmiddelen met Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of Beschermde geografische aanduiding (BGA) certificeringen.

BOB en BGA Producten met een Protected Designation of Origin (PDO) of Protected Geographical Indication (PGI) certificering zijn landbouw- of levensmiddelenproducten waarvan de kwaliteiten, reputatie en kenmerken nauw verbonden zijn met hun geografische oorsprong. PDO-producten zijn meestal gericht op een subregio, terwijl PGI-producten grotere gebieden bestrijken. Deze aanduidingen zorgen ervoor dat producten, zoals extra vergine olijfolie, worden geproduceerd met behulp van traditionele methoden en voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.

Meer specifiek stelde het decreet dat door de Roemeense premier Marcel Ciolacu werd ondertekend, dat ​"De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op traditionele Roemeense producten, lokaal geproduceerde producten of producten met beschermde geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen of gegarandeerde traditionele specialiteiten.”

Volgens overheidsdocumenten beschikken veel consumenten niet over de kennis om voedingsinformatie correct te interpreteren.

"Uit onderzoek is gebleken dat Nutri-Score-labels het koopgedrag kunnen beïnvloeden, wat leidt tot gezondere keuzes en een positief effect op de volksgezondheid op de lange termijn', aldus overheidsfunctionarissen in de openbare consultatiedocumenten.

De overheid benadrukte ook de mogelijkheid dat Nutri-Score kan worden ingevoerd om problemen als obesitas, diabetes en hart-en vaatziekte.

Volgens de overheid zullen voedselproducenten aangemoedigd om te verbeteren de voedingsprofielen van hun producten om betere Nutri-Score-beoordelingen te behalen.

De nieuwe regels treden in werking 60 dagen na publicatie in het officiële publicatieblad.

Momenteel wordt Nutri-Score gebruikt in Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Nederland. Ook Zwitserland heeft het logo overgenomen, dat oorspronkelijk uit Frankrijk komt.

De FOPL is echter nogal controversieel. Verschillende landen hebben een gezamenlijke inspanning om te voorkomen dat het op grote schaal in de Europese Unie wordt ingevoerd. Sommige pioniers hebben hun koers inmiddels gewijzigd.

Het Franse multinationale voedingsmiddelenbedrijf Danone onlangs aangekondigd dat het bedrijf het Nutri-Score-label van veel van zijn producten zou verwijderen.

Volgens Danone straft de nieuwste herziening van het Nutri-Score-algoritme onterecht drinkbare zuivelproducten en producten op basis van planten.

Tijdens haar laatste mandaat gaf de Europese Commissie aan dat Nutri-Score gekozen zou kunnen worden als een Europees-brede FOPL. Intens debat leidde er echter toe dat Brussel tijdelijken pauzeer het proces.

Waarnemers hebben opgemerkt dat de vooruitzichten kunnen veranderen met de nieuwe commissie, die officieel op 1 december aan haar termijn begint.st.

Christophe Hansen, de nieuwe Europese Commissaris voor Landbouw en Voedselvoorziening, zal naar verwachting de nieuwe strategie van de EU onthullen landbouwstrategie binnenkort. Sommigen verwachten dat het plan een voorstel voor een EU-brede FOPL zal bevatten.