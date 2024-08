EU-olijfoliesector benieuwd naar details van nieuw schoolpromotieplan

Een plan om olijfolie en tafelolijven op scholen in de EU te promoten, is een van de onderwerpen die waarschijnlijk zullen worden besproken tijdens de volgende vergadering van de Adviesgroep voor olijven en afgeleide producten van de Europese Commissie.

De bijeenkomst, die op 13 november in Brussel zal plaatsvinden, zal waarschijnlijk ook briefings van de Commissie bevatten over haar plan om de regels voor olijfolielabels aan te scherpen en haar vrijhandelsbesprekingen met de Verenigde Staten.

De fractievoorzitter, Rafael Sánchez de Puerta Díaz, zei dat de agenda nog moet worden afgerond, maar waarschijnlijk ook verschillende rapporten over de olijfolie markt en bijgewerkte prognoses voor de huidige oogst.

Bevordering van olijfolie op scholen in de EU

Spaanse leden van het Europees Parlement drongen aan op het nieuwe landbouwbeleid voor de EU om te voorzien in een schoolprogramma voor olijfolie en tafelolijven. Ze slaagden erin een voorziening te winnen in de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2014-2020 voor een vrijwillige schoolregeling met soortgelijke financiering als die van bestaande regelingen ter bevordering van de consumptie van zuivelproducten en groenten en fruit.

Sánchez zei dat de adviesgroep de Commissie op de hoogte had gesteld van de regeling, die waarschijnlijk pas in 2015 van start zou gaan.

Het lot van de plannen om duidelijkere etiketinformatie te eisen

Sánchez zei dat de groep de Commissie ook had gevraagd om haar beloofde wijzigingen toe te lichten olijfolie-etikettering wetten.

Vereisten voor duidelijkere etiketinformatie en strengere straffen voor en meer controles op verkeerde etikettering, maakten deel uit van een ontwerpverordening van de EU die op het laatste moment in mei werd ingetrokken te midden van controverse over een van de andere bepalingen - een verbod op hervulbare olijfoliecontainers op restauranttafels.

Sánchez zei dat niemand de rest van de ontwerpverordening in twijfel had getrokken en dat de groep wilde weten of de Commissie van plan was ermee door te gaan, zij het zonder het verbod op hervulbare containers.

"We denken dat het moet doorgaan, maar tot dusver heeft de Commissie nog niet gezegd dat er een nieuwe verordening komt ”, zei hij.

Handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS

Sánchez zei dat de groep ook wachtte op een briefing van de Commissie over haar reactie op het rapport over concurrentie in de wereldwijde olijfoliehandel dat in september werd gepubliceerd door de United States International Trade Commission (USITC).

De groep wilde weten wat de Commissie deed om gevolg te geven aan het rapport, waarin stond ​"veel dingen waar we het niet mee eens zijn. "

Sánchez zei dat het rapport had gesuggereerd - ​"op een algemene manier, zonder al te specifiek te zijn - dat Europese olijfolie kwaliteitsproblemen had. "

Het had bij verschillende gelegenheden verwezen naar tests die door de Internationale Olijfraad niet als kwaliteitscriterium waren aanvaard, namelijk die van DAG's (diacylglycerolen) en PPP's (pyropheophytines), hij zei.

En zij had ook vraagtekens gezet bij de inkomenssteun die de EU aan olijfolieproducenten verleende, terwijl de Wereldhandelsorganisatie had aanvaard dat dit de markt niet zou verstoren.

Sánchez zei het USITC-rapport was voorbereid ​"om commerciële redenen, aan ​"zijn (Amerikaanse) productie verdedigen tegen Europese productie ”en ​"een handelsbarrière op de markt introduceren. "

Aangezien de vrijgave ervan samenviel met de huidige vrijhandelsonderhandelingen tussen de VS en de EU, wilde de groep weten welk standpunt de Commissie in de besprekingen met betrekking tot olijfolie innam, wat zij zag als de waarschijnlijke gevolgen van het USITC-rapport, en wat het met hen deed, zei hij.

Het USITC-rapport is opgesteld op verzoek van het US House Ways and Means Committee. Dergelijke zogenaamde §332-onderzoeken zijn vaak gevolgd door handelsacties van de VS., zoals het beperken van invoer.

Afgelopen november zei EU-handelscommissaris Karel De Gucht dat de Commissie het debat over een mogelijke Amerikaanse marketingorder voor olijfolie, een maatregel waarvan hij zei dat hij oneerlijke vertragingen en kosten zou veroorzaken als hij ook op importeurs zou worden toegepast.