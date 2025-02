Spanje en Italië vragen restaurants zich te houden aan de wetgeving voor olijfoliecontainers

Het voortdurende gebruik van navulbare olijfolieverpakkingen in restaurants blijft een urgent probleem voor de olijfoliesector in Spanje en Italië.

De praktijk bestaat nog steeds, ondanks het feit dat het in verschillende landen van de Europese Unie al meer dan tien jaar verboden is.

Dit aanhoudende probleem was voor de Spaanse Interprofessionele Olijfolie Organisatie aanleiding om een ​​nieuwe campagne te lanceren die gericht is op restaurants, consumenten en instellingen.

"Welke kwaliteit biedt een anonieme verpakking mij? Wat is de houdbaarheidsdatum? Wie is verantwoordelijk in het geval van een voedselveiligheidsprobleem? En, nog belangrijker, hoe kan ik er zeker van zijn dat het extra vergine olijfolie en geen mengsel van andere vetten?”, schreef Pedro Barato, voorzitter van de Interprofessional, in een pers verklaring.

De nieuwe campagne, die tot april loopt, zal het model volgen van een vorig initiatief genaamd “#Peeerdona,” op grote schaal gepromoot op televisie, sociale media en andere platforms tussen 2017 en 2018.

De beroemde Spaanse actrice Rossy de Palma was een van de beroemdheden die meewerkte aan de promotievideo's van de campagne.

Het initiatief omvat nieuwe advertenties, voorlichtingsactiviteiten en een reeks bijeenkomsten tussen de olijfoliesector en de centrale en regionale overheden.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om een ​​nieuwe reeks inspecties en handhavingsacties in het hele land te coördineren.

"Er is geen twijfel dat uitvoering van deze verordening was een belangrijke stap voorwaarts. Voor het eerst konden horecaklanten zeker zijn van het product dat ze consumeerden,” voegde Barato toe.

"We kunnen geen wetten hebben die deze praktijk verbieden, terwijl degenen die ze negeren, ongestraft kunnen doorgaan. We eisen dat de wet wordt gehandhaafd," voegde hij toe.

Juan Antonio Tello, manager van Tello Laboratories in Jaén, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de analyse van olijfolie, merkte op dat boetes voor het illegale gebruik van hervulbare verpakkingen in restaurants er niet in zijn geslaagd deze praktijk aan te pakken.

"Dit is een wijdverbreide praktijk. Anonieme verpakkingen bieden geen garantie voor herkomst en dus ook geen garantie voor veiligheid,” vertelde Tello Olive Oil Times.

"Deze factoren misleiden niet alleen consumenten, maar ondermijnen ook elke zekerheid met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van de olijfolie die zij consumeren", voegde hij toe.

Sommige restaurants beweren dat de extra kosten van verzegelde flessen een groot probleem vormen.

"De beste oplossing is consumentenvoorlichting, zodat ze de juiste presentatie herkennen en de hoge kwaliteit extra vergine olijfolie waarderen', aldus Tello. ​"Zonder dit bewustzijn en de waardering voor wat ze krijgen, zal vooruitgang moeilijk zijn.”

Tello stelde voor dat reclamecampagnes voor olijfolie de nadruk zouden moeten leggen op de verschillende kwaliteitsniveaus van olijfolie en hun culinaire en gezondheidsvoordelen.

"“Het zou ook nuttig zijn om speciale informatiepunten te hebben in deelnemende restaurants en bars”, aldus Tello.

In Italië zijn olijfolieproducenten van Unaprol, in samenwerking met de boerenorganisatie Coldiretti, een initiatief gestart aan het begin van het nieuwe olijvenseizoen in de herfst.

De twee organisaties aangekondigd een nieuwe decaloog om consumenten te helpen bij het kiezen van kwalitatieve olijfolie en ervoor te zorgen dat hun rechten in restaurants worden gerespecteerd.

"De hervulbare verpakking is verboden in restaurants. [Als klanten] eisen wij dat extra vergine olijfolie wordt geserveerd in flessen, geëtiketteerde vorm, beschermd door een fraudebestendige dop,” schreven ze.

Daarnaast zijn er in het hele land verschillende initiatieven om meerwaarde te creëren voor restaurants die legaal hoogwaardige extra vierge olijfolie promoten en hun klanten de diversiteit aan extra vierge olijfolie laten zien.

"Sinds de verordening van kracht is geworden, voert de ICQRF specifieke inspecties uit bij horecagelegenheden om de naleving van deze bepaling te waarborgen", vertelden ambtenaren van de Italiaanse Centrale Inspectie voor Kwaliteitsbescherming en Fraudebestrijding van Agrovoedingsproducten (ICQRF) aan Olive Oil Times.

De wet is niet van toepassing op restaurantkeukens in Spanje en Italië. Het gebruik van olijfolie of extra vergine olijfolie is daarentegen onderworpen aan regelgeving die de kwaliteit van ingrediënten die worden gebruikt bij de bereiding van voedsel regelt.

Portugal, een van de grootste producenten van olijfolie in de Europese Unie, heeft verboden navulbaar olijfolieflessen sinds 2005. Volgens lokale experts heeft deze verandering een positieve invloed gehad op het bewustzijn van de consument over kwaliteitsolijfolie.

Griekenland, een andere grote producent van olijfolie, introduceerde in 2013 nieuwe regelgeving en heeft sindsdien verschillende updates ondergaan. De reactie op de wet nam echter een andere wending.

Als gevolg van deze eisen zijn veel restaurants in Griekenland olijfolie verwijderd containers van de tafels van de klant helemaal.