De grootste professionele olijfolie-organisatie van Spanje heeft de handen ineengeslagen met de stand-upcomedyshow Mentes Peligrosas (Gevaarlijke geesten) in een nieuwe nationale tournee die deze maand in Madrid van start ging in het WiZink Center met ruim 12,000 zitplaatsen.

Met enkele van de beroemdste komieken van het land zal de tour de thema's gebruiken van ​"Humor, Gezondheid en Smaak” om Spaanse olijfolie op de binnenlandse markt te promoten.

Olijfolie uit Spanje staat internationaal bekend om zijn succesvolle promotiecampagnes in opkomende markten zoals Japan en India.

De Engelstalige afdeling, Olive Oils from Spain, organiseert en neemt regelmatig deel aan grote evenementen en conferenties op het gebied van olijfolie in steden als New York en Chicago.

Gezond leven is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de boodschap van de organisatie en de organisatie staat bekend om haar betrokkenheid bij sportevenementen zoals de internationale Andalusische Fietsrace.

Ook Spaanse beroemdheden worden vaak geassocieerd met de campagnes, waarbij tennislegende Rafa Nadal misschien wel de bekendste merkambassadeur is.

Deze laatste campagne richt zich op de Spaanse binnenlandse markt, die onlangs hard is getroffen door de kosten van levensonderhoud crisis en de stijgende prijs van olijfolie.

"“Spanje is onze grootste consument ter wereld en daar moeten we speciaal voor zorgen”, aldus Pedro Barato, president van Aceites de Oliva de España. ​"Met behulp van deze luxe ambassadeurs willen we het maximale aantal consumenten bereiken met een positieve boodschap. Uit ervaring weten we dat humor een geweldige hefboom is voor promotie.”

(Foto: Mentes Peligrosas)

""Er gaat niets boven humor om de toewijding van de Spanjaarden aan een gerecht te benadrukken zonder welk we ons land en onze gastronomie niet zouden kunnen begrijpen", voegde hij toe. ​"Om die reden hebben we via de afdeling Olijfolie uit Spanje vaak onze toevlucht genomen tot humor in onze informatiecampagnes, te beginnen met Leo Haarlem zichzelf."

Leo Harlem is beroemd om zijn live stand-up optredens en is nu een rijzende ster onder de jongere generaties vanwege zijn miljoenen TikTok-video's. Hij is een uitgesproken voorstander van extra vergine olijfolie.

In een radio-interview in augustus van dit jaar verklaarde hij dat ​"“waar geen olijfolie is, is geen beschaving”, een sentiment dat weerklank vond bij het Spaanse publiek, dat de clip sindsdien bijna een half miljoen keer heeft bekeken op sociale mediaplatforms.

Hij heeft ook opgeroepen om extra vergine olijfolie landelijk op recept verkrijgbaar te maken, door te zeggen: ​"Het is het beste wat we hier hebben: onze gezondheid.”

Naast Leo Harlem zullen Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo en Carolina Iglesias optreden.

Aceites de Oliva de España hoopt dat de brede intergenerationele aantrekkingskracht van het gezelschap de verspreiding van hun boodschap zal vergemakkelijken.

De organisatie richt zich met name op de jongste potentiële consumenten van het land, aangezien gezondheidstrends zich snel verspreiden via sociale media zoals TikTok.

Nu de prijzen blijven dalen, wordt het terugwinnen van verloren terrein op de binnenlandse markt gezien als een belangrijk doel voor de Spaanse olijfoliesector. Men hoopt dat hiermee een basis wordt gelegd onder jonge consumenten zal voor veerkracht op lange termijn zorgen.