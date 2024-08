Spaanse telers zien groeiende Indiase markt voor tafelolijven

Een nieuw rapport van het Spaanse Instituut voor Buitenlandse Handel (ICEX) heeft India geïdentificeerd als een veelbelovende markt voor de tafelolijfproducenten van het land.

"De olijvenconsumptie in India neemt toe, met een samengestelde jaarlijkse groei van 4.2 procent tussen 2024 en 2030”, schreven ICEX-functionarissen in de inleiding van het rapport. ​"Spaanse olijven zijn geconsolideerd in India, omdat ze het meest worden geconsumeerd."

Uit gegevens van het Spaanse Ministerie van Industrie, Handel en Toerisme blijkt dat de Indiase honger naar Spaanse tafelolijven aanzienlijk is gegroeid.

In 2005 importeerde India 2,464 ton tafelolijven uit Spanje, ter waarde van € 400,000. Ter vergelijking: het dichtstbevolkte land ter wereld importeerde in 3,813 2022 ton, ter waarde van € 5.95 miljoen.

Spanje is India's grootste leverancier van olijven en heeft 33 procent van het marktaandeel in de categorieën bereide en geconserveerde olijven. Egypte, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten, Italië en Portugal volgen.

Volgens het ICEX-rapport wordt de stijgende consumptie van tafelolijven vooral veroorzaakt door jonge Indiërs. Het tarief van 30 procent op Spaanse tafelimporten belemmert echter een snellere groei.

De gemiddelde prijs per kilogram hele ontpitte groene olijven in India bedraagt ​​547.78 roepies (€ 6.10), terwijl de prijs voor zwarte olijven 857.98 roepies (€ 9.56) bedraagt, iets hoger dan de gemiddelde prijs in Spanje.

Indiase bedrijven importeren olijven in bulk en distribueren deze onder hun merknaam, waarbij vaak de nadruk wordt gelegd op de Spaanse oorsprong. Ze distribueren de olijven in de restaurant- en horecasector en de detailhandel, met toenemende verkopen op e-commerceplatforms.

Terwijl sommige olijventeelt dat wel doet begon wortel te schieten in de dorre noordwestelijke Indiase deelstaat Rajasthan is de jaarlijkse productie relatief laag en het is onwaarschijnlijk dat deze binnenkort significant zal stijgen.

Uit gegevens van Vilcon, een strategisch adviesbureau, blijkt dat India momenteel over 20,000 hectare aan olijfgaarden beschikt en jaarlijks ongeveer 700 ton olijfolie en 400 ton tafelolijven produceert.

Samen met tafelolijven is India een opkomende markt voor Spaanse olijfolieproducenten.

Volgens Andalucía TRADE is er een aanzienlijk marktpotentieel in Azië. De exportomzet bedroeg in de eerste vier maanden van 31 €2023 miljoen, goed voor 88 procent van de totale Spaanse export naar het continent.

India is nu de vierde grootste Aziatische markt voor de export van olijfolie uit Andalusië. De grootste olijfolieproducerende regio van Spanje is verantwoordelijk voor het grootste deel van het land export van olijfolie naar Azië.

In de eerste vier maanden van 2023 exporteerde Andalusië voor 117 miljoen euro aan olijfolie, goed voor 70 procent van de totale Spaanse export, terwijl Catalonië (de vierde grootste productieregio van Spanje) volgde met 18 procent. Uit rapporten blijkt dat de verkoop van olijfolie in India in dezelfde periode meer dan € 9.9 miljoen bedroeg, wat neerkomt op een stijging van 31 procent.

India heeft ook een aanzienlijke groei doorgemaakt in de consumptie van gezond voedsel, aangedreven door traditionele distributie en online handel. Deze trend wordt voornamelijk toegeschreven aan de snelle digitalisering van het land, die de groei van de e-commerce heeft bevorderd.

Toch blijkt uit gegevens van Vilcon dat 80 procent van de Indiërs olijfolie koopt in hypermarkten en supermarkten, terwijl 12 procent olijfolie online koopt.

Sumedha Dasgupta, een senior analist bij de Economist Intelligence Unit, vertelde dit Olive Oil Times dat India een steeds populairdere plek wordt voor een reeks Spaanse bedrijven om zaken te doen.

"Gezien de enorme Indiase markt en de snelgroeiende economie hebben Spaanse bedrijven geprobeerd investeringen in India te doen”, zei hij.

"Talrijke Spaanse bedrijven hebben zich [op de Indiase markt] gevestigd via joint ventures, dochterondernemingen of andere strategische allianties”, voegde Dasgupta eraan toe. ​"Gebieden als biotechnologie, landbouwproducten, medicijnen en toerisme kunnen leiden tot verdere groei in synergie tussen de twee landen.”

Het ICEX-rapport concludeerde dat de sleutels tot succes op de Indiase markt onder meer het inspelen op de voorkeuren van de lokale consument, het opbouwen van solide relaties met distributeurs en retailers en het naleven van lokale regelgeving omvatten.

"Grote moeilijkheden waarmee Spaanse bedrijven die willen uitbreiden naar India te maken kunnen krijgen, zijn onder meer het begrijpen van de lokale wetten en gebruiken en het inspelen op de uiteenlopende eisen en smaken van Indiase klanten en bedrijven”, aldus Dasgupta.

"Een aanzienlijke consumentenbasis en een snelgroeiende economie maken India tot een aantrekkelijke plek om zaken te doen”, besluit hij.