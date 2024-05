De Spaanse olijfoliesector werkt aan de ontwikkeling van de export naar China

Olijfolieproducenten in Spanje werken aan het ontwikkelen van nieuwe internationale markten, vooral in China, omdat de prijzen historisch hoog zijn veranderde consumentengewoonten in de Europese Unie.

"China zal een strategische markt zijn voor Spaanse producten”, zegt Jaime Lillo, de uitvoerend directeur van de Internationale Olijfraad (IOC).

Dit jaar zijn er meer bomen geplant in Gansu, maar de markt is niet geïnteresseerd omdat ze EU-olijfolie willen. - Jane Gong, producent

Hij voegde eraan toe dat China groeit ​"De vraag naar olijfolie heeft veel te maken met de stijging van de salarissen onder de Chinese bevolking en het toenemende aantal mensen dat geïnteresseerd is in gezond eten en zich olijfolie kan veroorloven die duurder is dan alternatieve oliën.”

Volgens een verslag Volgens Knight Frank, een vastgoedadviesbureau, zal de ultrarijke bevolking van China tegen 47 naar verwachting met 2028 procent toenemen.

"Deze groei weerspiegelt de snelgroeiende middenklasse van China, de technologische vooruitgang en de expansie van industrieën die aanzienlijke nieuwe welvaart creëren”, aldus het rapport.

Spaanse producenten en exporteurs hebben dat wel gedaan lang geïdentificeerd De opkomende middenklasse van China als een markt met hoog potentieel.

Volgens gegevens van het IOC is de Chinese olijfolieconsumptie gestegen van 12,000 ton in het oogstjaar 2008/09 naar 42,500 ton in 2022/23. Over dezelfde periode laten Spaanse handelsgegevens zien dat maagdelijke en extra vergine olijfolie de export naar China steeg van 3,638 ton naar 27,172 ton

Daxue Consulting, gespecialiseerd in consumententrends in China, toegeschreven toenemende consumptie aan een groter deel van de Chinese middenklasse die naar de Middellandse Zee reist en een voorliefde voor olijfolie ontwikkelt.

De Interprofessionele Associatie van Spaanse Olijfolie, een handelsgroep, heeft geprobeerd te profiteren van de groeiende belangstelling en organiseerde onlangs twee evenementen in Peking.

De eerste was gericht op de media en influencers en omvatte het proeven van verschillende Spaanse extra vierge olijfolie, een kookdemonstratie en een lezing over de voordelen van olijfolie. gezondheidsvoordelen.

De interprofessional organiseerde ook een proeverij voor distributeurs en importeurs in Beijing, met de bedoeling een nauwe relatie op te bouwen met de retailpromotoren van het land.

Echter, Antonio Carrasco, de algemeen directeur van Goya en España, waarschuwde dat exporteurs de eigenaardigheden van de Chinese markt moeten begrijpen om er optimaal van te kunnen profiteren.

In een 2023 interviewCarrasco zei dat Chinese consumenten olijfolie nog steeds zien als een speciaal voedingsmiddel en een nieuw geschenk in plaats van als een basisproduct in de keuken.

Hij merkte verder op dat 80 procent van de olijfolieverkoop in de op één na grootste economie ter wereld voor geschenken bestaat, zo weet Goya. Bedrijven moeten in China over goed ontwikkelde toeleveringsketens beschikken om van deze dynamiek te kunnen profiteren.

"Je moet een distributie hebben om die cadeaumarkt te bereiken”, zei Carrasco. ​"Maar groei is erg moeilijk en erg traag vanuit het oogpunt van consumptie en gezondheid. Het is een groei in cadeaus op een bepaald moment, zoals het Chinese Nieuwjaar.”

Ondertussen Olijf tijden oprichter Jane Gong, een bekroond olijfolieproducent in Gansu, zei dat, hoewel de olijfoliemarkt groeit, Chinese klanten niet de neiging hebben onderscheid te maken tussen extra vierge olijfolie en de andere graden.

"In de EU maken mensen onderscheid tussen extra vierge olijfolie, vierge olijfolie en niet-virgin olijfolie, maar in China is het allemaal olijfolie”, zei ze.

Gong voegde eraan toe dat een verdere uitdaging waarmee olijfolieverkopers op de Chinese markt worden geconfronteerd het beperkte gebruik van olijfolie bij de voedselbereiding is. Terwijl veel consumenten met olijfolie koken, zei ze dat het gebruik ervan in salades ijsje en marinades zijn nog steeds relatief zeldzaam.

Ondanks dat het merk Whispering Flowers van het bedrijf, een Ezhi-8 monocépage, voor het derde achtereenvolgende jaar een Silver Award verdiende op de beurs van 2024 NYIOOC World Olive Oil CompetitionGong denkt dat de import waarschijnlijk competitiever zal blijven vanwege de hoge productiekosten in China. ​"De schaalvoordelen zijn kleiner, dus de prijzen zijn hoger”, zei ze.

Als gevolg hiervan hebben Spaanse en andere olijfolieproducenten uit de EU een aanzienlijk prijsvoordeel bij het betreden van de Chinese markt.

"In China komt ruim 90 procent van de import uit de EU”, aldus Gong. ​"Er is een stijging van 10 tot 15 procent ten opzichte van vorig jaar.”

Onder verwijzing naar gegevens van Taobao, een online winkelplatform, voegde ze eraan toe dat de business-to-business-verkoop aanzienlijk is gegroeid, samen met de business-to-consumer-verkoop.

"Bovendien zoeken deze consumenten naar bekende en exclusieve merken omdat deze geloofwaardigheid en hoge kwaliteit suggereren”, aldus Gong. ​"Er bestaat echter nog steeds een substantieel gebrek aan kennis over olijfproducten.”

"De Chinezen geven ook de voorkeur aan buitenlandse olijfolie, die nu meer kost dan vorig jaar”, voegde ze eraan toe. ​"Dit schrikt sommige klanten af. Dit jaar zijn er meer bomen geplant in Gansu, maar de markt is niet geïnteresseerd omdat ze EU-olijfolie willen."

Gong wees erop dat jongere consumenten in grote steden een van de belangrijkste bevolkingsgroepen zijn die de olijfolieconsumptie in China aansturen. ​"In kleinere steden geven klanten de voorkeur aan pinda-, soja- en plantaardige olie”, voegde ze eraan toe.

Volgens het IOC zijn de belangrijkste vraagregio's in China de metropolen Peking, Shanghai en Guangzhou, waar bijna 100 miljoen mensen wonen.

De stijgende jeugdwerkloosheid, die met 15 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar, zal waarschijnlijk op de korte termijn voor uitdagingen zorgen voor de Spaanse exporteurs, net als de veranderende eetgewoonten.

"De import van olijfolie kan problemen ondervinden omdat steeds meer mensen afhaalmaaltijden kopen en niet meer koken”, aldus Gong. ​"Niet omdat afhalen goedkoper is, maar omdat het handiger is.”