Spaanse producenten vrezen dreigende importbeperkingen in de VS

Een oogstmachine bij California Olive Ranch

Spaanse olijfolieproducenten zijn in opstand tegen de... ​"oneerlijk ”en ​"absurde "marketingorder die wordt overwogen in het Amerikaanse Congres waarvan zij vrezen dat het zware beperkingen oplegt aan de invoer van olijfolie, aldus La Rioja.



De Verenigde Staten, die meer olijfolie importeren dan enig ander land ter wereld, kochten in 61,470 in totaal 2011 ton uit Spanje. De grootste olieproducerende staat Californië pompt jaarlijks ongeveer 10,000 ton - een cijfer dat in het niet valt in vergelijking met de 276,000 ton. tonnen die elk jaar worden geïmporteerd, voornamelijk uit Spanje en Italië, maar producenten in de Gouden Staat hebben ambities om veel meer te produceren dan dat.

De marketingorder werd afgelopen januari voor het eerst gepresenteerd op een conferentie in Dixon, Californië en is sindsdien een hot issue in de industrie geworden. Californische producenten zeggen dat het marketingorder de hoeveelheid slecht geëtiketteerde en ondermaatse olijfolie die uit het buitenland arriveert, zou kunnen verminderen, waardoor het speelveld voor lokale producenten wordt geëgaliseerd om te concurreren met geïmporteerde olijfolie.

Ondertussen de Noord-Amerikaanse olijfolievereniging, bestaande uit grote importeurs en distributeurs, heet het nieuwe initiatief​"een poging om de handel te beperken door verschillende categorieën olijfolie volledig uit te bannen en tegelijkertijd afgekeurde testmethoden op te leggen aan de industrie.”

Gregorio López, hoofd van de olijf sector bij de Spaanse coördinator van landbouw- en veeteeltorganisaties (COAG), zei dat de stappen die door de Verenigde Staten worden genomen, zijn, ​"uit karakter ”en een ​"misbruik” waardoor olijfolieproducenten zijn getroffen ​"waakzaam."

López zei dat de organisatie op haar hoede is dat de voorgestelde beperkingen, waaronder het afdwingen van 100 procent kwaliteitscontrole van binnenkomende producten (momenteel wordt slechts 5 procent geanalyseerd) en striktere olijfolie-etikettering normen, zal resulteren in Spaanse olijfolie ​"opgehouden bij de douane.”

"We moeten met de Amerikanen om de tafel gaan zitten om te zien wat ze doen. We moeten snel en behendig handelen en basisregels opstellen zodat producenten niet worden geschaad. " Zei López.

Andere vertegenwoordigers van de sector in Spanje wezen erop dat, hoewel de kwestie al maanden aan de gang is, het nu juist opwarmt aan de vooravond van een sluitende verkiezing waarin president Barack Obama stemmen moet halen in Californië.



Jaime Garcia-Legazo

Hoewel er nog een beslissing moet worden genomen, heeft de Spaanse minister van Handel Jaime Garcia-Legaz de kwestie nauwlettend gevolgd om de belangen van producenten van olijfolie die de afgelopen jaren grote verliezen hebben geleden.

In maart reisde Garcia-Legaz naar Washington, waar hij een ontmoeting had met Edward Avalos, ondersecretaris van de USDA voor marketing- en regelgevingsprogramma's, en plaatsvervangend Amerikaans handelsvertegenwoordiger Miriam Sapiro om het standpunt van Spanje over de kwestie te bespreken.