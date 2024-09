Spaanse producenten en beleidsmakers onderzoeken strategieën voor succes op de Chinese markt

Ook al hebben opeenvolgende jaren van slechte oogsten in het Middellandse Zeegebied geleid tot een dramatische daling van de productie, olijfolie blijft zeer gewild in China, met name uit Spanje.

Veranderende eetgewoonten onder jonge consumenten in grote steden die naar het buitenland zijn gereisd en zijn blootgesteld aan de Mediterraan dieet zorgen er deels voor dat er meer olijfolie wordt gekocht.

Volgens gegevens van de Internationale Olijfolieraad is de Chinese consumptie van olijfolie gestegen van 12,000 ton in het oogstjaar 2008/09 tot 42,500 ton in 2022/23.

Het huidige mondiale geopolitieke klimaat vergroot het risico dat voedselproducten als onderhandelingswapen worden gebruikt, nu de Europese Unie tarieven oplegt aan producten uit China. - Fernando Ortega, directeur duurzaamheid olijfolie, ActelGrup

Toch blijven soja-, zonnebloem-, pinda- en koolzaadolie de belangrijkste meest voorkomende kookoliën in China, gemakkelijk verkrijgbaar en betaalbaar, en van oudsher gebruikt om lokale gerechten te bereiden.

Een recente gids gepubliceerd door Prodeca, een publieke entiteit die de Catalaanse agrovoedingssector internationaal promoot, onderzocht hoe extra vergine olijfolie Producenten zouden concurrerender kunnen zijn op de groeiende Chinese markt.

Een van de producenten met enige ervaring in de op één na grootste economie ter wereld is ActelGrup, een coöperatie uit Lleida die extra vierge olijfolie produceert van de endemische Arbequina-variëteit.

De Catalaanse coöperatie verkoopt haar extra vergine olijfolie onder het merk Germanor in nationale supermarkten en Romanico voor de export, maar ​""De verkoop van extra vergine olijfolie aan China is tot nu toe incidenteel en klein in omvang", aldus Fernando Ortega, de duurzaamheidsdirecteur van de coöperatie, verantwoordelijk voor extra vergine olijfolie en fruit.

Prodeca benadrukte het belang van inzicht in de Chinese markt voor kookolie en het ontwikkelen van consumentenprofielen voor olijfolie. De gids voegde daaraan toe dat bewustmakingscampagnes gericht moeten zijn op het integreren van extra vierge olijfolie in de Chinese keuken, wat een gezonde verbetering zou betekenen van traditionele eetgewoonten.

Ortega betreurde het echter dat ​"“Er is nog steeds een gebrek aan studies die zich richten op de geschiktheid van het integreren van olijfolie, rekening houdend met lokale culinaire gebruiken, aangezien het gebruik van olijfolie nauw verbonden is met het lokale dieet en de lokale cultuur.”

De smaak voor olijfolie moet dus verder ontwikkeld worden in China. Prodeca suggereerde dat olijfolie geïntegreerd zou kunnen worden in Chinese eetgewoonten als voorgerecht of saladedressing als de smaak en het aroma van een hoogwaardige extra vergine olijfolie gewaardeerd moeten worden.

Prodeca wees erop dat veel Chinese bereidingen bestaan ​​uit het frituren van voedsel, en dat olijfolie de meeste voedingswaarde behoudt onder hoge temperaturen.

"Hoewel de smaak van olijfolie het beste tot zijn recht komt als het koud is, wordt het gekenmerkt door een uitstekende weerstand tegen herhaaldelijk bakken en kan het een hoog rookpunt bereiken", aldus Ortega.

Een van de aanbevelingen van Prodeca is dat producenten en exporteurs de gezondheidsvoordelen van olijfolie, vooral in de context van schandalen rond voedselverontreiniging.

De toenemende bezorgdheid over de gezondheid in China zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op het consumentengedrag. Veel mensen verwachten namelijk van buitenlandse olijfoliemerken de garantie dat ze hogere voedselveiligheidsnormen hanteren.

In juli leidde een groot voedselschandaal rond vrachtwagens die bakolie vervoerden tot publieke verontwaardiging in China.

De exploitanten deden een dubbele taak om kosten te besparen: de vrachtwagens werden tussen de leveringen door niet schoongemaakt, waardoor de eetbare olie besmet raakte met sebze yağıe en andere gevaarlijke chemicaliën.

Deze zaak leidde tot publieke verontwaardiging in China en deed denken aan het schandaal uit 2008 rond melk en babyvoeding waarin melamine zat. Melamine is giftig in hoge doses.

"China is een zeer aantrekkelijk land voor de Spaanse olijfoliemarkt vanwege het verkooppotentieel,” en ​"“Gezien het aantal gevallen van voedselfraude is er sprake van voedselonzekerheid”, aldus Ortega.

""Voor China is de trend absoluut een toename van de vraag naar extra vergine olijfolie van hogere kwaliteit", voegde hij toe. ​"“Wat op dit moment in China het belangrijkste is, is het vermelden van het land van herkomst.”

De Prodeca-gids beveelt producenten ook aan om de nadruk te leggen op geografische kwaliteitscertificeringen, zoals Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde Geografische Aanduiding (BGA), waarvan de publieke entiteit zei dat deze de bereidheid om te betalen zouden kunnen vergroten.

"“Wat ontbreekt is een dieper begrip van kwalitatieve extra vierge olijfolie”, aldus Ortega. ​"Het gevoel is dat we 15 jaar achterlopen op de wijnsector. Spaanse wijngebieden, waaronder Rioja en Ribera, zijn wereldwijd bekend, ook in China.”

""Het Europese BOB-certificeringssysteem voor olijfolie kent niet dezelfde erkenning en voor de consument lijkt het niet nuttig als onderscheidend element op het moment van aankoop, aangezien deze aanduiding een merk niet duidelijk definieert", voegde hij toe.

Ortega is van mening dat het ontwikkelen van een PDO-promotie specifiek voor extra vierge olijfolie ​"zou samenwerking vereisen tussen de administratie en de producerende bedrijven, in projecten met duidelijk gedefinieerde doelstellingen.”

Een strategie die heeft bijgedragen aan de promotie van de opkomende cultuur van olijfolieconsumptie in China, was de training in sensorische analyse die het IOC in 2019 in veel Chinese steden organiseerde.

"Olijfolieproeverijen en verdere promotie in de Verenigde Staten hebben goede resultaten opgeleverd", voegde Ortega toe. ​"Recent nieuwsbericht meldt dat voor het eerst het volume van de Spaanse olijfolieconsumptie in de VS is gestegen overtreft die van de Italiaanse olijfolie."

Hij zei dat ActelGrup bezig is met de promotie van olijfolie op internationale voedselbeurzen, vooral in China.

"Deelname aan voedselbeurzen en de organisatie van internationale proeverijen zijn erg belangrijk", aldus Ortega. Het biologische merk Romanico van de coöperatie werd in 2022 bekroond op een Chinese olijfoliewedstrijd.

Ortega benadrukte dat het merk Romanico altijd al gebotteld in China wordt verkocht en nooit in bulk. De Prodeca-gids suggereerde verder dat flesgroottes en prijzen kunnen worden aangepast om het product toegankelijker te maken voor prijsgevoelige Chinese consumenten.

"Wat de flesgrootte betreft, heeft ActelGrup tot nu toe geen extra vierge olijfolie verkocht in kleinere formaten dan de gebruikelijke vijf liter, één liter en 750 milliliter, simpelweg omdat Chinese importeurs niet om dit soort formaten hebben gevraagd", aldus Ortega.

Ondanks een groeiende binnenlandse industrie, Chinese consumenten blijven de voorkeur geven aan buitenlandse merken. Toch zijn producenten bezorgd dat recente handelsspanningen tussen Europa en China kunnen leiden tot vergeldingsmaatregelen tegen landbouwproducten, waaronder olijfolie.

"Het huidige mondiale geopolitieke klimaat heeft het risico vergroot dat voedselproducten als onderhandelingswapen kunnen worden gebruikt na de oplegging van tarieven door de Europese Unie op producten uit China, zoals elektrische voertuigen", waarschuwde Ortega.

"Hoe dan ook, de toename van de koopkracht in China is een realiteit en een kans voor de Spaanse olijfoliesector om een ​​voortreffelijk en uniek product te blijven promoten", concludeerde hij.