Ondanks de voortdurende inspanningen van de Spaanse regering om de voedselprijzen te verlagen, zijn de Spaanse consumenten niet onder de indruk.

Vorige maand verlengde de Spaanse Ministerraad de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor basisvoedingsmiddelen en olijfolie tot oktober. Vanaf dat moment zal de BTW tot het einde van het jaar stijgen naar het nieuwe tarief van twee procent en vanaf 2025 terugkeren naar vier procent.

"Waarom moeite doen?” grapte een gebruiker van sociale media genaamd Neme. ​"We vinden het vervelend dat je de BTW naar nul procent verlaagt, om hem binnen 90 dagen weer te verhogen.”

"Wat ze niet zeggen is dat het maar drie maanden zonder BTW is”, voegde Borja, medegebruiker van sociale media, eraan toe. ​"In oktober komt het terug, en in december zal de BTW nog verder stijgen, zoals al is goedgekeurd door de regering.”

Volgens gegevens van de Spaanse omroep RTVE bedraagt ​​de prijs van een liter extra vergine olijfolie in supermarkten is gestegen van € 3.45 in februari 2021 naar € 9.46. Het afschaffen van de vijf procent BTW zou naar verwachting de prijs met ongeveer € 0.50 per liter verlagen.

Uit gegevens van het National Statistics Institute blijkt dat olijfolie de allerbelangrijkste prijsstijging heeft ondergaan van alle producten die het afgelopen jaar zijn gevolgd, namelijk een stijging van 63 procent.

Opeenvolgende jaren van extreme droogte en hoge lentetemperaturen in 2022 en 2023 resulteerden in historisch slechte oogsten in de belangrijkste olijfolieproducerende regio's van Spanje.

Stijgende prijzen voor energie, kunstmest, fytosanitaire producten en verpakkingsmateriaal hebben ook een opwaartse druk uitgeoefend op de olijfolieprijzen.

De dramatische afname van het aanbod, gecombineerd met hogere productieprijzen en een gestage vraag, zorgden ervoor dat de olijfolieprijzen aan de oorsprong medio januari recordhoogten bereikten.

Uit gegevens van het Spaanse Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening blijkt dat de prijs van olijfolie sinds september 272 met 2020 procent is gestegen.

Stijgende prijzen en verminderde beschikbaarheid hebben ervoor gezorgd dat Spaanse consumenten zijn begonnen hun gedrag veranderen. Veel Spanjaarden uit de middenklasse kopen olijfolie van lagere kwaliteit in kleinere formaten en gebruiken deze spaarzamer. Sommigen hebben zelfs de categorie verlaten.

"Ik ben overgestapt op andere bakoliën”, bevestigt social media-gebruiker Jean.

Historisch gezien werd er tien procent BTW geheven op olijfolie, die de overheid niet als een basisproduct beschouwde.

Dit begon echter te veranderen in januari 2023, toen de regering de BTW op olijfolie verlaagde van tien procent naar vijf procent, terwijl de BTW op basisvoedingsmiddelen werd verlaagd van vier procent naar nul. Olijfolie werd later opnieuw gecategoriseerd als basisvoedsel en de BTW werd afgeschaft.

Ondanks de verzekering van de Spaanse regering dat gewetenloze bedrijven niet simpelweg in staat zouden zijn de prijzen op hetzelfde niveau te houden, lagere belastingen te betalen en het extra geld te behouden, zijn niet alle Spaanse gebruikers van sociale media overtuigd.

"Dit soort maatregelen zijn steriel omdat distributeurs de producten in hun magazijnen bewaren, wachtend tot de prijzen stijgen en woekerwinsten behalen”, schreef een gebruiker van sociale media genaamd Pilot. ​"De oplossing zou zijn om de prijzen te beperken.”

Minister van Sociale Rechten, Consumentenzaken en Agenda 2030, Pablo Bustinduy, verzekerde echter in een toespraak in juli dat hij waakzaam zou zijn ​"ervoor te zorgen dat de BTW-verlaging volledig wordt doorberekend aan de consumenten en op geen enkele manier de winstmarges van detailhandelaren zal voeden.”

Soledad Serrano Lopez, de directeur-generaal van Finca Duernas, vertelde de Olive Oil Times dat het afschaffen en permanent verlagen van de BTW op olijfolie geen significante invloed zou hebben op de aankoopbeslissingen van Spaanse huishoudens met betrekking tot extra vergine olijfolie.

"Mensen zullen hierdoor waarschijnlijk niet meer extra vergine olijfolie gaan kopen”, zegt ze. ​"De belangrijkste reden om het te kopen is de kwaliteit, niet de prijs.”

Sommige gebruikers van sociale media waren het met de conclusie van Serrano Lopez eens, maar om verschillende redenen. Een anonieme gebruiker schreef: ​"BTW verlagen na een prijsverhoging van 70 procent is een grap.”

Ambtenaren bij de Bank van Spanje hebben aangegeven dat de hoge olijfolieprijzen één van de redenen zijn voor de inflatie, vooral de voedselinflatie. blijft hoger in Spanje dan in veel andere Europese landen.

Terwijl waarnemers uit de sector verwachten dat de prijzen voor olijfolie aan de oorsprong zullen dalen, omdat de eerste tekenen wijzen op een oogst van meer dan een miljoen ton, is het moeilijker te weten wanneer verkoopprijzen zal deze daling gaan weerspiegelen.

Ondertussen blijven Spaanse gebruikers van sociale media hun frustratie uiten.

"Op al het voedsel en de basisbenodigdheden hoeft geen BTW te worden betaald”, schreef Borja. ​"Het is de meest oneerlijke belasting van allemaal.”