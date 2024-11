Spaanse tafelolijvensector op scherp na winst Trump-verkiezing

De campagneverklaringen van de aankomende president Donald Trump, waarin hij hintte op nieuwe tarieven op Europese export naar de Verenigde Staten, hebben grote gevolgen gehad voor de Spaanse sector voor tafelolijven.

Producenten en exporteurs betoogden dat de EU snel actie moet ondernemen tegen de mogelijkheid van nieuwe tarieven.

Volgens Antonio de Mora, secretaris-generaal van de Vereniging van Tafelolijvenexporteurs (Asemesa), hebben de Amerikaanse tarieven op Spaanse tafelolijven de afgelopen vijf jaar al geleid tot een verlies van € 260 miljoen aan export als gevolg van opgelegde maatregelen tijdens Trumps vorige regering.

De Mora legde uit dat de Spaanse producenten hun marktaandeel met 70 procent zagen krimpen doordat er minder tafelolijven naar de Verenigde Staten werden verscheept.

"“We verloren die export terwijl concurrerende landen, zoals Egypte, Turkije en Marokko, hun eigen export uitbreidden”, vertelde De Mora aan Canal Sur Radio.

De exporteursvereniging merkte op dat de EU China snel confronteerde met de tarieven en zelfs tegenmaatregelen aankondigde tegen mogelijke nieuwe tarieven op Europese export.

Ze drongen er bij Brussel op aan een even dynamische houding aan te nemen bij het aanpakken van de verwachte Amerikaanse tarieven.

Trump zou de voormalige Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer, die het beleid van de vorige Trump-regering rond tarieven bedacht, hebben aangetrokken om zich bij zijn nieuwe regering aan te sluiten als handelsadviseur.

De Mora benadrukte ook dat Trump al meerdere malen heeft gesproken over een mogelijke verhoging van de tarieven op alle EU-exporten naar de VS met tien tot zestig procent.

Exporteurs vrezen dat een dergelijke verhoging de bestaande tarieven voor de tafelolijvensector nog verder zal verhogen.

Gabriel Cabello, voorzitter van de tafelolijvensector bij Cooperativas Agro-alimentaria de España, wees erop dat er sinds de Amerikaanse verkiezingen sprake is van wijdverbreide bezorgdheid en onzekerheid in de Spaanse tafelolijvensector.

Cabello waarschuwde dat de impact veel verder zou kunnen reiken dan alleen de tafelolijvensector.

"Toen het conflict tussen Boeing en Airbus eindigde in een overeenkomst, overwogen de VS om de bestaande tarieven "De beslissing over tafelolijven werd uitgesteld tot groene olijven en olijfolie, hoewel de drie jaar al waren verstreken", zei hij, verwijzend naar het langdurige geschil dat de olijvensector al jaren bezighoudt.

"We hebben zes jaar lang met deze tarieven te maken gehad, en ondanks dat we er twee hadden gunstige WTO-uitspraken om ze op te heffen, heeft de EU geen actie ondernomen om het probleem op te lossen omdat we een kleine sector zijn. Ze zouden anders kunnen handelen voor grotere industrieën," voegde Cabello toe, hintend op de mogelijke nieuwe tarieven voor de automobielsector.

De Unión de Uniones, een vereniging die Spaanse boeren en veehouders vertegenwoordigt, publiceerde een verslag benadrukt het belang van de strategische export van Spanje naar de Verenigde Staten.

Wat de waarde betreft, sprongen olijfolie en aanverwante producten eruit als een belangrijke exportcategorie, die alle andere Spaanse voedingsproducten die aan de VS werden verkocht, overtrof.

Volgens de vereniging zouden de nieuwe tarieven zwaardere gevolgen hebben voor producten met een hogere export.

"Deze maatregel zou onevenredig veel gevolgen hebben voor producten als olijfolie, dat goed was voor 29.5 procent van de totale export van landbouwproducten naar de Verenigde Staten, met een omzet van meer dan € 739 miljoen in 2023.”

Unión de Uniones benadrukte dat de EU met de verkozen president moest onderhandelen en herinnerde de regering van Trump eraan dat het starten van een handelsoorlog negatieve gevolgen zou hebben voor beide partijen.

Volgens hen zou de EU tegenmaatregelen kunnen nemen tegen strategische exportproducten van de VS, waaronder amandelen, autoproducten, technologie, alcohol en luxegoederen.

"We moeten waakzaam blijven op dit punt, niet alleen wat betreft voedselexport. We weten al dat Trump zonder aarzelen vliegtuigen zou inruilen voor olijven,” aldus de Unión de Uniones. ​"Het is essentieel dat de EU deze situatie effectief aanpakt en onderhandelt om ervoor te zorgen dat de export van landbouwproducten en levensmiddelen niet als onderhandelingsmiddel wordt gebruikt.”

Rafael Sánchez de Puerta, voorzitter van Cooperatives Agroalimentarias, benadrukte dat de Amerikaanse tarieven op olijfolie en tafelolijven uit Spanje ​"“hebben geen zin.”

"Er wordt een tarief ingesteld om uw producten te beschermen tegen externe concurrentie, maar de Amerikaanse olijfolieproductie is symbolisch en de enige uitkomst is een belasting die Amerikaanse consumenten betalen moeten betalen”, concludeerde Sánchez de Puerta.