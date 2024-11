Onderzoek suggereert dat stinkwants mysterieuze fruitval in Italië veroorzaakte

De laatste jaren zijn er berichten over voortijdige vruchtval en de daaropvolgende productieverliezen in de Noord-Italiaanse olijfgaarden zijn gestaag toegenomen.

Er zijn talloze oorzaken aangedragen, van extreem weer tot klimaatverandering aan niet-geïdentificeerde schimmelinfecties, invasieve plagen of combinaties van bovenstaande.

Onderzoeken van het afgelopen jaar suggereren echter sterk dat de bruin gemarmerde stinkwants (Halyomorpha halys) is de belangrijkste driver.

H. halys, afkomstig uit China, Japan, het Koreaanse schiereiland en andere Aziatische regio's, wordt verondersteld eind jaren negentig per ongeluk in Noord-Amerika te zijn geïntroduceerd.

Sindsdien is het een belangrijke landbouwplaag geworden. De zeer polyfaag verspreidt zich gemakkelijk naar nieuwe voedselbronnen en veroorzaakte in 2010 jaarlijkse verliezen van ten minste $ 37 miljoen alleen al aan appeloogsten.

De verspreiding van het insect naar en door Europa volgde een soortgelijk patroon. Men denkt dat het via Zwitserland op het continent is geïntroduceerd en het Verenigd Koninkrijk in 2021 heeft bereikt.

Ook Turkije is getroffen door de ziekte. Er wordt gezegd dat de hazelnootopbrengst in de provincie Artvin met 20 procent is gedaald. Verwacht wordt dat de verliezen zullen oplopen tot 50 procent of 1 miljard dollar aan schade.

Een 2023 studies gepubliceerd in het tijdschrift Insects had als doel de schade te karakteriseren die wordt veroorzaakt door H. halys op olijven en de impact ervan op vroegtijdige vruchtval en de kwaliteit van het fruit.

Het onderzoek werd uitgevoerd in olijfgaarden in Noord- en Midden-Italië, waarbij gebruik werd gemaakt van natuurlijke observaties en gecontroleerde veldexperimenten.

De veldexperimenten analyseerden de impact van H. halys in twee ontwikkelingsstadia van de vrucht: vóór de ontpitting en ná de ontpitting.

De resultaten toonden aan dat hoge dichtheden van H. halys veroorzaakte een significante toename van vroegtijdige vruchtval tijdens de fase vóór het ontpitten, die minder uitgesproken was tijdens de fase ná het ontpitten.

Uit chemische analyse bleek dat er significante veranderingen waren in de fenolische samenstelling van de aangetaste olijven, waarbij de beschadigde vruchten hogere concentraties fenolische verbindingen bevatten, zoals oleuropein.

Deze fenolische verbindingen spelen een rol in de verdedigingsmechanismen van de plant, wat suggereert dat H. halys Het voeren activeert deze mechanismen door stress in de boom te veroorzaken.

Deze verhoogde fenolische niveaus kunnen de opbrengst en kwaliteit van olijfolie beïnvloeden, aangezien fenolische verbindingen centraal staan ​​in de smaak en gezondheidsvoordelen.

Een verdere studies, gepubliceerd in het Journal of Economic Entomology in juni 2024, probeerde de oorzaak te achterhalen van voortijdige vruchtval in meerdere olijfgaarden in Noord-Italië. De onderzoekers van de universiteiten van Verona en Padua begonnen met het onderzoeken van gevallen olijven op bewijs van schimmelinfecties of insectenetende activiteiten.

Schimmelsoorten werden geïsoleerd uit zowel gezonde als losgeraakte olijven. De studie vond echter geen significante verschillen in de aanwezigheid van schimmels in gezonde en losgeraakte olijven.

Bovendien bleken de meeste geïdentificeerde soorten veelvoorkomende endofyten te zijn waarmee de olijfboom over het algemeen een mutualistische relatie heeft. Dit wijst erop dat schimmelinfecties niet verantwoordelijk waren voor de waargenomen olijfval.

Daarentegen lieten de proeven een sterke correlatie zien tussen het aantal aanwezige stinkwantsen en de mate van vroegtijdige vruchtval.

Uit de resultaten van het onderzoek uit 2023 blijkt dat de grootste schade wordt veroorzaakt in de vroege stadia van de vruchtontwikkeling, voordat de olijfpitten volledig zijn uitgehard.

Er werd vastgesteld dat de voeding van de stinkwantsen zaadnecrose veroorzaakte, wat er op zijn beurt toe leidde dat de boom voortijdig vruchten afwierp. Het team concludeerde uit deze resultaten dat H. halys was de voornaamste oorzaak van deze vroege olijfval, waarbij de grootste besmettingen resulteerden in het grootste fruitverlies.

De onderzoekers adviseerden de getroffen boeren om geïntegreerde strategieën voor plaagbestrijding toe te passen, waarbij fysieke uitsluiting en gericht gebruik van insecticiden een rol spelen.

Gezien de steeds toenemende verspreiding van deze en andere invasieve plaagsoorten, benadrukten ze ook de noodzaak van toekomstig onderzoek naar duurzamere en schaalbare controlemethoden.