Team Litouwen zegeviert op 7e Olijfplukkampioenschap

Een team uit de Baltische staat Litouwen heeft gewonnen op het zevende Wereldkampioenschap Olijvenplukken dat op de Kroatische kust werd gehouden. eiland Brač.

De unieke wedstrijd vond plaats in de parochie olijfgaard van St. Josip nabij de gemeente Postira. Dertien teams uit mediterrane landen met een traditie van olijfolieproductie en anderen zonder een enkele olijfgaard namen deel.

"“Van de in totaal 52 deelnemers kwam maar liefst 70 procent uit landen waar geen olijven worden verbouwd”, aldus Ivana Jelinčić, directeur van het Toeristenbureau van Postira, dat het evenement samen met de lokale landbouwcoöperatie organiseerde.

Zie ook: Provincie Zadar erkent de rol van prijswinnende producenten bij de promotie van toerisme

Elk team, bestaande uit vier leden (twee vrouwen en twee mannen), probeerde in 45 minuten zoveel mogelijk olijven te plukken. Elke deelnemer kreeg een zakje om de geoogste olijven in te dragen. Nadat de tijd verstreken was, verzamelden en wogen de teams de olijven.

Het begin van de wedstrijd

Litouwen, dat eindigde vorig jaar zesde werd, won de competitie met ruime marge en oogstte 90.2 kilogram. Het Kroatische team, dat gewonnen in 2023, 77 kilogram geplukt, gevolgd door het Poolse team met 74.2 kilogram.

plaats Team Totaal (kg) 1 Litouwen 90.2 2 Kroatië 77.0 3 Polen 74.2 4 Digitale nomaden 72.2 5 Verenigde Staten 68.2 6 Servië 67.4 7 Ierland 66.8 8 Verenigd Koninkrijk 62.4 9 Peru 59.8 10 Zweden 55.4 11 Letland 55.2 12 Albanië 46.2 13 Slowakije 46.0

""We hebben geen olijven, maar we hebben ervaring met het plukken van appels, kersen, pruimen en aardappelen", aldus Tadas Dunauskas van team Litouwen. ​"De link is ook dat we van olijfolie houden.”

"We zijn ontzettend blij en tevreden, want de beste zijn onder de besten is iets speciaals dat we ons de rest van ons leven zullen herinneren", voegde hij toe.

Na de pluk werden de olijven direct gemalen bij de landbouwcoöperatie van Postirska en elke deelnemer kreeg een souvenirflesje extra vergine olijfolie.

"“Wij vieren de olijf en verspreiden de olijfteeltcultuur over de hele wereld”, aldus Jelinčić.

Terwijl ze wachtten op de uitslag en de kroning van de nieuwe wereldkampioenen, verdiepten de deelnemers zich in de geschiedenis, cultuur en het rijke erfgoed van het eiland. Ze bezochten onder meer Pučišće, Vidova gora en het olijfoliemuseum in Škripa.

Naast de Brač BOB Naast extra vergine olijfolie, lokale wijnen en gastronomische lekkernijen, konden de deelnemers de beste Kroatische gin proeven, Poetica, die werd bekroond op de International Wine & Spirit Competition 2024 in Londen.

"Poetica is voor het tweede jaar partner van het Wereldkampioenschap Olijvenplukken en hoewel het bijdraagt ​​aan ons evenement, lijken we hun producten aan te vullen, aangezien hun Poetica Olive Infused Gin, doordrenkt met Brač-olijven van de Oblica-variëteit, een zilveren medaille won op de wedstrijd in Londen met 92 van de mogelijke 100 punten", aldus Jelinčić.

Het kampioenschap werd officieel afgesloten met een prijsuitreiking in de hal van het Pastura Hotel.

De kampioenen van het olijvenplukken van 2024: Team Litouwen

Naast het competitieve deel van het programma werden er ook tal van proeverijen, excursies en sociale evenementen georganiseerd, zodat de deelnemers Postire en het eiland Brač konden ontdekken, dat een eeuwenoude traditie in de productie van olijfolie kent.

De eerste schriftelijke sporen van olijventeelt op het eiland werden gevonden in de manuscripten van de Romeinse reisschrijver Strabo uit de 1e eeuw.st eeuw v.Chr. Keizer Diocletianus vermeldde de olijventeelt in de 3e eeuw v.Chr.rd eeuw, waarbij olijven op onbebouwde terreinen werden geplant door wilde olijfbomen te enten.

Ook uit de 16 komen interessante verhalenth eeuw, toen de Venetiaanse senaat bepaalde dat iedereen die een olijfboom beschadigde of omhakte, voor maximaal 10 jaar van Brač verbannen zou worden. Bovendien was een gebruikelijke bruidsprijs op het eiland dat de bruidegom olijfbomen plantte.

De lange geschiedenis van het planten en behouden van olijfbomen resulteerde in 500,000 bomen die tegen het einde van de 18e eeuw op Brač groeiden.th eeuw, waarbij het eiland een groot deel van de olijfolie leverde die in de zuidelijke Kroatische regio Dalmatië werd geproduceerd.

Er groeien ongeveer een miljoen olijfbomen op het eiland, goed voor tweederde van de landbouw. ​​Oblica is de meest voorkomende variëteit vanwege zijn weerstand tegen droogte en wind en het vermogen om te gedijen in arme, rotsachtige grond.

Door de jaren heen hebben olijfolieproducenten op Brač de kwaliteit van hun producten laten zien en een reeks prijzen gewonnen op de NYIOOC World Olive Oil Competition.

"“We bewijzen dat landbouw en toerisme hand in hand kunnen gaan”, aldus Jelinčić. ​"Zo zorgen we voor een authentieke toeristische ervaring en een gezond en prettig leven voor de lokale bevolking.”

Zelfs Jan de Jong, de president en oprichter van Digital Nomads, wiens team voor de vierde keer meedoet, stak zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. Hij zei dat olijven meerdere symbolische betekenissen hebben die goed passen bij digitale nomaden.

De deelnemers van dit jaar

De toeristische sector erkent al lang het succes van het Wereldkampioenschap Olijven plukken.

Het evenement won de prijs voor beste creatieve ervaring bij de Creative Tourism Network Awards 2019 en een andere prijs op de Fitur International Tourism Trade Fair 2020.

"De prijs is een grote erkenning, maar het is een verplichting om te blijven verbeteren”, aldus Jelinčić. ​"Bedankt allemaal, en tot volgend jaar.”