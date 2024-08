Italiaanse politiefunctionaris legt uit hoe olijfoliefraude werkt

Fraude en namaakactiviteiten blijven aanzienlijke uitdagingen vormen voor de olijfolie-industrie.

In Italië, een van de grootste olijfolieproducenten ter wereld, zijn gespecialiseerde politie-eenheden actief in de strijd tegen de illegale voedselhandel, waarbij de nadruk expliciet ligt op olijfolie vervalsing.

Echte olijfolie van hoge kwaliteit is een belangrijk doelwit voor criminele organisaties. Nagemaakte olijfolie, ten onrechte geëtiketteerd als BOB (beschermde oorsprongsbenaming) of BGA (beschermde geografische aanduiding), ondermijnt legitieme producenten en brengt ernstige risico's voor de gezondheid van de consument met zich mee.

Een zeer lage prijs voor producten als extra vierge olijfolie is vaak een teken van olie van lage kwaliteit, waarschijnlijk geïmporteerd of gemengd met zaadolie. - Michele Avagnale, commandant, Carabinieri Health Protection Group

Voor criminelen kan namaak van voedsel van hoge kwaliteit aanzienlijke winsten opleveren. Deze trend is aanwezig in veel hoofdbestanddelen van de Italiaanse keuken, waarbij olijfolie een bijzonder lucratief doelwit is.

De Centrale Inspectie voor de Bescherming van de Kwaliteit en de Fraudebestrijding van Landbouwproducten (ICQRF), een agentschap onder het Ministerie van Land- en Bosbouwbeleid, meldde dat alleen al in 2023 380 ton illegale olijfolieproducten, met een waarde van meer dan € 2 miljoen, werden in beslag genomen.

"Extra vergine olijfoliezijn, samen met BOB’s en BGA’s, premiumproducten die blijven groeien in volume en marktaandeel”, vertelde luitenant-kolonel Michele Avagnale, commandant van de Carabinieri Health Protection Group (NAS) in Napels, een gespecialiseerde eenheid binnen de Italiaanse politie. Olive Oil Times.

"Bij de Italiaanse olijfolie-industrie zijn talloze belangrijke spelers betrokken, van producenten en olijfmolens tot zowel primaire als secundaire verwerkingsindustrieën, evenals bedrijven die Italiaanse en buitenlandse olijfolie kopen om mengsels of flessen te creëren en deze aan de einddistributiebedrijven te verkopen”, legt Avagnale uit. .

"Soortgelijke typen en soorten olijfolie kan legaal worden gemengd”, voegde hij eraan toe. ​"De wetgeving van de Europese Unie bepaalt dat een legitiem extra vierge olijfoliemengsel uitsluitend bestaat uit extra vierge olijfolie die tot dezelfde commerciële categorie behoort en volledig voldoet aan de regelgeving voor extra vierge olijfolie.”

Dit is waar illegaal mengen een rol speelt, waardoor de markt wordt ondermijnd en potentiële bedreigingen voor de gezondheid van de consument ontstaan.

"Als we het hebben over voedselfraude, zou ik het hebben over tastbare schade in plaats van over risicofactoren”, aldus Avagnale. ​"Voedselfraude is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Criminelen proberen consumenten te misleiden door producten te verkopen die niet overeenkomen met wat er op het etiket staat.”

Luitenant-kolonel Michele Avagnale voert het bevel over een nationale politie-eenheid die zich bezighoudt met het bestrijden en voorkomen van voedselfraude. (Foto: Carabinieri NAS)

Avagnale waarschuwde dat voedselfraude op meerdere manieren schade toebrengt, resulterend in economische verliezen voor consumenten, bedrijven en de staat.

"De volksgezondheid kan ook worden geschaad omdat voedsel dat schadelijke stoffen bevat of stoffen die het voedingsevenwicht veranderen, op de markt kan worden gebracht”, zei hij. ​"Illegaal mengen houdt in dat olijfolie van eerste persing of extra vierge wordt gemengd met oliën van lagere kwaliteit, ook wel bekend als ​'lampante.' Deze oliën worden vervolgens behandeld om eventuele organoleptische of chemische defecten te verwijderen.”

Geavanceerde mengtechnologieën worden ook uitgebuit om dergelijke praktijken te plegen fraude met olijfolie.

"Illegaal mengen kan ook inhouden dat containers met producten die onder de maat zijn, worden gekoppeld aan containers die kwaliteitsolie bevatten, en deze worden gemengd via gespecialiseerde software”, aldus Avagnale. ​"Met behulp van deze software kunnen criminelen een product produceren waarvan de organoleptische en chemische parameters voldoen EU-regelgeving voor extra vergine olijfolie.”

De toegankelijkheid van de technologie heeft criminele organisaties in staat gesteld hun activiteiten te verfijnen en de populariteit van olijfolie voor winst te exploiteren. Bijgevolg heeft NAS ook zijn technologie en methoden moeten verbeteren.

"De misdaad in de landbouwsector is in de loop der jaren geëvolueerd”, aldus Avagnale. ​"Het gaat niet langer om ruwe, gemakkelijk waarneembare vervalsingen door middel van willekeurige steekproeven, zoals het gedeeltelijk of volledig mengen van extra vierge olijfolie met soja-, zonnebloem- of palmolie vermengd met chlorofyl of bèta-caroteen.”

advertentie

advertentie

"Tegenwoordig gaat het bij deze misdaden om veel geavanceerdere fraudes, waardoor ze moeilijk op te sporen zijn met standaard wetenschappelijke analyses”, voegde hij eraan toe. ​"We moeten vaak vertrouwen op genetische of andere experimentele analyses. In sommige gevallen moet elke afzonderlijke batch olijfolie worden gecontroleerd voordat deze wordt gemengd.”

"Bovendien zijn de verpakkings- en etiketteringsmethoden ook vooruitgegaan”, legt Avagnale uit. ​"Het gebruik van hoogwaardige materialen en fantasierijke namen maakt het nog uitdagender om niet-conforme producten te identificeren.”

NAS-onderzoeken kunnen omgevings- en telefoontoezicht, inspecties, controles, vergelijkingen en uitgebreide analyse van papieren en elektronische documentatie omvatten.

"Bovendien opereren bedrijven vaak via netwerken van lege vennootschappen en gebruiken ze systemen voor valse facturering, wat de reconstructie van commerciële transacties bemoeilijkt”, aldus Avagnale. ​"Deze bedrijven zijn doorgaans gekoppeld aan frontmannen.”

"Uiteindelijk vereisen onderzoeksactiviteiten vaak de deelname van internationale organisaties en specifieke juridische ondersteuning”, voegde hij eraan toe. ​"Tijdens veel onderzoeken bleek dat sommige producten in het ene land worden gekocht, in een ander land worden verwerkt en elders worden verkocht, wat de controle moeilijker maakt.”

Er zijn in heel Italië meer dan 1,000 NAS-agenten ingezet, die deel uitmaken van een breder voedsel- en farmaceutisch veiligheidsnetwerk dat in de hele EU actief is

De coördinatie van de Italiaanse wetshandhaving met nationale en internationale instanties maakte een aantal van de meeste gevallen mogelijk aanzienlijke anti-namaak en fraudebestrijdingsoperaties die in meer dan één olijfolieproducerend land worden uitgevoerd.

Het meest recente grootschalige operatie betrokken bij de ontdekking van meer dan 71 miljoen ton illegale olieachtige stoffen in de Zuid-Italiaanse regio Puglia.

"Bij olijfolie beginnen NAS-onderzoeken vaak met controles ter plaatse, vaak op initiatief van rapporten van consumenten of verenigingen”, aldus Avagnale.

NAS verifieert de naleving van de regelgeving door middel van bemonstering en uitgebreide laboratoriumanalyses.

"Wanneer een niet-conform product wordt geïdentificeerd, worden er onmiddellijk beveiligingsprocedures geïmplementeerd”, aldus Avagnale. ​"Deze maatregelen omvatten het opschorten van de bedrijfsvergunning, het terugtrekken van het specifieke product en het uitvoeren van verdere verificatieactiviteiten met betrekking tot de productieketen, traceerbaarheid en commerciële distributie.”

Om het internationale karakter van voedsel- en olijfoliefraude te helpen bestrijden, zijn EU-brede waarschuwingssystemen, zoals RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), geïntegreerd in NAS-activiteiten.

"Deze tool, die eind jaren zeventig werd opgericht, is geëvolueerd en omvat nu ook materialen en voorwerpen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel, maar ook met voedsel voor huisdieren”, aldus Avagnale. ​"Het systeem is online toegankelijk, waardoor alle deelnemers in realtime relevante informatie kunnen delen, activeren en melden.”

Avagnale benadrukte dat consumenten een cruciale rol kunnen spelen bij het terugdringen en bestrijden van voedselfraude, vooral in de olijfoliesector, en somt enkele eenvoudige aanbevelingen op die consumenten kunnen volgen:

Koop producten van vertrouwde winkels en markten, niet van geïmproviseerde verkopers;

Leer grondstoffen, hun oorsprong en hun geschiedenis herkennen;

Lees de productetiketten zorgvuldig voordat u ze koopt, zodat u de exacte samenstelling van het voedsel (ingrediënten, additieven, conserveermiddelen), opslagmethoden, vervaldatum, naam van de producent, productiebatch en de oorsprong van de grondstoffen begrijpt;

Geef de voorkeur aan seizoensproducten met een ​ " korte toeleveringsketen” of ​ " nul kilometer”, en kies voor gezonde, bij voorkeur huisgemaakte maaltijden;

​ korte toeleveringsketen” of ​ nul kilometer”, en kies voor gezonde, bij voorkeur huisgemaakte maaltijden; Wees op uw hoede voor overbewerkt voedsel met veel ingrediënten en onduidelijke of nauwelijks leesbare etiketten;

Leer de verschillende kenmerken van voedingsmiddelen herkennen;

Wees voorzichtig met lage prijzen.

"Een zeer lage prijs voor producten als extra vierge olijfolie is vaak een teken van olie van lage kwaliteit, waarschijnlijk geïmporteerd of vermengd met zaadolie”, aldus Avagnale, die een specifiek voorbeeld geeft van een NAS-onderzoek naar olijfoliefraude.

De hoge olijfolieprijzen in het land hebben het namaken van extra vergine olijfolie bijzonder lucratief gemaakt. (Foto: Carabinieri NAS)

"Het resulteerde in de rechterlijke erkenning van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, wat leidde tot verschillende gevangenisstraffen en aanvullende straffen, waaronder handelsverboden”, zei hij.

Het onderzoek begon met een documentonderzoek waarbij handgeschreven notitieboekjes en mappen met off-the-book documenten werden ontdekt die verborgen waren in een luik.

"Het onderzochte bedrijf opereerde met een piramidale structuur: de voorzitter van de raad van bestuur, die de organisatie leidde, de intracommunautaire oliehandel beheerde, werknemers aanstuurde bij het assembleren van elke batch, en toezicht hield op het werk van het chemisch laboratorium”, aldus Avagnale.

"De volgende in de rij was de administratief directeur, die tijdens zijn afwezigheid in de plaats van de voorzitter optrad en de relaties met de banken beheerde”, voegde hij eraan toe. ​"Wat de medewerkers betreft: één zorgde voor het op de markt brengen van bulkproducten, terwijl een ander de vertegenwoordiger was.”

Ondertussen zei Avagnale dat een andere medewerker de samenstelling, assemblage en filtratie van de producten verzorgde, die vervolgens werden opgeslagen in het magazijn van het bedrijf.

"Hij was vaak verantwoordelijk voor het mengen van het product, waarbij hij de richtlijnen van de voorzitter strikt opvolgde,” voegde Avagnale eraan toe. ​"Bovendien had het bedrijf een administratief medewerker in dienst die verantwoordelijk was voor het bijwerken van de Nationale Landbouwinformatiedienst (SIAN).

SIAN is een verplicht elektronisch register waarin bedrijven elke invoer, opname en vermenging van vierge en extra vierge olijfolie moeten registreren. ​"Het maakt deel uit van een uitgebreid controlesysteem onder toezicht van externe entiteiten zoals de ICQRF”, aldus Avagnale.

"De voorzitter, de directeur en de medewerker die verantwoordelijk is voor het bijhouden van het SIAN-register werden beschuldigd van medeplichtigheid aan het vervalsen van gegevens en kennisgevingen op grond van artikel 484 van het Italiaanse Wetboek van Strafrecht”, voegde hij eraan toe. ​"Ze hadden valse gegevens in het systeem ingevoerd met betrekking tot de aankoop, verplaatsing en verwerking van de oliepartijen die in het bedrijf waren opgeslagen, met de bedoeling om virgin en extra virgin olijfolie op de markt te brengen.”

"De vergelijking tussen boekhoudkundige en niet-boekhoudkundige documentatie, de resultaten van het elektronische SIAN-register en de surveillanceactiviteiten brachten discrepanties aan het licht tussen wat officieel werd geregistreerd en wat er werd verkocht, wat wijst op pogingen van het bedrijf om fraude voor de controleautoriteiten te verbergen”, legt Avagnale uit.

De vermeende fraude werd onderverdeeld in commerciële fraude, gerelateerd aan de organoleptische kenmerken van het product, en fraude met betrekking tot de geografische herkomst, waarbij illegale vermenging betrokken was.

"Bij de onderzoeken naar fraude met betrekking tot de organoleptische kenmerken van het product, maakten onderzoekers gebruik van omgevings- en draadbewaking naast het analyseren van boekhoudkundige en niet-boekhoudkundige gegevens”, aldus Avagnale.

"Wat onderzoekers in staat stelde een gedetailleerd en accuraat inzicht in de gebeurtenissen te verkrijgen, waren de notitieboekjes, manuscripten en gelabelde mappen ​'interne bezuinigingen en andere soortgelijke records,” voegde hij eraan toe. ​"De illegale activiteit betrof de nationale en internationale groothandel in grote partijen olijfolie.”

Avagnale zei dat de documenten gedetailleerd beschrijven hoe het bedrijf olijfolie voor verlichting in bulk uit Spanje en Italië importeerde voordat het werd gemengd, gebotteld en geëtiketteerd als extra vierge olijfolie.

"Dit werd ondersteund door chemisch-fysische en organoleptische controles uitgevoerd door het interne laboratorium”, legt Avagnale uit. ​"Deze materialen waren onregelmatig en bestonden uit producten met een zeer hoog peroxide- en zuurgehalte.”.

"Bovendien verschilden grote hoeveelheden olijfolie qua herkomst en kwaliteit door het gebruik van grondstoffen van uiteenlopende aard en herkomst”, voegde hij eraan toe. ​"Niettemin werden ze aan kopers verkocht en geëtiketteerd als extra vierge olijfolie of 100 procent Italiaanse extra vierge olijfolie, wat leidde tot aanklachten op grond van de artikelen 515 en 517-bis van het Italiaanse Wetboek van Strafrecht wegens commerciële fraude, verergerd door misbruik van de oorsprongsbescherming. markering."