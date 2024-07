Umbrië baant de weg voor het hele jaar door oleotoerisme

Umbrië biedt toeristen een rijke kalender met evenementen en ervaringen over de hele wereld extra vergine olijfolie.

Vaak aangeduid als ​'het groene hart van Italië' vanwege zijn positie in het land en de natuurlijke rijkdommen, is de Midden-Italiaanse regio een smeltkroes van kunst, geschiedenis en olijferfgoed, en biedt het een ideale setting voor oleotoerisme.

Onze regio heeft een kleine productie, die minder dan drie procent van de nationale productie bedraagt, maar heeft toch een grote reputatie opgebouwd vanwege de kwaliteit van zijn oliën. - Paolo Morbidoni, president, Umbrië BOB Olijfolieweg

"Umbrië kan worden gedefinieerd als een pionier op het gebied van oleotoerisme, aangezien dit jaar het mijlpaalevenement Frantoi Aperti (Open Molens), namelijk de open dagen van de maalfaciliteiten in de regio, zijn 27ste bereikte.th editie”, zegt Daniela Tabarrini, directeur van de Strada dell'Olio DOP Umbrië (Umbrië BOB Olijfolieweg).

"Tegenwoordig is het een geconsolideerd evenement dat gewaardeerd wordt door olijfolieliefhebbers, en dat mogelijk werd gemaakt dankzij een stabiel en efficiënt netwerk van operators die in grote synergie samenwerken”, voegde ze eraan toe.

"Onder de paraplu van de Umbria BOB Olijfolieroute worden het hele jaar door verschillende initiatieven uitgevoerd waarbij producenten niet alleen boeren zijn, maar ook gastheren van ervaringen”, vertelde ze. Olive Oil Times. ​"Daardoor staan ​​de olijfoliebedrijven ook buiten het oogstseizoen in de schijnwerpers en kunnen de bezoekers het hele jaar door de regio leren kennen via de geweldige extra vergine olijfolie.”

Als onderdeel van het circuit van De Italiaanse olijfoliewegen, de Umbria BOB Olive Oil Road is een non-profit organisatie het bevorderen van de olijflandschappen van de regio en olie productie. Het heeft ongeveer 90 leden en brengt overheidsinstanties en bedrijven samen, waaronder molens, boerderijen en horecastructuren. Dit jaar viert het zijn 20-jarig bestaan.

"Oleotoerisme is nu een groeiende sector met een groot ontwikkelingspotentieel, maar toen we twintig jaar geleden begonnen, vormde het een uitdaging omdat het een marginaal probleem was of waar de olijfoliebedrijven geen rekening mee hielden”, zegt Paolo Morbidoni, voorzitter van de BOB Umbrië. Olijfolieweg.

"Destijds en tot voor kort waren de molens tijdens de oogst slechts een paar maanden per jaar open”, voegde hij eraan toe. ​"Met de ontwikkeling van het oleotoerisme is deze tijd verlengd en is er meer ruimte om de winstgevendheid van de bedrijven te verbeteren.”

Luchtfoto van de eeuwenoude olijfgaard en het kasteel van Isola Polvese in het meer van Trasimeno (Foto: Pierpaolo Metelli, archief Strada dellOlio BOB Umbrië)

"Nu kunnen we zeggen dat ons voorstel om ze open te stellen voor bezoekers en te werken aan gekwalificeerde gastvrijheid een vooruitstrevend concept was, en in de loop van de tijd de resultaten heeft opgeleverd die we vandaag hebben bereikt”, vervolgde Morbidoni. ​"Al onze initiatieven trekken inderdaad elk seizoen veel bezoekers.”

De volgende evenementen van de vereniging staan ​​gepland voor 10 augustusth August und dem 7. September durchgeführt. "th. Als onderdeel van het festival vinden er concerten plaats op suggestieve locaties zoals eeuwenoude olijfgaarden en spirituele plaatsen ​"Muziek tussen de olijfbomen en abdijen.”

Vervolgens zal Frantoi Aperti de oogst lanceren en de oogst vastleggen momentum voor Olio Nuovo, de vers geperste extra vergine olijfolie, met initiatieven in de molens in tal van Umbrische dorpen. Vanaf 19 oktober worden er elk weekend kunst-, muziek- en eetevenementen voor volwassenen en kinderen gehoudenth tot november 16th tijdens de volgende editie.

Lunch bij de Visserscoöperatie van het Meer in Magione, tijdens de Umbria BOB Preview in februari (Foto: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio BOB Umbrië archief)

"Na de oogst hebben de boeren wat tijd nodig om de verschillende certificeringen te verkrijgen en een aantal mengsels te creëren, waardoor we de communicatie van de extra vergine olijfolie kunnen verlengen en seizoensafhankelijk maken”, aldus Tabarrini. ​"Het agrofood-technologiepark van Umbrië 3A is verantwoordelijk voor de certificering van de beschermde oorsprongsbenamingen (BOB).”

"Daarna zijn de extra vergine olijfolie klaar om deel te nemen aan de prijs Groene Goud van Umbrië, die de regionale selectie vormt voor de Hercules Olivarius nationale competitie”, voegde ze eraan toe. ​"Bij deze evenementen is de extra vierge olijfolie al enkele maanden op rij de ster.”

De communicatieprofessionals van Strada dell'Olio creëerden ook een evenement om de olijfoliecampagne officieel te lanceren: de Voorbeeld Olio Extravergine di Oliva DOP Umbrië (Preview extra vierge olijfolie Umbrië BOB).

Op 19 februari vond de derde editie plaatsth en 20th, toen enkele van de beste producten van de huidige oogst werden gepresenteerd aan journalisten en experts.

De deelnemers aan de Preview namen deel aan verschillende activiteiten, waaronder een olijfolieproeverij in het stadsmuseum van Bettona.

Begeleide olijvenproeverij in het stadsmuseum van Bettona (Foto: Pierpaolo Metelli, archief Strada dell'Olio BOB Umbrië)

Omringd door meesterwerken gemaakt door kunstenaars uit het verleden, waaronder Perugino en El Greco, werden ze begeleid door de panelleiders van de Umbria Green Gold-wedstrijd bij de sensorische analyse van extra vierge olijfolie die de vijf subzones van de BOB Umbrië vertegenwoordigt: Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno en Colli Assisi-Spoleto.

De aanwezigen bezochten ook drie molens in de omgeving: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli en Frantoio Ercolanetti.

"De Preview was ook een gelegenheid om Evo & Art Experience te lanceren, bestaande uit twee oleotoeristische routes, de Dolce Agogia Tour en de Moraiolo Tour, die door twee BOB-gebieden lopen: de heuvels van het Trasimeno-meer en de heuvels van Assisi-Spoleto”, aldus Tabarrini.

"Ze leiden tot de ontdekking van de landschappen en het historische en artistieke erfgoed, inclusief mogelijkheden om te genieten van het eten en de wijn van het gebied”, voegde ze eraan toe. ​"We hebben de routes ontworpen om aan de verwachtingen van professionals en liefhebbers te voldoen.”

De Dolce Agogia Tour, vernoemd naar de typische olijvensoort van het Trasimenomeer, heeft een bijzondere focus op de gebieden van schilder Perugino.

Een rondleiding door de kerk van St. Sebastian in Panicale is te bewonderen ​ ' Schilderij 'Het martelaarschap van Sint-Sebastiaan' van Perugino (Foto: Pierpaolo Metelli, archief Strada dell'Olio BOB Umbrië)

Het beslaat de dorpen van Panicale, met de kerk van Sint-Sebastiaan met fresco's van het martelaarschap van Sint-Sebastiaan en San Feliciano, een gehucht van Magione. Hier kunnen bezoekers genieten van een viservaring bij de Visserscoöperatie van het Meer, een boottocht naar het eiland Polvese en een rondleiding door de eeuwenoude olijfboomgaard, gevolgd door een lunch in de Vissersherberg.

De deelnemers aan de tour worden uitgenodigd om de molens in de omgeving te bezoeken: Frantoio Centumbrie in Agello, Oleificio Cooperativo Pozzuolese in Castiglione del Lago en Frantoio Luca Palombaro in Magione.

De Moraiolo Tour, genoemd naar de olijfvariëteit die verspreid is in het gebied van de heuvels van Assisi-Spoleto, omvat deze wijk en enkele UNESCO-erfgoedlocaties zoals de Tempietto del Clitunno in Campello sul Clitunno en de Basilica di San Salvatore in Spoleto.

Bovendien omvat de route Spello en de kerk van Santa Maria Maggiore; Trevi, het Museum van de Olijfbeschaving en de kerk van Santa Maria delle Lacrime; en het spoor van het Romeinse aquaduct door de olijf riem tussen Assisi en Spoleto.

Een bezoek aan een molen in Bettona tijdens de Umbria BOB Preview in februari (Foto: Pierpaolo Metelli Strada dellOlio BOB Umbrië archief)

De molens van het gebied die de deelnemers kunnen bezoeken zijn Frantoio di Spello in Spello; Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse en Frantoio Luigi Tega in Foligno; Frantoio Olio Trevi en Frantoio Gaudenzi in Trevi; Frantoio Marfuga en Frantoio Gradassi in Campello sul Clitunno en Frantoio del Poggiolo Monini in Spoleto.

Alle initiatieven van de Umbria BOB Olive Oil Road worden georganiseerd in samenwerking met meer dan 30 restaurantleden van de vereniging, aangewezen als EvooAmbassadeurs. Dit zijn eetgelegenheden uit het midden- tot luxesegment die zich inzetten voor het gebruik en de promotie van de extra vierge olijfolie van de aangesloten bedrijven en de bedrijven die deelnemen aan de wedstrijd Groene Goud van Umbrië.

"Restaurants kun je zien als die van de regio ​'informatiebureaus.' Lunch en diner zijn ideale momenten om extra vergine olijfolie onder de aandacht te brengen en het publiek van gebruikers van premiumproducten te verbreden”, aldus Morbidoni, een Evoo-ambassadeur.

Samen met chef-kok Giancarlo Polito is hij beschermheer van de restaurants Locanda del Capitano en Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand en Slow Food Snail in het gehucht Montone.

Een diner werd bereid door chef-koks van EvooAmbassador tijdens de Umbria BOB Preview in februari (Foto: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio BOB Umbrië archief)

"De restauranthouders van EvooAmbassador hebben minstens drie extra vergine olijfolie van de aangesloten bedrijven op hun menu staan”, legt hij uit. ​"Consumenten kunnen echt het verschil ervaren dat hoogwaardige extra vierge olijfolie kan maken in een maaltijd en worden gestimuleerd om hun kennis te verdiepen door de EvooAmbassador, die hen informatie geeft over het product en de producent.”

De president van de Umbria PDO Olive Oil Road voegde eraan toe dat het, om dit allemaal op te zetten, van cruciaal belang was om vanaf het begin in de waarde van netwerken te geloven, en dit heeft alle partners ertoe aangezet om samenhangend samen te werken.

"Alles kreeg vorm vanuit het gedeelde idee om de krachten te bundelen, niet alleen om meer economische kracht te hebben, maar ook om elkaar te steunen”, zei hij. ​"Vervolgens brachten we de beste bedrijven samen en legden we de lat steeds hoger. Onze regio heeft inderdaad een kleine productie, die minder dan drie procent van de nationale productie bedraagt, maar heeft toch een grote reputatie opgebouwd vanwege de kwaliteit van zijn oliën.”

"Tegenwoordig kunnen we bijna het hele jaar door krachtig communiceren over het Umbrië van extra vergine olijfolie”, voegde Morbidoni eraan toe. ​"En dit is mogelijk dankzij het gezamenlijke kwaliteitswerk van bedrijven en overheidsinstanties. Een van de grootste waarden die de Umbrische BOB Olijfolieroute al twintig jaar uitdraagt, is het belang van samenwerken waar iedereen profijt van heeft.”