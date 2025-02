Waarom de olijfolieprijzen in Griekenland niet dalen

In Griekenland zijn de lagere prijzen voor olijfolie bij de bron niet terug te zien in de detailhandel, omdat consumenten nog steeds dieper in de buidel tasten als ze olijfolie kopen in supermarkten en kruidenierszaken.

Producentenprijzen voor extra vergine olijfolie in het land zijn dit jaar bijna gehalveerd, variërend van € 4.80 per kilogram op Kreta tot € 5.30 per kilogram in Laconië in het zuiden van de Peloponnesos.

De prijzen van de producenten zijn gedaald… Dit is pure winstbejag. - Michalis Kabitakis, vicevoorzitter van landbouwcoöperatieve organisaties

Ter vergelijking: in het voorgaande oogstjaar 2023/24 was prijzen bij de oorsprong bereikten een piek voor bijna € 10.00 voor een kilo extra vierge olijfolie met een lage zuurtegraad.

Bovendien waren de recordprijzen voor olijfolie in Griekenland de hoofdbestuurder achter de hoge voedselinflatie die het land vorig jaar registreerde.

"Vorig jaar, bij een minimale productie, lagen de prijzen bij de bron op € 9 of zelfs € 10", aldus Michalis Kabitakis, vicevoorzitter van de Vereniging van Landbouwcoöperatieve Organisaties en Ondernemingen van Griekenland.

"“Er is dit jaar geen [olijfolie]voorraad die de hoge prijzen rechtvaardigt”, voegde Kabitakis toe. ​"De prijzen van de producenten zijn gedaald tot € 4.50 tot € 5.50 olijfolie en gaan nog steeds voor € 11.50 tot € 14 per liter extra vierge en voor € 8.50 tot € 10 per liter vierge. Dit is pure winstbejag.”

INKA, het Griekse consumenteninstituut, protesteerde ook tegen de hoge consumentenprijzen voor olijfolie. Het hoofd van het instituut, Yiorgos Lechouritis, beschuldigde de olijfolie-industrie en de groothandelaren van prijsspeculatie.

De industrie beweert dat ​"het betaalde veel voor de aandelen van vorig jaar, ​"zei Lechouritis. ​"Opnieuw hebben we het over obsceniteit en speculatie door de tussenpersonen. Er zou intensieve en echte controle moeten zijn op de prijzen vanaf het moment dat [de olijfolie] de producenten verlaat totdat ze de supermarkten bereiken.”

Olijfolieproducenten betoogden op hun beurt dat de verkopers en handelaren verantwoordelijk zijn voor het aanzienlijke verschil tussen de producenten- en consumentenprijzen van olijfolie in Griekenland.

"Ze grijpen de olie goedkoop om deze tegen hoge prijzen aan consumenten te verkopen, waardoor ze obscene winsten maken ten koste van producenten en consumenten', aldus de landbouwvereniging van Chandrinos uit westelijk Messenië in een aankondiging.

De vereniging riep boeren ook op om met hun tractoren de velden te verlaten en de wegen en straten in heel Griekenland op te rijden, met als argument dat ​"Alleen met onze protesten en tractoren op straat hebben we vooruitgang kunnen boeken.”

Ondertussen heeft een gerucht dat de overheid zou ingrijpen om de binnenlandse handel in olijfolie in bulk te beperken, in Griekenland voor controverse gezorgd.

In Griekse huishoudens is het gebruikelijk om vers geproduceerde extra vierge olijfolie in blikken van 17 liter te kopen van kleinschalige producenten, meestal van een vriend of familielid van de familie.

Nadat vorig jaar recordprijzen van € 160 of meer werden bereikt, is dit jaar een blik van 17 liter extra vergine olijfolie van hoge kwaliteit met een lage zuurtegraad waarschijnlijker geprijsd op € 100 tot € 120. Olijfolie mag echter alleen worden verhandeld in verpakkingen van maximaal vijf liter.

Volgens sommige schattingen wordt er in Griekenland jaarlijks een ongedocumenteerde hoeveelheid van 60,000 tot 70,000 ton olijfolie in blik verhandeld.

Think meldt In de Griekse media berichtte de regering dat ze van plan is om iedere vervoerder van een blik olijfolie van 5,000 liter zonder vrachtbrief een boete van € 17 op te leggen.

Olijfolieproducenten protesteerden tegen de vermeende regelgeving. Zij voerden aan dat de maatregel bedoeld is om de staatskas te spekken en dat het ook gevolgen heeft voor hun inkomsten.

"“De door de regering geplande maatregel is onuitvoerbaar en heeft als enige doel om producenten strafboetes op te leggen, terwijl de productiekosten voortdurend ondraaglijk stijgen”, aldus Kabitakis.

De Griekse regering ontkende de mediaberichten snel en sloot alle geplande wijzigingen in de bestaande handel in olijfolie in blikken van 17 liter voor particulier gebruik uit.

"“Wat we de afgelopen dagen hebben gehoord, is niet waar”, aldus Christos Dimas, de Griekse viceminister van Financiën. ​"De overdracht van kleine hoeveelheden olijfolie tussen vrienden en familieleden verloopt informeel, zonder dat er sprake is van inbreuken.”