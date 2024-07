Xylella Fastidiosa Geïdentificeerd in Extremadura

Plantengezondheidsautoriteiten in Extremadura hebben dit geïdentificeerd Xyella fastidiosa in de autonome gemeenschap en voerde inperkings- en uitroeiingsmaatregelen uit.

De autoriteiten zeiden de fastidiosa ondersoort (Xylella fastidiosa fastidiosa) van de dodelijke plantenziekteverwekker werd geïdentificeerd in twee soorten zonnerozen, twee soorten Cytisus-planten en lavendel in de heuvelachtige regio Valencia de Alcántara in de provincie Cáceres.

Volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is het niet bekend dat Xylella fastidiosa op natuurlijke wijze olijfbomen infecteert, en de autoriteiten hebben bevestigd dat er geen geïnfecteerde olijfbomen zijn geïdentificeerd.

De pauka en multiplex ondersoorten infecteren olijfbomen en veroorzaken het Olive Quick Decline Syndrome, waarvoor geen genezing bestaat en dat in andere Spaanse regio's is geïdentificeerd.

Plantengezondheidsfunctionarissen van Extremadura lanceerden ook de uitroeiingsprotocol, wat de onmiddellijke eliminatie van alle geïnfecteerde planten omvat die vatbaar zijn voor de fastidiosa ondersoorten in een straal van 50 meter, de instelling van een bufferzone van 2.5 kilometer, insectendodende behandelingen tegen vectorsoorten en de start van een surveillanceprogramma.

Extremadura is de derde grootste olijfolieproducerende regio van Spanje, met een opbrengst van 68,997 ton olijfolie in de 2023/24 oogstjaar, waarvan 8,220 ton werd geproduceerd in Cáceres.

Hetzelfde fastidiosa ondersoort is sinds 2019 aanwezig in buurland Portugal multiplex ondersoorten geïdentificeerd rond de noordelijke stad Porto in 2023.

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa is een gramnegatieve bacterie die erom bekend staat een verscheidenheid aan plantenziekten te veroorzaken. Het is een ziekteverwekker die voornamelijk het xyleem aantast, het plantenweefsel dat verantwoordelijk is voor het transport van water en voedingsstoffen van de wortels naar andere delen van de plant. Xylella fastidiosa is een groot probleem in de land- en bosbouw omdat het een breed scala aan plantensoorten kan infecteren, wat kan leiden tot economische verliezen en milieuschade. Deze bacterie wordt overgedragen door insectenvectoren, zoals scherpschutters en spittlebugs, die zich voeden met plantensap. Wanneer deze insecten zich voeden met geïnfecteerde planten, verwerven ze de bacterie en kunnen deze vervolgens doorgeven aan gezonde planten wanneer ze zich ermee voeden. Xylella fastidiosa kan zowel landbouwgewassen als sierplanten infecteren en is verantwoordelijk geweest voor verwoestende ziekten in verschillende delen van de wereld. Enkele van de bekende ziekten veroorzaakt door Xylella fastidiosa zijn de ziekte van Pierce, Citrus Variegated Chlorosis (CVC) en Olive Quick Decline Syndrome (OQDS). Pogingen om Xylella fastidiosa onder controle te houden omvatten het gebruik van insecticiden om de insectenvectoren te beheersen, evenals pogingen om geïnfecteerde planten in quarantaine te plaatsen en te verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen. Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van effectievere strategieën voor het beheersen en voorkomen van de verspreiding van deze bacterie en de daarmee samenhangende plantenziekten.

Het nieuws over de ontdekking volgde op een aankondiging door lokale autoriteiten op de Balearen dat er 37 wilde olijfbomen bekend stonden acebuches, besmet met Xylella fastidiosa pauca, werden vernietigd in Sencelles.

Het Balearen Instituut voor Natuur vernietigde 103 gevoelige bomen over twee hectare in het centrum van Mallorca, het grootste eiland in de Middellandse Zee-archipel.

"Momenteel zijn de positieve gevallen van deze soort allemaal geconcentreerd in het gebied nabij de begraafplaats van deze gemeente”, vertelde Joan Simonet, gemeenteraadslid, aan Diario de Mallorca.

“[De interventies] hebben een betere beheersing van de bacteriën mogelijk gemaakt, een feit dat het behoud van de wilde olijfbomen in goede staat bevordert en helpt de rest van het eiland en de olijfplantages te beschermen tegen de opmars van Xylella fastidiosa,” voegde hij eraan toe.

Terwijl de eerste pauka Er zijn infecties geconstateerd begin 2024, Xylella fastidiosa was aanvankelijk gedetecteerd op de Balearen in november 2016.

Een uitbraak van Xylella fastidiosa multiplex in de Valenciaanse Gemeenschap is de enige andere actieve hotspot in het land.

Vanaf april 2024 meldden lokale plantengezondheidsautoriteiten dat de bacterie 26 plantensoorten had besmet, maar geen olijfbomen. Ze identificeerden ook drie insectenvectoren, waaronder de speekselwants, die op olijven jaagt.

Eerdere uitbraken van Xylella fastidiosa in de gemeenschap van Madrid en Almería in 2018 werden met succes uitgeroeid en de gebieden blijven vrij van de bacterie.

Samen met Spanje en Portugal is Xylella fastidiosa dat ook geweest geïdentificeerd in Frankrijk – waar de autoriteiten zeiden dat het onwaarschijnlijk is dat het zal worden uitgeroeid – en Italië.

Sinds het was voor het eerst geïdentificeerd in 2013 heeft Xylella fastidiosa pauca een ernstige impact gehad op de olijfolieproductie in Puglia, de belangrijkste olijfolieregio van Italië, en bijgedragen aan de gestage daling van de oogst ten opzichte van de recordhoogten in de jaren negentig en 1990.