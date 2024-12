Italiaanse producenten worstelen met marktinstabiliteit

De Italiaanse olijfolieproductie is gestaag afnemendIn de huidige situatie van toegenomen onzekerheid zorgt de neerwaartse trend voor bezorgdheid in de gehele Italiaanse olijfoliesector.

"Ook dit jaar heeft de klimaatcrisis een aanzienlijke impact gehad op de zuidelijke regio's, die goed zijn voor twee derde van onze olijvenproductie", vertelde Andrea Carrassi, algemeen directeur van de nationale producentenvereniging Assitol. Olive Oil Times.

Zie ook: Updates voor de oogst van 2024

"In de centraal-noordelijke regio's wordt echter een goede oogst verwacht, hoewel deze helaas niet voldoende is om de achteruitgang in het zuiden te compenseren", voegde hij toe.

"Aan dit scenario wordt toegevoegd dat het oogstjaar 2024/25 een ​'off-year', met een productie die ver onder het gemiddelde ligt. Als gevolg hiervan zullen we meer dan 75 procent van onze behoeften moeten importeren," merkte Carrassi op.

Aan- en uitjaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

Uit historische gegevens van de Internationale Olijfolieraad (IOC) blijkt dat Italië in de jaren negentig gemiddeld bijna 500,000 ton olijfolie per jaar produceerde.

In het daaropvolgende decennium steeg dat gemiddelde naar bijna 600,000 ton. Tussen 2010 en 2019 daalde de gemiddelde jaarlijkse productie naar iets minder dan 357,000 ton. De afgelopen vijf jaar overschreed de productie slechts twee keer de 300,000 ton.

De ramingen voor het oogstjaar 2024/25 blijven laag voor het huidige jaar en bovendien worden de producenten geconfronteerd met ernstig afgenomen olijfvoorraden.

Think ICQRF-Frantoio ItaliëDe Italiaanse voorraden extra vergine olijfolie bedroegen eind oktober 70,300 2024 ton, waarvan 43 procent van Italiaanse oorsprong was.

Deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan de bijna 100,000 ton die in dezelfde periode vorig jaar werden gerapporteerd.

In deze context heeft het Italiaanse Instituut voor de Statistiek onlangs benadrukt hoe hogere prijzen voor olijfolie de exportwaarde van Italiaanse olijfolie een boost gaf. In de eerste acht maanden van 2024 overschreed deze de € 2 miljard, wat het totaal voor 2023 overtrof.

In zijn laatste rapport merkte het Openbaar Instituut voor Diensten aan de Agrovoedingsmarkt (Ismea) op dat Italië nog steeds de op één na grootste exporteur van olijfolie is en de belangrijkste consument.

"De leveringen uit andere mediterrane landen, voornamelijk Spanje, zijn goed voor bijna 50 procent van onze behoeften, waardoor het lot van de binnenlandse productie nauw verweven is met dat van de buitenlandse markten, met name wat betreft prijsschommelingen", aldus het rapport.

Volgens Elia Pellegrino, voorzitter van de nationale vereniging van olijfolieproducenten Aifo, waren de ramingen van de lage opbrengsten te optimistisch.

"We hebben dit al sinds september zien aankomen en hebben dat wekenlang herhaaldelijk gezegd: de opbrengsten zullen met 70 procent of zelfs 75 procent dalen. Veel lager dan die schattingen die slechts een daling van 30 procent voorspelden in het afgelopen jaar," vertelde Pellegrino Olive Oil Times.

advertentie

advertentie

Hij wees ook op het aandeel van de olijfolieproductie dat bestemd is voor eigen consumptie. ​"“We hebben het waarschijnlijk over 30 procent van de totale opbrengsten”, merkte hij op.

"Dat betekent dat de volumes Italiaanse olijfolie op de markt grotendeels onvoldoende zullen zijn. De prijzen voor het volledige, echte Italiaanse nationale product zullen daarop volgen en hoog blijven," voegde Pellegrino toe.

Terwijl de prijzen in Spanje, het grootste producerende land, een dalende trend vertonen, stijgen ze gestaag op de markten in Zuid-Italië, aldus Ismea gegevens.

Grote producenten voorspelden onlangs een aanzienlijke prijsverlaging op de belangrijkste markten naarmate het seizoen vordert.

Veel Italiaanse producenten vrezen dat de prijzen de komende maanden flink kunnen dalen.

Een dergelijke daling zou gevolgen hebben voor de marges die al onder druk staan ​​door verschillende factoren, waaronder: uitdagend weer, lage opbrengsten, tekort aan arbeidskrachten en stijgende kosten voor het malen, bottelen en logistiek.

David Granieri, voorzitter van de olijfolieproducentenvereniging Unaprol, waarschuwde uit die ​"Grote multinationals willen de waarde van ons groene goud halveren.

"Een olijfolie die voor bodemprijzen wordt verkocht, is noch Italiaans, noch van kwaliteit; Italiaans extra vergine olijfolie “We moeten een minimumprijs handhaven om olijventelers en -molenaars te beschermen, die ondanks de uitdagingen een uitstekende kwaliteit garanderen”, zei hij.

"De toeleveringsketen moet een eerlijke waarde voor producenten erkennen: zonder hen is er geen toekomst voor Italiaanse extra vierge olijfolie", voegde Granieri toe.

Walter Placida, voorzitter van de olijfoliefederatie van Confagricoltura, voegde daaraan toe dat de sector moet samenwerken om producenten van regionale en minder commerciële variëteiten te beschermen.

"“We kunnen niet alles terugbrengen tot een louter algebraïsche berekening”, zei hij. ​"Nooit eerder was Italiaanse olie zo zeldzaam en prestigieus als in dit seizoen; nooit eerder verdiende het zo'n erkenning, vooral niet in een seizoen dat qua productie werd verwoest door extreme veranderingen en acute weersomstandigheden.”

"“De werkelijke waarde van Italiaanse extra vierge olijfolie moet erkend worden”, voegde Placida toe. ​"We moeten nauwlettend letten op speculatie en pogingen om de prijzen omlaag te brengen, en we roepen alle belanghebbenden in de toeleveringsketen op om zich verantwoordelijk te gedragen, met de steun van instellingen.”

De hele sector mobiliseert zich nu om de huidige situatie aan te pakken.

Apulische boeren, producenten en molenaars onlangs Gesigneerd wat de ​"ethisch pact.”

Het doel van het pact is om ervoor te zorgen dat alle spelers in de productieketen, te beginnen met de olijventelers, een eerlijk inkomen ontvangen en prijsspeculatie tot een minimum wordt beperkt.

De Italiën regering onlangs gevestigd the ​"“ronde technische tafel voor olijfolie en tafelolijven” met een decreet van het Ministerie van Landbouw, Voedselsoevereiniteit en Bosbouw.

Veel belanghebbenden hebben het initiatief verwelkomd. Het initiatief omvat nationale en regionale overheidsfunctionarissen, openbare landbouwinstanties en vertegenwoordigers van boeren, molenaars, bottelaars en producenten.

Het doel is om een ​​uitgebreid nationaal plan op te stellen met prioriteiten en beleidsmaatregelen om de sector vooruit te helpen.

De rol van grote levensmiddelenretailers bij het bepalen van de olijfolieprijzen voor consumenten is cruciaal. Veel verenigingen roepen dan ook op tot een betere dialoog met deze belangrijke marktspelers.

"Als we kijken naar de officiële gegevens, dan zien we dat de beloning voor telers tot een paar maanden geleden, na jaren van ontberingen, recordhoogtes bereikte, ongekend tot nu toe,” aldus Carrassi. ​"Echter, ​'Er zijn nog steeds factoren die Assitol al jaren benadrukt, maar de belangrijkste daarvan is de kwestie van de te lage prijsstelling.”

""De voortdurende promoties, die we al lange tijd bekritiseren, hebben het product gedevalueerd en behandeld als een gewoon handelsartikel. Dit heeft gevolgen voor de hele toeleveringsketen, die gedwongen wordt te opereren zonder eerlijke compensatie, met name in de landbouwsector", waarschuwde Carrassi.

Hij vreest dat deze promoties ervoor zorgen dat olijfolie in de ogen van de consument verandert in een goedkoop smaakmaker.

"Gelukkig heeft de laatste campagne dit perspectief, althans gedeeltelijk, veranderd: we moeten leren van het afgelopen jaar en ernaar streven ervoor te zorgen dat olijfolie eindelijk de erkenning krijgt die het verdient, en dat de wildgroei aan hoge kortingen wordt vermeden", aldus Carrassi.

Olive Oil Times nam contact op met een aantal van de grootste levensmiddelenretailers in Italië, maar niemand reageerde vóór publicatie.