Deoleo roept op tot nieuwe namen voor olijfoliesoorten

De Spaanse voedselgigant Deoleo wil de kwaliteitscriteria radicaal wijzigen en categorienamen en marketingclaims voor olijfolie toestaan.

Het bedrijf, dat sterk investeert in opkomende markten, aangezien de verkoop in volwassen markten inzakt, zegt huidige termen als: ​'extra vierge' ​'maagd 'en ​'geraffineerde' olijfolie moet worden vervangen door woorden die voor de consument meer betekenen.

En er staat dat kwaliteitsbeoordeling moet gaan ​"veel verder dan de simplistische zintuiglijke methode of fysische en chemische analyse.”

Deoleo wijdde een deel van zijn laatste jaarverslag aan het probleem en zei dat het misschien zo is ​"enigszins controversieel … maar het daaropvolgende debat zal helpen om de toekomst van onze sector op te bouwen.”

Bel om weg te gaan van ​"technische parameters"

Onder ​"Klanten als eisers van kwaliteit ”, zei het in Madrid gevestigde bedrijf over het concept van kwaliteit ​"moeten verschuiven van technische parameters naar subjectieve waarden op basis van de mening van degenen die onze producten kopen. "

Om nieuwe markten te ontwikkelen die verder gaan dan de Europese culinaire traditie, moesten eerdere definities van kwaliteit die in het Middellandse-Zeegebied werden gevormd, worden heroverwogen.

"De starheid van de huidige wet- en regelgeving verhindert de olijfoliesector door verschillende productkwaliteiten uit te drukken met de juiste naamgeving, aangezien de huidige classificatie is opgesteld vanuit het oogpunt van technische kenmerken en eigenschappen, niet vanuit het oogpunt van kwaliteit zoals die door de consument wordt ervaren. "

Consumenten in nieuwe olijfoliemarkten waren gewend aan geurloze, kleurloze oliën en vetten ​"die nauwelijks de smaak van het voedsel beïnvloeden en alleen worden gebruikt om te helpen bij de culinaire processen, "zei het. ​"In bakoliën die worden gebruikt om te frituren, moeten we misschien praten over hun stabiliteit, rookpunt, zintuiglijke bijdrage aan het voedsel; in oliën die voor dressings worden gebruikt, is hun sensorische profiel waarschijnlijk belangrijker (groen fruit, rijp fruit, harmonie, balans, enz.).”

"Matig juridisch kader "

Over de naamgeving van producten zei Deoleo dat het mogelijk moet zijn om elke olie te geven give ​"een passende naam die weergeeft wat er daadwerkelijk wordt verkocht en die de consument niet misleidt. "

Olijfolieregelgeving moet de sector toestaan ​"om naamgevings- en marketingtools te gebruiken die hand in hand gaan met elk consumentenproduct.”

Consumenten hadden nieuwe smaken, texturen en formaten nodig die aan hun werkelijke behoeften voldeden, zei het. ​"Niets van dit alles is vandaag mogelijk binnen het saaie wettelijke kader', zei het.

Huidige systeem ​"voorkomt segmentatie”

Gevraagd welke nieuwe namen werden voorgesteld, vertelde een woordvoerder van Deoleo Olive Oil Times het bedrijf was nog bezig met het opstellen van nieuwe voorwaarden en wilde nog geen details vrijgeven. Er was contact opgenomen met het Spaanse Ministerie van Landbouw over de kwestie, maar de Internationale Olijfraad zou het laatste woord hebben over elk voorstel, zei hij.

"De traditionele categorieën van ​'Maagd', ​'extra vierge' en ​'geraffineerde olijfolie zou worden vervangen door deze nieuwe benadering, die de nomenclatuur probeert aan te passen aan het daadwerkelijke gebruik van een product en aan de verwachtingen van de consument, niet alleen aan organoleptische (en chemische) kenmerken.”

Het huidige systeem verhinderde productsegmentatie die nuttig zou kunnen zijn voor consumenten. Deoleo wil graag meer speelruimte om de gezondheidseigenschappen van olijfolie te benadrukken, zoals het gehalte aan oliezuur, vitamines en polyfenolen, of de verschillende toepassingen, zoals voor frituren, kruiden of grillen.

"Het gaat om het introduceren van meer flexibiliteit in de olijfolieregelgeving... zodat ze het mogelijk maken om verschillende soorten olijfolie op elke markt aan te bieden," zei hij.

In 2011 was Deoleo (onder de vroegere naam SOS Group) een van de partijen die tijdens consultatie reageerden op een voorgestelde olijfolienorm voor Australië en Nieuw Zeeland.

Zijn bezwaren tegen de norm waren onder meer dat het zou fungeren als een handelsbelemmering voor geïmporteerde oliën, deels vanwege: ​"de categorieën anders te benoemen dan de rest van de wereld, zodat importeurs specifieke wijzigingen in de etikettering moeten aanbrengen.”

Australiër dringt aan op voorzichtigheid

Gevraagd naar haar reactie op het voorstel van Deoleo, Australische Olive Association CEO Lisa Rowntree zei dat het idee om consumenten te helpen verbinding te maken met het product goed was, ​"maar deze tactiek mag niet worden gebruikt om gewetenloze marketeers in staat te stellen nietsvermoedende consumenten te misleiden om een ​​bepaald product te kopen terwijl ze dat niet zijn.”

"Chemisch geraffineerde olie wordt al jaren bestempeld als: ​'puur 'en ​'light' in Australië, waardoor consumenten denken dat ze een ​'caloriearme' olie, en ​'puur 'op de meeste plaatsen betekent ​'de beste', om de woorden te zeggen ​'pure' op een olie die is gebleekt en ontgeurd is gewoon bedrieglijk.

"Totdat de industrie eerlijk en eerlijk kan beginnen te spelen, zou mijn zorg zijn dat deze voorgestelde ​''bloemrijke' marketingtermen en ideeën zullen gewoon een andere manier worden om ervoor te zorgen dat laagwaardige oliën hun weg vinden naar de keukens van nietsvermoedende consumenten,' zei Rowntree.

Deoleo opende eerder dit jaar een verkoopkantoor in China en is van plan binnenkort andere te openen in Maleisië, Colombia en India.