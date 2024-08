Wetsvoorstel om California Olive Oil Commission op te richten keurt Senaat goed

Na een tweeledige stemming keurde de Senaat Bill 250 van de Senaat goed, een maatregel van senator Lois Wolk (D-Davis) om een ​​staatscommissie op te richten om de inspanningen van staatsolijventelers en olieproducenten te helpen coördineren om het concurrentievermogen van de Californische olijfolie-industrie te versterken. Het wetsvoorstel gaat nu naar gouverneur Jerry Brown voor zijn overweging.

"Het instellen van deze commissie is een essentiële eerste stap in de richting van de bescherming van consumenten en het bieden van een eerlijk speelveld aan de Californische olijfolie-industrie waar zij kunnen groeien en bloeien”, aldus Wolk, voorzitter van de Landbouwsubcommissie voor olijfolieproductie en opkomende producten.

Senator Lois Wolk . van de staat Californië

Senator Wolk introduceerde het wetsvoorstel op 16 april in de Landbouwcommissie van de Senaat, waar het unaniem werd goedgekeurd. ​"De olijfolie-industrie in Californië is de afgelopen vijf jaar exponentieel gegroeid”, zei Wolk destijds. ​"De industrie is van mening dat het tijd is om een ​​gecoördineerde inspanning te ondersteunen om te voorzien in olijfolie-onderzoek en -normen om de duurzaamheid en het succes van dit belangrijke landbouwproduct te bevorderen.”

Er zijn momenteel 16 actieve, door de industrie gefinancierde landbouwcommissies in Californië die zijn opgericht om het concurrentievermogen van hun industrieën te verbeteren door middel van promotie, reclame, onderwijs, marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek en het opstellen en reguleren van kwaliteitsnormen. SB 250 zou de Olive Oil Commission of California binnen het Department of Food and Agriculture oprichten om de industrie in staat te stellen onderzoek te doen en productkwaliteiten en -normen vast te stellen via de Secretary of Food and Agriculture.

De maatregel maakt deel uit van Wolk's voortdurende inspanningen om de uitdagingen aan te gaan waarmee de groeiende olijfolie-industrie van de staat wordt geconfronteerd, waaronder concurrenten die frauduleuze olijfolie van lage kwaliteit verkopen. EEN studie uitgevoerd door het UC Davis Olive Center ontdekte dat 65 procent van de geïmporteerde extra vergine olijfolie die in de schappen van Californische supermarkten werd gekocht, niet voldeed aan de internationale normen voor de kwaliteit van olijfolie - en concludeerde dat veel van de geteste geïmporteerde olijfolie ten onrechte als extra vierge kwaliteit was geëtiketteerd.

SB 250 heeft tal van supporters, waaronder de California League of Food Processors en California Olive Oil Council (COOC).

"We prijzen de wetgever voor zijn goedkeuring van deze belangrijke maatregel en juichen de visie en steun van senator Wolk voor de aanhoudende groei van de olijfolie-industrie in Californië toe”, aldus Patricia Darragh, uitvoerend directeur van het COOC.

"De American Olive Oil Producers Association juicht senator Wolk en haar collega's in Sacramento toe omdat zij de vooruitziende blik hadden om SB 250 goed te keuren om de Olive Oil Commission of California op te richten. We moedigen gouverneur Brown aan om dit wetsontwerp te ondertekenen voor de bevolking van Californië en al diegenen die genieten van de gezondheidsvoordelen en de verrukkelijke frisse smaak van de daar geproduceerde extra vergine olijfolie”, aldus Kimberly Houlding van de Amerikaanse Vereniging van Olijfolieproducenten. ​"De oprichting van deze commissie zal consumenten verzekeren dat ze kunnen blijven vertrouwen op de uitzonderlijke kwaliteit van Californische extra vergine olijfolie."

"De passage van SB 250 is een belangrijke en opwindende mijlpaal voor de Californische olijfolie-industrie. De behoefte voor olijfolienormen en ondersteuning op belangrijke gebieden van het bedrijf, waaronder marketing, is van cruciaal belang voor de toekomst van de industrie in onze staat. Ik moedig de gouverneur ten zeerste aan om dit wetsvoorstel te ondertekenen als een belangrijke stap in het leggen van een fundament van waaruit de olijfolie-industrie haar snelle groei kan voortzetten”, aldus Dick Neilsen, algemeen directeur van McEvoy Ranch in Petaluma.

"Als kleine ambachtelijke olijfolieproducent verwelkomen wij de oprichting van de Olive Oil Commission of California. Hun regelgeving, onderzoek en marketing zullen zowel kleine als grote producenten dienen en de groeiende erkenning van Californië als producenten van olijfolie van wereldklasse bevorderen”, aldus Lillian Dickson. Regina Extra Vierge Olijfolie, geteeld en geproduceerd in Napa.