Olive Harvest van California College brengt campus samen

Het duurzaamheidskantoor van Occidental College in Los Angeles, Californië, heeft zijn allereerste geproduceerd extra vergine olijfolie na het met de hand oogsten van de 130 jaar oude Mission-bomen van de campus.

Volgens Alison Linder, de duurzaamheidscoördinator van de universiteit, werd de olijvenoogst geïnspireerd door een soortgelijk evenement in het nabijgelegen Scripps College om een ​​praktische leerervaring te creëren en duurzaamheid te bevorderen.

"Ik ben blij om inspanningen zoals de olijfolieoogst te ondersteunen die klimaatactie op de voorgrond van het leven op de campus brengen en laten zien dat we allemaal een rol te spelen hebben”, vertelde ze. Olive Oil Times.

"Onze campus, gelegen in het zonnige, stedelijke Zuid-Californië, herbergt meer dan 125 vruchtdragende olijfbomen, vereerd door waarnemers vanwege hun schoonheid en schaduwvoorziening, en door terrein- en duurzaamheidspersoneel vanwege hun droogte- en klimaatbestendigheid”, voegde ze eraan toe.

Hoewel er eerder interesse was voor een olijvenoogst, kwamen er een nieuw bemand duurzaamheidskantoor en een bijzonder natte winter creëerde de perfecte gelegenheid om een ​​succesvol oogst- en gemeenschapsevenement te coördineren.

"De bedoeling van de eerste olijvenoogst van Occidental College was veelzijdig: ten eerste om het bewustzijn te vergroten over klimaatbestendige, droogtetolerante landschapspraktijken die op de campus worden gebruikt; ten tweede, het creëren van een gemeenschap rond lokale voedselproductie; ten derde, om ons vernieuwde kantoor van duurzaamheid te introduceren bij de westerse gemeenschap”, aldus Linder.

Het duurzaamheidsbureau is onlangs nieuw leven ingeblazen vanwege de belangstelling van studenten, personeel, bestuur en faculteiten voor een gecoördineerde inspanning voor duurzaamheidsplanning en -actie op de campus, ondanks de steeds duidelijker wordende gevolgen van de klimaatverandering. klimaatverandering.

Er was belangstelling voor de inspanningen van ongeveer 75 vrijwilligers uit alle delen van de campus die hielpen bij het plukken van olijven tijdens het evenement.

Er werden missieolijven geoogst, wat 45 liter olijfolie opleverde. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

"Het was voor mij een eye-opener om te zien hoeveel olijven er nodig zijn om één liter olie te produceren, en verschillende vrijwilligers waren verbaasd over de tijd die nodig was om een ​​emmer te vullen”, aldus Linder. ​"Op het gebied van duurzaamheid hopen we dat deze praktische kans leidt tot een grotere waardering voor de producten die we consumeren.”

Onmiddellijk na de oogst reden Lola Trafecanty, grondmanager van Occidental College, en Isa Merel, de assistent duurzaamheidscoördinator, de olijven twee uur noordwestelijk naar Ojai Olive Oil Company.

Ojai Olive Oil ontving en verwerkte de 500 kilo olijven onmiddellijk bij aankomst. De olijven werden binnen vier uur na de oogst gemalen tot 225 liter olijfolie.

"De nieuwigheid van zo’n gedenkwaardige gebeurtenis bracht een energie van opwinding en enthousiasme op de campus”, vertelde Merel Olive Oil Times. ​"Ik werd benaderd door leden van de gemeenschap met wie ik anders nooit contact zou hebben gehad. Ze vertelden me hoe opgewonden ze waren voor de oogst en bedankten me voor mijn harde werk.”

De olijfgaard van Occidental College is meer dan 130 jaar oud en begon toen landschapsarchitect Beatrix Farrand, een van de elf oprichters en de enige vrouw van de American Society of Landscape Architects, in 11 vier bomen plantte.

In de loop van de tijd is het bos uitgebreid en biedt het nu studenten, personeel, docenten en campusfauna schaduw om te ontspannen, studeren en socialiseren, terwijl er tegelijkertijd een levensvatbaar gewas wordt geproduceerd voor gebruik door de gemeenschap.

De organisatoren hopen van de olijvenoogst een jaarlijkse, multidisciplinaire leerervaring voor studenten te maken. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

Olijfbomen, hoewel niet afkomstig uit Californië, zijn ongelooflijk veerkrachtig in het licht van hoge temperaturen en droogte, een steeds noodzakelijker eigenschap in de landschapsarchitectuur van campussen naarmate de zomers heter worden en de winters droger worden als gevolg van de klimaatverandering.

"We hopen dat we door deze eerste oogst, en door de overvloedigheid van de bomen te eren, in de hele gemeenschap waardering hebben gewekt voor hun kenmerkende veerkracht”, aldus Linder.

In de toekomst zien universiteitsfunctionarissen mogelijkheden voor doorlopend onderzoek naar de bodemkwaliteit, de organoleptische eigenschappen van olijfolie, de economische impact en een groter milieubewustzijn.

Er wordt ook een onderzoekspartnerschap overwogen met de afdelingen biologie en geologie om de bodem te testen en te saneren met behulp van regeneratieve praktijken om de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het vermogen om water vast te houden te vergroten.

Eén project richt zich bijvoorbeeld op het ter plaatse composteren van olijvenpulp om een ​​volledig natuurlijke meststof te creëren.

Occidental biedt ook onderdak aan een minor voedingsstudies, een interdisciplinair studiegebied dat milieubeleid, sociologie, cultuur en religie en kinesiologie omvat.

Deze interdisciplinaire minor is een ideaal platform voor een gericht onderzoeksproject naar duurzame olijfolieproductie, gezondheid en gemeenschapsvoordelen specifiek voor Occidental College.

De oogst van Occidental werd geïnspireerd door een soortgelijk evenement op Scripps College. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

Plannen zijn onder meer het uitnodigen van studenten en docenten om deel te nemen aan het onderzoeks- en onderhoudsproces om van de olijvenoogst een jaarlijkse campustraditie te maken.

Tijdens de oogst werd het duurzaamheidsbureau ook benaderd door docenten die geïnteresseerd waren in het maken van inkt van campusolijven, waarbij de vele mogelijkheden van een evenement als dit werden getoond.

"Na een pauze van vier jaar in ons kantoor voor duurzaamheid, was het zo de moeite waard dat dit het startevenement was voor een nieuw tijdperk van duurzaamheidsprogramma's op de campus”, aldus Merel. ​"Ik kan niet wachten om te zien waar toekomstige versies van deze nieuwe campustraditie naartoe gaan.”

De betrokkenheid van de studenten omvatte ook het ontwerpen van het flessenetiket. ​"Samen met een student het flesetiket ontwerpen was een van mijn favoriete onderdelen van dit project; De creativiteit, het talent en de passie van Alice Amdur voor kunst waren aanstekelijk”, aldus Merel. ​"Ik geloof dat dit de olijfolie van dit jaar veel specialer maakt.”

"Dit was een geweldige kans om de interesses en talenten van de hele campus samen te brengen bij het creëren van een duurzaam en lokaal geproduceerd product”, besluit Linder.