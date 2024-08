Twee van de drie Californische olijfoliën voldoen niet aan de nieuwe normen van eigen bodem, aldus rapport

Vijf jaar na de olijfolieproducenten in Californië een studie gesponsord Toen bleek dat de meeste geteste geïmporteerde olijfolie niet aan de internationale normen voldeed, heeft een groep die importeurs vertegenwoordigt twee eigen rapporten uitgebracht.

Deze keer bleek uit willekeurige tests dat 67 procent van de Californische olijfolie die als extra vierge werd bestempeld, niet voldeed aan de nieuwe kwaliteitsnormen ontwikkeld door de Olive Oil Commission of California (OOCC) en onlangs goedgekeurd door het California Department of Food and Agriculture.

De North American Olive Oil Association (NAOOA), een handelsgroep die bottelaars en distributeurs van geïmporteerde olijfolie vertegenwoordigt, heeft de rapporten opdracht gegeven om vragen te stellen over de nieuwe Californische normen, die volgens haar haastig zijn ontwikkeld om mogelijke oppositie en juridische uitdagingen te voorkomen.

Het eerste rapport, De kwaliteits- en etiketteringsnormen van de Olijfoliecommissie van Californië uit 2014: analyse en implicaties, opgesteld door Islam A. Siddiqui, de voormalige hoofdonderhandelaar van de VS op het gebied van landbouw, hekelde de nieuwe Californische regels als bedoeld om een ​​concurrentievoordeel te behalen, en zei: ​"De verwachting is dat grootschalige (Californische) producenten/verwerkers, die achter deze inspanning hebben gestaan, ervan zullen profiteren om hun product te onderscheiden van andere olijfolie, vooral die welke uit andere landen wordt geïmporteerd.”

Opmerkend dat ongeveer 600 van de 700 olijfolieproducenten in Californië minder dan 5,000 gallons produceren en daarom zijn vrijgesteld van de nieuwe regels, betoogde het rapport: ​"Het is ironisch dat de OOCC-norm slechts een deel van de in Californië geproduceerde olijfolie reguleert en geïmporteerde olijfolie uit andere staten en landen vrijstelt. Het roept serieuze vragen op over de werkelijke bedoeling achter de OOCC-wetgeving en de haast om deze in recordtijd te implementeren.”

Om zijn bezwaren tegen de OOCC-normen, hun effectiviteit en de motivaties erachter te illustreren, a afzonderlijk rapport de vandaag vrijgegeven NAOOA presenteerde de resultaten van het willekeurig testen van 18 Californische extra vierge olijfolie die in de winkelschappen was gekocht. Uit de studie bleek dat tweederde van de monsters niet voldeed aan ten minste één chemische maatregel van de nieuwe OOCC-regels.

"De hoekstenen van de nieuwe OOCC-normen voor versheid en zuiverheid, de PPP- en DAG-tests, lijken een aanzienlijke hindernis te hebben gecreëerd voor Californische producenten om gebruik te maken van kant-en-klare monsters, goed voor 44 procent van het OOCC-percentage van 67 procent”, aldus het rapport.

In een verklaring zei NAOOA executive vice president Eryn Balch: ​"De resultaten roepen belangrijke vragen op over de geldigheid van de OOCC-normen en bevestigen dat de nieuwe tests die in de normen zijn opgenomen, niet betrouwbaar zijn.”

In juli 2010 bracht de Universiteit van Californië in het Davis Olive Center een mijlpaalstudie waaruit bleek dat 69 procent van de geïmporteerde olijfolie die in verschillende supermarkten in Californië werd gekocht, niet voldeed aan de normen van de International Olive Council voor de kwaliteit.

Sindsdien wordt het Davis-rapport geciteerd, vaak onnauwkeurig, om ongebreidelde fraude in de olijfolie-industrie af te schilderen en als onderdeel van een voortdurende campagne van Amerikaanse producenten om de al lang bestaande marktdominantie van geïmporteerde merken weg te werken.

In tegenstelling tot het rapport van UC Davis uit 2010, vermeldde het vandaag uitgebrachte rapport de merknamen van de geteste monsters niet.

Dit is een belangrijk nieuwsartikel: kom terug voor updates.