Importeurs en producenten in Californië beginnen een dialoog in Davis

Luchtfoto van het Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science aan de University of California in Davis

Toen Dan Flynn, directeur van het UC Davis Olive Center, directeur Jean-Louis Barjol van de International Olive Council ontmoette tijdens een evenement in Chili afgelopen oktober, kwamen ze op het idee om een ​​bijeenkomst te organiseren van belanghebbenden uit de Amerikaanse olijfolie-industrie die samenviel met de Winter Fancy Food Show.

Het was een onwaarschijnlijke bijeenkomst. Vertegenwoordigers van Californische olijfolieproducenten ontmoetten vorige week drie en een half uur lang grote olijfolie-importeurs op de campus van de Universiteit van Californië op de Davis-campus om de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd te bespreken en manieren te vinden om samen te werken.



Vier jaar geleden was het Flynns team van onderzoekers, gefinancierd door lokale producenten, die gepubliceerd het bomrapport waarin werd vastgesteld dat de meeste geïmporteerde oliën die in de schappen van supermarkten in Californië worden verkocht, ondermaats waren. Dat leidde tot gelijkaardige onderzoeken over de hele wereld, leidde tot een debat over de kwaliteit van olijfolie, leidde tot een golf van negatieve marketingcampagnes en zorgde er waarschijnlijk voor dat sommige consumenten helemaal weg waren van olijfolie. Barjol veroordeeld het rapport ​"onderstroom van agressie” op dat moment.

Flynn modereerde de Davis-bijeenkomst, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van enkele van de bedrijven die betrokken waren bij zijn rapport - Pompeian, Borges, Colavita, Sovena en Deoleo - en de grootste Amerikaanse producenten die de studie van 2010 gebruikten als middelpunt in hun inspanningen om te lobbyen voor strengere kwaliteit normen, handhaving en invoerbeperkingen.

Om een ​​'free-for-all' te voorkomen, werden volgens verschillende aanwezigen enkele basisregels vastgesteld voor de bijeenkomst van 16 januari: er zou niet worden stilgestaan ​​bij de kwesties waarover de partijen het routinematig oneens zijn. In plaats daarvan zou de nadruk liggen op gemeenschappelijke aandachtsgebieden en het vinden van manieren om samen te werken, vooral om de consumptie in 's werelds grootste markt te verhogen.

De bijeenkomst markeerde het begin van een dialoog die IOC-directeur Barjol bepleit sinds hij zijn ambtstermijn bij het intergouvernementele agentschap in 2010 begon en nu meer dan ooit nodig heeft. En naar verluidt kwam hij naar Davis, vastbesloten om de partijen zover te krijgen dat ze instemden met een lijst van items die samen dienden om de VS in de IOC-vouw te brengen, al was het maar in kleine, symbolische stappen.

De raad doet wat onderzoek bij het opstellen van een nieuwe bestuursovereenkomst, of handvest, die op 1 januari 2015 van kracht wordt. Barjol heeft het lidmaatschap van de VS in het IOC tot een prioriteit van zijn regering gemaakt, ook al heeft de Amerikaanse regering weinig geboden. hoop. Sterker nog, volgens de Rapport van de Internationale Handelscommissie, de VS. ​"lidmaatschap van dergelijke groepen willen beteugelen.”

Misschien bezwijkend voor die realiteit, slaagde Barjol erin om de groep Davis-aanwezigen, die aan de kant van importeurs stond, ertoe te bewegen ermee in te stemmen een entiteit aan te bevelen als een ​"waarnemer” in de Raad. Echter, zoals een deelnemer opmerkte, kan het IOC, zodra de VS zich bij de waarnemers voegen, in zijn nieuwe statuten ervoor kiezen om de status van waarnemers te wijzigen om een ​​agenda te bevorderen met stilzwijgende steun van Amerikaanse producenten.

Maar een prioriteit op elke lijst in de Davis-bijeenkomst was om de schamele Amerikaanse olijfolieconsumptie op te heffen, en recente gegevens De daling van de Amerikaanse invoer zorgde alleen maar voor een algemeen gevoel van urgentie dat door alle partijen werd gevoeld.

In interviews spraken mensen die de bijeenkomst bijwoonden op afgemeten toon en gescripte opmerkingen over het opzij zetten van verschillen, het vinden van gemeenschappelijke gronden en het aangaan van een langverwachte open dialoog.

De aanwezigen waren: Jean-Louis Barjol (International Olive Council), Richard Cantrill (American Oil Chemists' Society), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) , Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch ), Mike Forbes (California Olive Ranch), Dan Flynn (UC Davis) en Selena Wang (UC Davis).

Alles bij elkaar vertegenwoordigde de kamer bijna 100 procent van de olijfolie die Amerikanen consumeren, en zelfs een aanzienlijk deel van mondiale olijfolieproductie. Deoleo, Sovena en Borges behoren tot 's werelds grootste producenten van olijfolie die in een uur waarschijnlijk meer produceren dan de Verenigde Staten het hele jaar door produceren.

Volgens een samenvatting van de bijeenkomst, dat er geen plannen waren om publiekelijk vrij te geven, de groep ploeterde in een paar van de belangrijkste twistpunten die hen tot nu toe aan hun respectieve kusten hebben gehouden, zoals normen en handhaving, en ze waren tevreden om ermee in te stemmen om het oneens te zijn :

"Er was discussie over het gebrek aan handhaving van fraude en over kwesties in verband met de kosten en de wijze van handhaving”, aldus de notities. ​"maar er kwam geen specifieke consensus.”

Evenzo ​"Er was discussie over het betrekken van de FDA bij de Amerikaanse olijfolienormen en over de periodieke actualisering van de Amerikaanse normen, maar er kwam geen specifieke consensus.”

Er was overeenstemming voor de VS ​"instellingen” (vermoedelijk het UC Davis Olive Center en AOCS) om deel te nemen aan Europese onderzoeksprojecten, en alle partijen kwamen overeen om deelname aan een USDA-marketingprogramma te onderzoeken.

Er waren weinig aanwijzingen dat de bijeenkomst een zachter standpunt vertegenwoordigde van binnenlandse producenten onder leiding van California Olive Ranch die de Davis-exposé van 2010 financierde, aandrong op een onderzoek van $ 2 miljoen naar de olijfolie-industrie door de United States International Trade Commission, een binnenlandse marketingorder en lobbyde voor een mislukte poging om een ​​bepaling in de Farm Bill op te nemen die ingevoerde olijfolie aan hogere normen zou hebben onderworpen als op een dag een verkooporder zou worden aangenomen.

advertentie

Van hun kant gaven de importeurs en leveranciers van de meeste van de 300,000 ton olijfolie die hier elk jaar wordt geconsumeerd, volgens de aanwezigen geen signalen dat de erbarmelijke kwaliteit van olijfolie op de massamarkt op korte termijn zou veranderen, en er werd collectief de schouders opgehaald als reactie op zorgen over subsidies waardoor Europese boerderijen de markt kunnen overspoelen tegen prijzen die onder de productiekosten liggen.

Een deelnemer karakteriseerde de kloof tussen de partijen die elkaar in Davis ontmoetten als niet minder dan een ideologische ​"golf." Maar vorige week was er een paar uur lang op zijn minst een spanning van optimisme en de mogelijkheid dat op een dag de wijdverbreide fraude, negatieve campagnes en toenemende verwarring bij de consument over olijfolie zou kunnen worden vervangen door vereenvoudigde berichten over gezondheidsvoordelen, smaakkenmerken en culinaire toepassingen .