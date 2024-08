Olive Center biedt chemische tests aan

Het UC Davis Olive Center heeft aangekondigd dat het nu chemische en sensorische evaluaties van olijfolie aanbiedt. Tot de keuzes van chemische analyses behoren tests die bekend staan ​​als: DAG's en PPP. UC Davis is het enige laboratorium in de VS dat deze specifieke chemische indicatoren van olijfolie kwaliteit, zei directeur Dan Flynn van het centrum.



De beslissing om chemische analyses aan te bieden werd volgens Flynn ingegeven door verzoeken van producenten, retailers en importeurs.

Flynn verklaarde dat de meeste oliën de Internationale Olijfolieraad (IOC) passeren en: Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten (USDA) chemienormen voor: extra vierge ook al falen sensorische tests dezelfde oliën voor ranzige en muffe smaken.

Een 2010 UC Davis Olive Center rapport gaf aan dat de chemische normen van het IOC/USDA effectiever zouden zijn als ze de nieuwere chemische normen zouden bevatten die door Duitsland zijn aangenomen en

Australië die DAG's (1,2 diacylglycerol) en PPP (pyropheophytins) niveaus meten en goed correleren met sensorische tests.

Het UC Davis Olive Center biedt de DAGs/PPP-test en andere chemische en sensorische tests aan.

De sensorische tests worden ongeveer acht maanden aangeboden, zei Flynn. Hij gaf aan dat de tests van het centrum meer beschrijvende termen bieden dan de IOC/USDA-sensorische tests. De IOC/USDA vereist bijvoorbeeld dat de fruitigheid van een olie wordt getest. De tests van het Olive Center zullen de kenmerken van fruitigheid verder uitwerken, met beschrijvende termen als bloemig, groene appel, groene amandel of banaan.

Sensorische panels bevatten minimaal acht getrainde proevers. Veel van de testers zitten al tien jaar op panels, terwijl anderen leerlingen zijn met meer dan twee jaar ervaring. De testers komen over het algemeen wekelijks samen, maar Flynn zei dat het doel is om de resultaten snel bij de producenten te krijgen en als de vraag daar is, kunnen de sensorische tests vaker worden gepland.

De resultaten van chemische en sensorische tests zijn vertrouwelijk, maar gegevens (zonder namen van producenten) kunnen worden verzameld voor onderzoeksdoeleinden, merkte Flynn op.