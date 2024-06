CEO van Deoleo Noord-Amerika zegt dat duurzaamheid de sleutel is tot de groeiende olijfoliesector

Ruim een ​​kwart van de extra vergine olijfolie die Deoleo in 2023 verkocht, was afkomstig van olijvenboeren en -fabrieken volgens de beste duurzame praktijken, volgens de eerste geïntegreerde strategie van het bedrijf. duurzaamheidsrapport.

"Duurzaamheid maakt deel uit van onze strategie en ons doel,” vertelde Thierry Moyroud, CEO van Deoleo Noord-Amerika. Olive Oil Times. ​"Ons doel is om in de toekomst meer dan 70 procent van al onze oliën uit duurzame bronnen te halen.”

Ik ben meer gefocust op hoe we de schoonheid van onze categorie in het dagelijks gebruik in alle Amerikaanse keukens kunnen brengen… (Olijfolie is) een product voor de massa, niet een product voor enkelingen. - Thierry Moyroud, CEO, Deoleo Noord-Amerika

Het rapport, gecontroleerd door Deloitte, concludeerde dat 27.7 procent van de extra vierge olijfolie van het bedrijf afkomstig is van onafhankelijk gecertificeerde externe boeren en molenaars die duurzame best practices volgen.

Uit het rapport blijkt ook dat 's werelds grootste verkoper van merkolijfolie, waartoe de merken Bertolli en Carapelli behoren, de loonkloof tussen mannen en vrouwen bij het bedrijf heeft geëlimineerd en het aantal flessen gemaakt van 100 procent gerecycled plastic met 7.4 procent heeft verhoogd.

Moyroud zei dat het rapport in de maak was sinds het bedrijf zijn eerste materialiteitsbeoordeling in 2020 uitvoerde. Het werd gepubliceerd een jaar voordat de Europese Unie zei dat het verplichte rapportagestandaarden op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) zou implementeren.

"Het is onze toewijding aan de categorie om haar rentmeesters te zijn”, zei hij. ​"Als we dat serieus willen doen, vinden we dat duurzaamheid centraal moet staan ​​bij alles wat we doen; het is een belangrijk onderdeel van wat we van onze sector mogen verwachten.”

Thierry Moyroud

Voor Deoleo omvat duurzaamheid minimaal gebruik van fytosanitaire producten in de olijfgaarden, efficiënt gebruik van waterbronnen, het bevorderen van energie-efficiëntie in de landbouw- en maalprocessen, het beheer van de bodem als een levend systeem, het bevorderen van de biodiversiteit in de bosjes en het minimaliseren van afval tijdens de productie. proces.

"Het is een brede en holistische benadering voor het identificeren van de parameters die van invloed zijn op de productie van olijfolie en de kritische parameters die we in de loop van de tijd moeten verbeteren als we een gezonde en duurzame olijfolieproductie willen bevorderen”, aldus Moyroud.

Terwijl het bedrijf blijft leunen op zijn duurzaamheidsstrategie en marketingcampagnesbenadrukte Moyroud dat kwaliteit voorop staat.

Zoals velen in de sector hebben de afgelopen twee jaar slechte oogsten plaatsgevonden stijgende productiekosten zijn behoorlijk uitdagend geweest voor de in Córdoba gevestigde multinational, die extra vierge olijfolie betrekt uit Spanje, Italië, Portugal, Tunesië, Griekenland en Argentinië.

"Wat we zoeken is in de eerste plaats kwaliteitsolie”, aldus Moyroud. ​"Gedurende enkele jaren kunnen we kwaliteit combineren met duurzame bronnen; in andere jaren moeten we prioriteit geven aan kwaliteit.”

Een ander gevolg van de opeenvolgende slechte oogsten in Spanje en aan de andere kant van het Middellandse Zeegebied zijn de recordhoge prijzen bij de herkomst.

Volgens Infaoliva extra vierge olijfolieprijzen in Spanje ligt op het moment van schrijven €7.80 per kilogram, ruim onder de recordhoogte van medio januari van €8.988, maar nog steeds 27 procent boven dezelfde tijd vorig jaar.

"Als de afgelopen twee jaar mij iets hebben geleerd in deze branche, dan is het om heel bescheiden te zijn in onze voorspellingen en speculaties, omdat niemand had verwacht wat er vorig jaar is gebeurd”, aldus Moyroud. ​"De marktsituatie blijft onzeker en complex.”

Terwijl de prijzen begin april aanzienlijk daalden tot € 7.00 per kilogram, met het nieuws dat de Spaanse oogst overtrof de aanvankelijke verwachtingen, ze zijn blijven klimmen.

Toch ziet de belangrijkste olijventeeltregio van het land er veelbelovend uit, met een aanzienlijke vruchtzetting en het ontbreken van de hoge temperaturen die de twee voorgaande oogsten in Andalusië negatief beïnvloedden.

"De eerste informatie die we hebben over de nieuwe oogst is positief”, bevestigt Moyroud. ​"De vruchtbloei is goed. De waterreserves zijn bovengemiddeld voor deze tijd van het jaar. Deze factoren ondersteunen de voorspelling dat het oogstjaar 2024/25 naar normale niveaus zal terugkeren.”

In de vijf jaar voorafgaand aan het historisch slechte oogstjaar 2022/23 produceerde Spanje jaarlijks gemiddeld 1.4 miljoen ton olijfolie. Waarnemers uit de nabije sector zijn van mening dat dit productieniveau ertoe zou kunnen leiden dat de prijzen dalen tot tussen de € 3 en € 4 per kilogram.

Hoewel Moyroud de noodzaak niet ziet om te speculeren over toekomstige prijzen, denkt hij dat de afgelopen twee jaar een wake-up call voor de sector zijn geweest over de gevolgen van de klimaatverandering in het Middellandse Zeegebied, dat verantwoordelijk is voor meer dan 95 procent van de mondiale olijfolieproductie.

Net als Jaime Lillo, uitvoerend directeur van de Internationale Olijfolieraad, gelooft Moyroud dat de toekomst van de sector een rol speelt aanzienlijke uitbreiding in niet-traditionele olijventeeltgebieden.

"[De twee slechte oogsten en de recordhoge prijzen in de regio zijn] een signaal dat de sector een diepgaande transformatie nodig heeft", zei hij. ​"Het is een goed signaal naar de markt dat we moeten heroverwegen hoe we als sector opereren.”

Moyroud zei dat Deoleo werkt aan het uitbreiden van zijn mondiale benadering van de inkoop van olijfolie. Hij wees op Argentinië – nu al de grootste producent buiten het Middellandse Zeegebied – als een land met een enorm potentieel om de productie van hoogwaardige extra vierge olijfolie uit te breiden. ​"Kwaliteit kan niet aan een specifieke herkomst worden gekoppeld”, voegde hij eraan toe.

Moyroud zei dat een deel van het succes van Deoleo in een breed scala van niet-traditionele olijfoliemarkten het identificeren van smaakprofielen is en het consistent leveren van extra vierge olijfolie die aan deze profielen voldoet, wat vaak het mengen van oliën uit verschillende bronnen omvat.

"In de VS houden mensen bijvoorbeeld van veel mildere olijfolie”, zegt Moyroud. ​"We definiëren dus een smaakprofiel voor Bertolli in de VS, wat niet het smaakprofiel is voor Bertolli in Duitsland.”

"Om dit smaakprofiel te bereiken, gebruiken we soms verschillende melanges om hetzelfde resultaat te bereiken. Dat is waar we sterk zijn”, voegde hij eraan toe. ​"Om dat te doen, maakt het niet uit waar de olijfolie vandaan komt, maar wel welke kwaliteit olijfolie je kunt vinden.”

Hoewel het garanderen van een consistent en duurzaam geproduceerd aanbod van extra vergine olijfolie een van de meest dringende uitdagingen van Deoleo is, is de andere uitdaging het verhogen van de consumptie in landen als de Verenigde Staten, waar Spanje ingehaald vorig jaar als de op een na grootste consument ter wereld.

In de zes jaar dat hij aan het roer stond van Deoleo Noord-Amerika zei Moyroud dat de belangrijkste verandering die hij heeft gezien de groei van de retailmarkt in de VS is sinds het begin van de Covid-19-pandemie begin 2020.

Op het hoogtepunt van de lockdowns bevond in de VS naar schatting 94 procent van de bevolking zich in een rechtsgebied met verplichte thuisblijvers. Velen kookten thuis en hadden meer kookvet nodig, waaronder olijfolie.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw is de import van olijfolie gestegen van 339,200 ton in 2019 naar 402,600 ton in 2020, en deze trend heeft zich voortgezet. De VS importeerden tussen 322,150 en 2016 gemiddeld 2019 ton per jaar. In de vier jaar sinds het begin van de pandemie is dit cijfer gestegen tot 387,575 ton.

"We hebben een aanzienlijk deel van deze stijging behouden”, aldus Moyroud. ​"Sinds 2020 is de markt gedaald, ongetwijfeld omdat mensen weer naar restaurants zijn gegaan. Maar uiteindelijk hebben we een grotere penetratie gezien dan voorheen.”

"Dat is in veel regio’s niet het geval”, voegde hij eraan toe. ​"Op veel plaatsen is de markt teruggekeerd naar wat het was vóór de pandemie.”

Moyroud is van mening dat de sector moet profiteren van de ervaringen van thuis koken tijdens de pandemie en het aandeel van olijfolie in de totale categorie eetbare oliën, die momenteel ongeveer drie procent bedraagt, moet vergroten.

"Ik kijk meer uit naar een plek waar olijfolie centraal zal staan ​​in de keuken”, aldus Moyroud. ​"Ik wil niet te veel leunen op het zeer hoogwaardige deel van de olijfoliecategorie, waar we de neiging hebben om op de wijncategorie te lijken. Dat is een beetje een elitaire benadering.”

"Ik ben meer gefocust op hoe we de schoonheid van onze categorie in het dagelijks gebruik van alle Amerikaanse keukens kunnen brengen, wat tegenwoordig in veel huishoudens niet het geval is”, voegde hij eraan toe. ​"Het is een product voor de massa, niet een product voor enkelingen.”

Terugkomend op de betekenis van het duurzaamheidsrapport van Deolo zei Moyroud dat de sector zich moet concentreren op het voorlichten van het publiek over de milieuvoordelen van olijfolie en gezondheidsvoordelen vergeleken met alle andere eetbare vetten.

"De gesprekken van vandaag gaan over bewerkte voedingsmiddelen en hoe je daar minder van kunt eten”, zei hij. ​"Vertel me iets dat minder bewerkt is dan olijfolie. Het is heel moeilijk om er een te vinden, en dat vergeten we soms.”

Daartoe is Moyroud van plan olijfolie te blijven promoten als een gezond en gewetensvol alternatief voor andere eetbare vetten. Hij gelooft dat dit de penetratie van Deoleo's huishoudens in de VS zal blijven vergroten, wat de consumptie zal stimuleren.

"Heel eenvoudig: we hebben een penetratiegraad van 55 procent, dus we moeten nog steeds 45 procent van de huishoudens bereiken”, besluit hij.