Rechtszaak richt zich op olijfoliemerken die zijn aangeklaagd in Davis-onderzoek

Door Alex Beekman

Verschillende Californische chef-koks en restaurateurs klagen bepaalde retailers en distributeurs van 10 grote olijfoliemerken aan nadat het UC Davis Olive Center vorige maand een onderzoek had gepubliceerd waaruit bleek dat de meeste extra vierge olijfolie die werd bemonsterd niet voldeden aan de criteria voor extra vierge-classificatie. Onder de eisers is een deelnemer van het Bravo-netwerk ​"Top Chef”-tv-programma, David Martin, en verschillende prominente restauranteigenaren in Zuid-Californië.

De rechtszaak, die de status van class action zoekt, noemt 10 grote olijfoliemerken, waaronder Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeian, Rachael Ray, Mazolla en Safeway Select.

Daniel J. Callahan

Het noemt ook 10 grote supermarktketens en grote winkelketens die naar verluidt ondermaatse olie op de markt hebben gebracht onder de extra-virgin vlag, op basis van geheime tests uitgevoerd door het advocatenkantoor van de eiser, Callahan & Blaine in Santa Anna, Calif.

De rechtszaak beweert dat veel olijfolie verkeerd is geëtiketteerd, zodat de kosten voor de consument kunnen worden opgemaakt. ​"De resultaten van de tests waren schokkend”, aldus de rechtszaak. ​"Sensorische tests toonden aan dat deze mislukte monsters gebrekkige smaken hadden, zoals ranzig, muf en muf.”

Volgens Daniel J. Callahan van Callahan & Blaine in Santa Ana, hoofdadviseur van de eisers, ​"De beklaagden, olijfolieproducenten, distributeurs en detailhandelaren die hun product in de staat Californië verkopen, hebben de Californische consument jarenlang bewust misleid en bedrogen. Gedaagden beweren dat de olijfolie die ze verkopen voldoet aan de hoge standaard van de extra vierge classificatie, waardoor gedaagden het recht krijgen om een ​​forse premie voor het product in rekening te brengen, terwijl het product in feite niet aan die norm voldoet en van inferieure kwaliteit is, vaak vervalst met goedkopere geraffineerde oliën zoals hazelnootolie of mindere olijfolie. "

Een verklaring van het advocatenkantoor vervolgde: ​"Deze verkeerde voorstellingen zijn onjuist gebleken in een uitgebreide studie door het UC Davis Olive Center van het Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science aan de University of California, Davis in zijn rapport van juli 2010. Het rapport is geschreven door de vooraanstaande Ph.D's, onderzoekers en wetenschappers in de natie op het gebied van onderzoek en onderwijs over eetbare olie. De California Olive Oil Council, de American Oil Chemists' Society (AOCS) en de Australian Olive Oil Association werkten mee aan en droegen bij aan de financiering, het onderzoek en de bevindingen in deze studie."

Eisers zoeken een gerechtelijk bevel om te voorkomen dat de twijfelachtige olie wordt gedistribueerd en kunnen ook honderden miljoenen dollars aan restitutie vragen voor ​"op frauduleuze wijze winst heeft gemaakt', zei Callahan, die schat dat, met zoveel beklaagden, de zaak misschien twee jaar zal duren voordat deze voor de rechtbank komt.

Beschuldigingen van vervalste olijfolie en olijfoliefraude zijn niet nieuw in de VS, waar Europese olijfolie-exporteurs lange tijd profiteren van Amerikaanse naïviteit en het ontbreken van kwaliteitsnormen.

De rechtszaak is de nieuwste ontwikkeling in de zich ontvouwende nasleep van de UC

Davis-studie die gedeeltelijk werd gefinancierd door olijfolieproducenten in Californië.