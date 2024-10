Grote olijfolieproducent verliest $ 3 miljoen door reeks diefstallen

De grootste olijfolieproducent van Tunesië, CHO-groepdoet een beroep op de Noord-Amerikaanse olijfoliegemeenschap voor hulp bij het onderzoek naar een grootschalige diefstal van haar bekroonde Terra Delyssa extra vergine olijfolie.

On September 21stwerd in Montreal, Canada, een vrachtwagen met pallets vol Terra Delyssa-flessen gestolen. Dit leidde tot een onderzoek door de lokale autoriteiten.

Een paar dagen later startte de politie van Houston een onderzoek nadat ze meldingen hadden ontvangen dat een discounter olijfolie van CHO Group tegen ongebruikelijk lage prijzen verkocht.

Met behulp van lotcodes van de in beslag genomen flessen, traceerde CHO Group ze terug naar een magazijn in Houston dat werd beheerd door een derde partij. Het geschatte verlies van deze incidenten is ongeveer $ 3 (€ 2.8) miljoen.

Dit is de derde keer dat dieven het gemunt hebben op extra vierge olijfolie van CHO Group. Het bedrijf vermoedt echter dat de twee meest recente diefstallen niets met elkaar te maken hebben.

""Wij geloven dat dit is gebeurd omdat Terra Delyssa gemakkelijk op de markt kan worden gebracht, aangezien het het nummer één merk in Canada is en ook een van de bestsellers in Amerikaanse winkels", vertelde Wajih Rekik, CEO van CHO America, aan Olive Oil Times.

Zie ook: Technologie drijft de ambities van de grootste olijfolieproducent van Tunesië

""De bekendheid van Terra Delyssa en het vertrouwen dat consumenten in het product hebben, maken het heel gemakkelijk om het te verkopen, vooral voor dieven die het met 50 procent korting aanbieden", voegde hij toe.

CHO Groep blockchain traceerbaarheidstechnologie, oorspronkelijk bedoeld om consumenten te helpen de herkomst van hun olijfolie te achterhalen, speelde een cruciale rol in het onderzoek.

"“In dit geval hielp het ons om alle lotnummers naar de opslaglocatie te traceren en maakte het mogelijk om het gestolen product onmiddellijk te identificeren”, aldus Rekik.

Sinds de diefstal bekend is geworden, hebben veel bedrijven in de olijfolie-industrie hun steun aangeboden.

"“We kregen telefoontjes van zowel retailers als concurrenten, die ons nuttige tips gaven die we aan de politie doorgaven”, aldus Rekik. ​"Sommige dieven probeerden direct na de diefstal contact op te nemen met legitieme winkeliers, en sommige van die winkeliers helpen nu bij het opsporen van de daders.”

CHO Group heeft consumenten verzekerd dat alle Terra Delyssa-flessen die door grote retailers worden verkocht, veilig zijn en niets met de diefstal te maken hebben.

""Wij verkopen rechtstreeks aan grote retailers zoals Whole Foods, Kroger, Target, Walmart en Costco", aldus Rekik. ​"Die flessen zijn volkomen legaal en legitiem.”

Er waren echter ook kleinere retailers die de gestolen olijfolie opkochten, voornamelijk internationale supermarkten, speciaalzaken en discountwinkels.

"“De winkels die deze flessen aanboden waren kleinere internationale voedingswinkels of discountketens waar we nog nooit zaken mee hebben gedaan,” aldus Rekik.

In sommige gevallen namen deze winkels contact op met CHO Group nadat ze erachter kwamen dat ze gestolen goederen hadden gekocht. ​"Ze werkten mee aan het onderzoek en boden aan de flessen onmiddellijk terug te geven', voegde Rekik toe.

advertentie

advertentie

Slechts ongeveer tien procent van de gestolen flessen is teruggevonden en Rekik benadrukte de noodzaak van brede samenwerking.

""We vragen alle spelers in de industrie om te helpen met alle informatie die ze hebben", zei hij. ​"Daarom is het van essentieel belang dat het nieuws over de diefstal zich verspreidt, aangezien de hele sector er direct belang bij heeft om de legale verkoop te bevorderen en te verdedigen.”

Hij waarschuwde winkeliers dat het kopen en doorverkopen van gestolen goederen hen medeplichtig zou kunnen maken aan de misdaad.

""Door die producten van dieven te kopen en ze door te verkopen, kan elke detailhandelaar gemakkelijk medeplichtig worden aan criminele diefstal", aldus Rekik. ​"Sommige winkeliers namen geen contact met ons op toen ze met de gestolen flessen werden benaderd, maar deden dat pas nadat ze het nieuws hadden gehoord.”

Rekik uitte zijn frustratie over hoe gemakkelijk drastisch afgeprijsde producten mensen kunnen beïnvloeden.

"Mensen kopen een product van $ 90 (€ 83) voor $ 10 (€ 9.20) of $ 15 (€ 13.80) en ze stellen geen vragen', zei hij. ​"Ze zouden het bedrijf moeten bellen dat op het etiket staat. Elk voedingsproduct in de VS heeft een etiket met de informatie van de producent. Het is makkelijk om contact op te nemen.”

Hij voegde eraan toe dat sommige winkeliers die de gestolen olijfolie hadden gekocht, beweerden dat ze dachten dat de korting het gevolg was van een kwaliteitsprobleem.

"Als iets te mooi lijkt om waar te zijn en je gaat toch tot aankoop over, dan loop je het risico medeplichtig te zijn,” aldus Rekik.

Zie ook: Italiaanse politiefunctionaris legt uit hoe olijfoliefraude werkt

Hoewel veel retailers uiteindelijk meewerkten aan het onderzoek, benadrukte Rekik hoe eenvoudig het was geweest om het probleem te voorkomen: ​"Dit is eenvoudig te stoppen: een telefoontje van twee minuten naar de producent kan alles verduidelijken.”

Om de kans op toekomstige incidenten te verkleinen, implementeert CHO Group GPS-volgsystemen voor hun pallets en voert het bedrijf vaker audits uit bij externe logistieke bedrijven, van één keer per jaar naar vier keer per jaar. ​"“We zullen ook doorgaan met het uitvoeren van audits door derden op de logistiek van derden”, aldus Rekik.

Rekik sprak zijn dank uit aan degenen die meewerkten aan het onderzoek. ​""Ik wil graag alle retailers, kleinere retailers en concurrenten bedanken die hebben geholpen door informatie te delen", zei hij. ​"We waren zo ontroerd door de directe concurrenten die contact met ons opnamen en hun tijd en moeite investeerden om ons te steunen.”

"“Het is dat sterke gemeenschapsgevoel dat ons allemaal als sector zal helpen”, voegde Rekik toe.

Hij deelde ook een anekdote die als waarschuwing voor de sector kan dienen.

"Toen de producten bij het distributiecentrum van een retailer aankwamen, kregen we een telefoontje met de mededeling dat een vorkheftruck per ongeluk tegen een pallet was gereden en vijf flessen had gebroken', aldus Rekik.

De gevolgen van een ongeluk als dit gaan verder dan alleen een paar gebroken flessen. ​"Vijf flessen olijfolie kunnen een hele pallet doorweken, waardoor het bijna onmogelijk is om het te hanteren vanwege de gladde bende,' aldus Rekik. ​"Je hebt alle ingrediënten voor een catastrofe.”

Normaal gesproken nemen logistieke teams contact op met CHO Group voor advies over hoe ze met de situatie om moeten gaan.

"De kosten om de resterende flessen te redden en de lekkage op te ruimen, zouden variëren van $ 3,000 (€ 2,755) tot $ 4,000 (€ 3,675), terwijl de totale waarde van de beschadigde producten slechts ongeveer $ 1,000 (€ 920) zou kunnen bedragen,' zei hij.

Rekik legde uit dat het terugwinnen van de producten economisch niet zinvol is. ​"In dit soort gevallen zeggen we ze meestal dat ze de olijfolie moeten weggooien', zei hij.

Er zit echter een lacune in het systeem: de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de beschadigde goederen, houden niet altijd toezicht op de vernietiging ervan.

"“De transporteur of de persoon die de flessen beheert, is niet per se degene die ze weggooit”, aldus Rekik. ​"Soms zijn het chauffeurs, laadpersoneel of zelfs ander personeel die de leiding hebben en niemand controleert of de flessen vernietigd worden.”

Dit creëert een kans voor wangedrag. ​"“Die flessen kunnen door iemand worden meegenomen en doorverkocht”, voegde hij toe.

Hoewel Rekik de verleiding begrijpt, heeft hij gemengde gevoelens over de situatie. ​"“Natuurlijk voelen we ons schuldig dat we onze olijfolie hebben vernietigd door een olielek”, zei hij. ​"Als ik jou was, zou ik de fles gewoon schoonmaken en thuis gebruiken.”

"Maar voor sommige mensen is het illegaal verkopen van die flessen met een flinke korting een snelle manier om makkelijk geld te verdienen,' voegde hij toe. ​"Dat zou ervoor kunnen zorgen dat bepaalde mensen uitkijken naar de volgende keer dat zo’n ongeluk gebeurt.”

De betrokken percelen

CHO America heeft de betrokken partijen op een rijtje gezet en vraagt ​​iedereen met informatie over deze producten om te bellen naar +1 2817121549.