Maak kennis met de retailers die eraan werken om de verkoop van oleotoerisme te laten groeien nadat de vakantie voorbij is

Twee jaar slechte oogsten over de Middellandse Zee, stijgende productiekosten en een wereldwijde crisis van de kosten van levensonderhoud hebben de marges van veel kleinschalige olijfolieproducenten wereldwijd onder druk gezet.

Deze boeren en molenaars worden gezien als de hoeders van de lokale olijfolietradities en -cultivars. Het vinden van alternatieve inkomstenstromen om hun activiteiten winstgevend te houden, is daarom van cruciaal belang voor het succes en de gezondheid van de bredere sector. (Deoleo-topman Ignacio Silva is er zeker van denkt dat.)

Terwijl verkoop van koolstofkredieten en olijfolieproductie afvalproducten zijn enkele van de ideeën die vaak worden geopperd op conferenties en bijeenkomsten van brancheverenigingen. Toerisme blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de producenten, waarvan veel boomgaarden zich in een spectaculair landschap bevinden.

Alicia en Vijay Shroff, mede-eigenaren van de speciaalzaak in St. Louis, Missouri, Extra Virgin en Olive Ovationhebben een probleem geïdentificeerd dat veel internationale bezoekers van mediterrane olijfgaarden ervaren en werken aan een oplossing.

"Het probleem waarvan ik vermoed dat de meeste producenten van oleotoerisme het hebben, is wat ik de ​'“Er is een probleem met de ingecheckte bagage”, zei Vijay. ​"Als je in het buitenland bent, wil je waarschijnlijk niet met meerdere flessen olijfolie in je ruimbagage thuiskomen, waardoor de verkoop voor de producenten ter plaatse beperkt blijft tot één of twee flessen.”

De Shroffs kwamen dit probleem tegen toen ze de boomgaarden en de molen van het in Andalusië gevestigde Basilippo bezochten. In tegenstelling tot veel liefhebbers van oleotoerisme waren ze echter goed geplaatst als wijn, extra vergine olijfolie en speciaalzaken in levensmiddelen om het probleem op te lossen.

"“Wij zullen hun verkooporganisatie zijn voor hun Amerikaanse bezoekers”, aldus Vijay. ​"Dat bereikt een hoop dingen. Het lost het probleem van de ruimbagage op, en het zou het probleem van de verzendkosten moeten oplossen.”

Vijay (links) en Alicia (rechts) Shroff importeren de extra vierge olijfolie Basilippo van Juana Roldán, zodat de Amerikaanse bezoekers van de boerderij de ervaring kunnen voortzetten.

"“Het is veel efficiënter om per pallet te importeren en vervolgens binnenlandse afhandelingsdiensten te gebruiken [om de eindklant te bereiken] dan dat iemand zes flessen vanuit Zuid-Spanje naar huis verstuurt”, voegde hij toe.

Naast het verlagen van de productiekosten, geloven de Shroffs dat deze methode de kwaliteit van de extra vergine olijfolie beter behoudt. Ze gebruiken hun gevestigde logistieke route in plaats van dat consumenten hopen dat fulfillment services klimaatgestuurde verzendcontainers en magazijnen gebruiken.

""Het is ook een winst voor de klanten, omdat ze na de vakantie contact kunnen houden met de producent", aldus Vijay. ​"Nu hebben ze een binnenlandse bron voor de nieuwe oogst of een andere variëteit die mogelijk wordt vrijgegeven.”

Alicia vertelt dat ze op basis van anekdotische ervaringen van het bedrijf een sterke neiging ziet bij klanten om op zoek te gaan naar merken met extra vierge olijfolie van plekken die ze hebben bezocht en waar ze een sterke band mee hebben opgebouwd.

"We zien een behoorlijk sterke wederverkoop, dus klanten komen terug voor de nieuwe oogst, op zoek naar hun favoriete producent', zei ze. ​"Basilippo heeft daardoor in de VS een behoorlijke aanhang gekregen.”

Alicia zegt dat ze ervan overtuigd is dat het creëren van relaties tussen speciaalzaken en producenten, naast het in contact brengen van vakantiegangers met hun favoriete producenten na hun reis, een symbiotische relatie creëert voor beide partijen.

Terwijl de eigenaren van speciaalzaken een eclectisch assortiment extra vierge olijfolie van minder bekende variëteiten en regio's ontvangen, waarmee ze zich kunnen onderscheiden van het doorsnee aanbod van supermarktketens, profiteren producenten van hun klantendatabases en marketinginspanningen.

""Als de nieuwe oogst binnenkomt, sturen we een e-mail naar iedereen die in het verleden jullie olijfolie heeft gekocht om dit soort transacties te stimuleren", aldus Alicia.

""Naast de import, de douane en de afhandeling is er ook nog een marketingaspect waar veel producenten buiten de VS moeite mee hebben", voegde ze toe.

Een van de grootste uitdagingen voor Alicia en Vijay bij het realiseren van hun project is het opbouwen van relaties met producenten die investeren in oleotoerisme om hun olijfolie naar de VS te krijgen en deze te verkopen aan voormalige bezoekers en nieuwe klanten.

"“Hoe graag ik ook permanent op vakantie zou willen in een olijfgaard, dat kan niet”, aldus Vijay. ​"We hebben ontdekt dat veel van deze mensen via reisorganisaties naar deze bosjes komen, dus het is niet altijd zo dat ze gemakkelijk te vinden zijn.”

Sinds de lancering van hun website en de start van dit initiatief hebben de Shroffs contact opgenomen met exploitanten van oleotoerisme om het idee te pitchen.

""We zullen gewoon het gebruiksscenario moeten bewijzen", aldus Vijay. ​"We zullen met mensen moeten praten en ervoor moeten zorgen dat mensen de kans krijgen om te ontdekken wat we doen.”

Vanuit een breder perspectief bekeken, waren Vijay en Alicia het erover eens dat het verbinden van de winkelervaring met oleotoerisme ook de feiten over de productie van olijfolie zou kunnen versterken en veelvoorkomende mythes en desinformatie zou kunnen ontkrachten, met name die rondom koken met olijfolie.

""Naast het verbouwen van minder bekende variëteiten, denk ik dat deze oleotoeristische telers vooral bewustzijn en kennis kweken", aldus Vijay. ​"Er is veel desinformatie en misverstanden over extra vierge olijfolie.”

""Als mensen zien dat olijfolie lijkt op het sap van een vrucht, net als sinaasappelsap, en niet op een bewerkt voedingsmiddel, zoals elke andere eetbare olie, dan helpt dat", voegde hij toe. ​"Hun verhalen moeten worden verteld door telers, retailers en iedereen in de waardeketen.”