Olijfolie-importeurs vragen FDA om 'verbeterde standaard van identiteit'

De North American Olive Oil Association (NAOOA) heeft een petitie aan de Food and Drug Administration (FDA) voor een ​"verbeterde identiteitsnorm voor olijfolie en olieproducten uit perskoeken van olijven ”om de verschillende kwaliteiten olijfolie en de analytische methoden die bij de bepaling ervan worden gebruikt, te definiëren.



De NAOOA, waarvan de leden bedrijven zijn die olijfolie in de VS importeren, zei dat het in 1990 voor het eerst een verzoekschrift had ingediend bij de FDA met hetzelfde doel.

De petitie, gedateerd 9 julith, wordt gezien als een reactie op een actie eerder dit jaar door Amerikaanse olijfolieproducenten. Een groep onder leiding van Adam Englehardt, vice-president van California Olive Ranch, een federale marketingorder opgesteld in de hoop hogere kwaliteitsnormen te stellen, kwaliteiten te herdefiniëren en nieuwe tests te eisen van alle olijfolie die in de Verenigde Staten wordt geproduceerd. Als de USDA deze regels zou aannemen, zeiden bronnen uit de sector dat binnenlandse producenten erop zouden aandringen dat de regels ook op importen van toepassing zouden zijn.

Importeurs daarentegen hebben opgeroepen tot afstemming van de handelsnormen van de VS op die opgericht door de Internationale Olijfraad. Negenennegentig procent van de olijfolie die Amerikanen consumeren, wordt geïmporteerd.

In een verklaring zei NAOOA Executive Vice President Eryn Balch: ​"We moeten profiteren van het due diligence-onderzoek dat al is uitgevoerd door aanhangers van de industrie, staatswetgevers en de USDA, waaruit blijkt dat er aanzienlijke belangstelling bestaat, evenals voordelen voor de consument en de handel om een ​​gemeenschappelijke definitie van de kwaliteiten van olijfolie en bewijsmethoden op te leggen. met betrekking tot de categorie olijfolie. Een afstemming van de federale norm is het laatste stukje van de puzzel om het pad op het kritieke aspect van handhaving te vergemakkelijken.”