Trade Group klaagt olijfolieproducent aan wegens misleidende etikettering

In zijn allereerste juridische actie tegen een olijfoliebedrijf heeft de Noord-Amerikaanse olijfolievereniging (NAOOA) klaagt de makers van het oliemerk Capatriti aan. De civiele rechtszaak, aangespannen op 6 februari, beweert dat The Gourmet Factory valselijk olie verkoopt die chemisch wordt gewonnen uit overgebleven olijfschillen en pitten als ​"100% pure olijfolie.”

Via haar ​"onwettige, misleidende en bedrieglijke misbranding”, beweert de NAOOA dat het publiek onbewust lage kwaliteit consumeert olie uit afvallen. Olijfolie uit afvallen van olijven bevat veel vetzuren, moet verschillende raffinageprocessen ondergaan om het geschikt te maken voor menselijke consumptie en voldoet niet aan de wettelijke definitie van olijfolie, volgens de klacht actie.

Bovendien stelt de NAOOA-klacht dat The Gourmet Factory, eigendom van Kangadis Food, Inc., zich bezighoudt met oneerlijke concurrentie. Vervalste olie kan tegen aanzienlijk lagere kosten worden vervaardigd dan authentieke olijfolie en door hun olie verkeerd te labelen als 100% pure olijfolie, kan het bedrijf legitieme producenten onderbieden, zegt de NAOOA.

Het bedrijf houdt zich bezig met ​"vervalsing voor economisch gewin”, beweerde NaOOA Executive Vice President Eryn Balch.

De NAOOA kreeg voor het eerst interesse in het merk Capatriti toen het ​"merkte de afgelopen maanden aanzienlijke prijsverschillen op ”, aldus Balch. In de processtukken staat dat Capatriti ​""100% pure olijfolie" verkoopt voor een derde tot de helft van de prijzen authentieke olijfolie producenten rekenen.

De vereniging huurde een onafhankelijke derde partij in om monsters te verzamelen voor tests door een laboratorium van de Internationale Olijfraad in Spanje. De laboratoriumresultaten toonden aan dat de monsters waren: ​"in het beste geval een soort afvallen en, in het slechtste geval, ook zaadoliën bevatten”, aldus het klachtendocument.

Het document beweert verder dat afvallen olie doorgeven als pure olijfolie ​"is niet iets dat per ongeluk of door louter nalatigheid kan worden gedaan” en dat de ​"Gourmet Factory is van plan om consumenten te misleiden om zijn vervalste eetbare olieproducten te kopen.”

Volgens de NAOOA is het merk Capatriti goed voor meer dan 15 procent van de olijfoliemarkt in New York, New Jersey, Connecticut en andere staten. De rechtszaak vraagt ​​het bedrijf te verbieden zijn afvallen of andere niet-olijfoliën te etiketteren en te verkopen als: ​"olijfolie” en vordert wettelijke schadevergoeding namens haar leden.

De NAOOA is een handelsvereniging die olijfolieverkopers, verpakkers en importeurs vertegenwoordigt.

De eigenaar van Kangadis Foods, Inc., George Ignatiadis, werd benaderd voor commentaar over de rechtszaak, maar hij zei dat hij er niet van op de hoogte was.