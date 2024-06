Pompeiaanse vicepresident zegt dat de ramp met de Baltimore Bridge het bedrijf miljoenen heeft gekost

De ineenstorting van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore op de ochtend van 26 maartth heeft volgens de vice-president operations van het bedrijf een geschatte financiële impact van miljoenen dollars gehad op bottelaar en distributeur Pompeian.

Salim Benjelloun vertelde aan WJZ News, een CBS-filiaal, dat er op 5.3 maart een zending van bijna 27 miljoen liter olijfolie zal arriveren.th, moest worden omgeleid.

"We hadden vroeg of laat 300,000 gallons (1.13 miljoen liter) nodig om te lozen, zodat de kwaliteit van ons product niet zou worden beïnvloed, onze werknemers zouden worden beschermd en de activiteiten niet zouden worden onderbroken”, aldus Benjelloun.

Zie ook: De VS overtreft Spanje als op een na grootste consument van olijfolie

Terwijl een deel van de olijfolie werd gelost in een deel van de haven dat niet werd getroffen door het instorten van de brug, moest de rest worden omgeleid naar de haven van New York en in vrachtwagens naar de fabriek in Baltimore worden gebracht, een reis van 310 kilometer. dat duurt meer dan drie uur en brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

"We hebben het over miljoenen dollars; we hebben het niet over honderdduizenden in termen van financiële gevolgen,” zei Benjelloun.

Pompeian, al meer dan 100 jaar gevestigd in Baltimore, is de grootste olijfoliebottelaar in de Verenigde Staten. Het bedrijf importeert olijfolie uit negen landen en produceert olijfolie uit 425 hectare bos in Californië. Het leeuwendeel komt echter uit de Middellandse Zee.

"Wij zijn het nummer één merk olijfolie met een marktaandeel van meer dan 21 procent in de Verenigde Staten”, vertelde Mouna Aissaoui, Executive Vice President en Chief Operating Officer van Pompeian, aan WYPR.

"We hebben de haven van Baltimore altijd beschouwd als een verlengstuk van onze activiteiten en een sterke aanwinst voor ons”, voegde ze eraan toe. ​"We brengen olijfolie van over de hele wereld via de haven van Baltimore in zeecontainers... Vervolgens brengen we de olie naar onze fabriek, waar deze wordt gefilterd, gemengd en gebotteld om door de Verenigde Staten te worden gedistribueerd.'

Vóór de ineenstorting, veroorzaakt door een vrachtschip dat tegen de brug botste, was de haven van Baltimore een van de twintig grootste havens in de VS. In 20 passeerde naar schatting $ 2023 miljoen aan oliehoudende zaden, waaronder olijfolie, door de haven.

Volgens gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw importeerde het land in 360,700 2.2 ton olijfolie ter waarde van 2023 miljard dollar.

Sommige delen van de belangrijkste haven zijn heropend voor grotere schepen, en Pompeian importeerde met succes een lading van de meest recente oogst in Europa. Pas medio juni zal de haven weer op volle capaciteit draaien.

"Wij zijn volledig en sterk afhankelijk van de haven van Baltimore. We zijn in Baltimore vanwege de haven,' zei Benjelloun. ​"Met alles wat er in de haven van Baltimore is gebeurd, gaan we daar niet voor terug. We hebben in ieder geval gezien dat we het in het ergste geval nog steeds redden.”

Aissaoui bevestigde echter dat de strategie van het bedrijf, hoewel effectief, op de lange termijn financieel onhoudbaar was.

"De hoeveelheid geld die we investeerden [in de oplossingen die we introduceerden] was niet iets dat we een hele tijd konden doen”, zei ze.