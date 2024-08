Texas Olive Growers zetten hun claim in

Niemand zou ooit een Texaan kunnen beschuldigen klein te denken, dus misschien is het geen verrassing dat de website van de Texas Olive Growers Association en Raad (TOGAC) merkt de volgende missie op: ​"We zijn toegewijd aan het bieden van onderwijs en kennis, waardoor Texas uiteindelijk de leider van het land wordt in de groei van de olijventeelt en de olijfolieproductie.”

De staat Longhorn heeft nog een lange weg te gaan om Californië als Amerika's beste hond in de olijf- en olijfoliehandel te overwinnen, maar TOGAC-president John Gambini was beslist optimistisch. ​"Er gebeuren hier veel geweldige dingen in de branche ”, zei hij toen hij telefonisch werd bereikt na de driemaandelijkse bijeenkomst van de organisatie op 25 juli. ​"Nieuwe boeren komen snel aan boord en degenen in het bedrijf beginnen hun boomgaarden uit te breiden. We verwachten dat de sector de komende twee jaar bijna het dubbele zal verdubbelen van het aantal geplante bomen, met veel meer fruitproductie. "

Gambini loopt de wandeling als hoofd van zijn familiebezit Texas Hill Country Olive Company en zijn doelen voor zijn bekroonde product en het geheel van de nieuwe markt van de staat zijn ambitieus. ​"De TOGAC is opgericht om informatie te verstrekken aan boeren in Texas, zodat ze kunnen leren hoe ze de industrie kunnen opbouwen, ”zei hij. Dit omvat het onderzoeken van welke cultivars het waarschijnlijk het beste zullen presteren in het klimaat in Texas, van welke valkuilen je op de hoogte moet zijn (katoenwortelrot en hoe je dit moet aanpakken, was het belangrijkste tijdens de bijeenkomst), en hoe om te gaan met extra problemen die zich voordoen.

Sue Langstaff van Toegepaste Sensorische, LLC, staat aan het hoofd van een van de weinige sensorische panels die worden erkend door de American Oil Chemists Society (AOCS). Haar bedrijf test en proeft olijfoliën om, naast andere chemische specificiteit, te bepalen of ze kunnen worden geëtiketteerd als ​"extra maagd ', en ze was een van de sprekers op de bijeenkomst. In haar presentatie gaf ze een inleiding over de verwerking en evaluatie van olijfolie, over hoe defecten kunnen worden opgespoord en over hoe het beoordelingssysteem te begrijpen. ​"Ze hadden dorst naar kennis ”, zei ze over de enthousiaste en toegewijde telers en producenten.

Langstaff prees de groep voor zijn doelstellingen. ​"Sommige leden brachten hun (product) mee naar de bijeenkomst, dus we proefden en vonden een redelijk goede weergave van olijfolie uit Texas. Ze waren meestal defectvrij, dus dat is vanaf het begin een goede zaak. "

Een dringender punt van zorg voor de jonge Texas-industrie van vandaag, volgens Langstaff, zijn de huidige etiketteringspraktijken. ​"De realiteit is dat ze nog niet genoeg olie hebben geproduceerd, dus mengen ze hun (in Texas gemaakte) product met olijfolie uit Californië, en sommige mensen zijn (boos) omdat ze het gevoel hebben dat het voorbij is gegaan net zo strikt uit Texas. "

Langstaff beweert dat haar bezorgdheid niet over de mengsels zelf gaat. ​"Soms zijn melanges beter, ”zei ze. ​"Er kan een synergie zijn van één plus één gelijk is aan drie. En in Texas zijn ze op weg om 100 procent in Texas gefreesd product te produceren, maar ze zijn er nog niet. Het is een groeiende industrie. "

"Maar weet je, je wilt er voorlopig zeker van zijn dat als ze hun product verkopen als 100 procent Texaans, dat dan ook zou moeten zijn. "

Gambini draait dat script om. Hij houdt zich meer bezig met kwaliteit, zei hij, bij het houden van Amerikaanse oliën van Amerikaanse makelij, en met de mengsels die internationale producten bevatten.

"Uit de smaaktesten die we deden, bleek dat de geïmporteerde supermarktmerken bijna allemaal ranzig waren. Het is belachelijk wat ze als extra vierge verkopen. En de prijzen waartegen ze hun oliën verkopen, zijn schandalig laag. Ze zijn low-balling om Amerikaanse producenten buiten te houden. Er moet een etiket komen waarop staat dat de olie van Amerikaanse makelij is, of het nu uit Texas, Californië, Georgia of waar dan ook komt. "