Een 'interactieve' les in olijfoliefraude

Infographics en zogenaamd ​"interactieven” hebben tot doel ingewikkelde onderwerpen met esthetische eenvoud te presenteren. Maar al te vaak brengt hun schoonheid een prijs met zich mee. Net als de informatieve beperkingen van de Twitter-update van 140 tekens, laten deze veegbare cartoons lezers achter met een onvolledig en vaak onnauwkeurig begrip van onderwerpen die een nadere beschouwing verdienen.

Gisteren bood de New York Times een diashow getiteld ​"Extra Virgin Suicide ”, die 15 kaarten presenteerde over het proces van grootschalige vervalsing in de olijfolie-industrie in Italië.

Uren nadat het was gepubliceerd, vroeg ik vier mensen op een etentje om op mijn telefoon door het Times-stuk te swipen en me te vertellen wat ze ervan vonden. ​"afhaalmaaltijden” van de functie was. Dit was wat ze zeiden:

" Koop geen Italiaanse olijfolie."

" Iedereen in de olijfoliesector is een boef."

" Ik krijg zin om een ​​andere olie te gebruiken, zoals druivenpitolie."

" Ik had geen idee dat de meeste olijfolie met chemicaliën wordt gesneden. Het maakt me ziek."

Hoewel de tweede dia van de presentatie de kritische kwalificatie bevat ​"veelBij Italiaanse olijfolie kregen sommige lezers de indruk dat alle Italiaanse producenten op deze manier werken.

Op een van de kaarten in de serie stond: ​"ongeveer 69 procent van de olijfolie die in de VS te koop is, is bewerkt.” Vermoedelijk heeft het betrekking op de UC Davis-onderzoek uit 2010 die vonden dat monsters van tien geïmporteerde merken met het label extra vierge in drie Californische supermarkten (niet bepaald een nationale steekproef) onder de maat waren - niet dat ze opzettelijk waren ​"gedokterd.”

Het artikel citeert ​"Extra Virginity” auteur Tom Mueller als bron.

The Times past een losse definitie toe op de term ​"interactief,” blijkbaar verwijzend naar hoe we van de ene dia naar de volgende kunnen klikken en weer terug als we dat willen. Lezers kunnen op geen enkele manier commentaar geven op het stuk (en er zouden zeker opmerkingen zijn).

De afgelopen jaren zijn verbijsterde consumenten gebombardeerd door verwarrende berichten van olijfolie-evangelisten en negatieve campagnes van groepen producenten in hun ijverige zoektocht naar marktaandeel.

Eenvoudige, informatieve berichten over de kwaliteit, voordelen en toepassingen van olijfolie zullen uiteindelijk de verwarring wegnemen en een grotere consumptie van dit vitale, gezonde voedsel bevorderen.

Bij pogingen om zo'n ingewikkeld onderwerp voor een steeds kortere aandachtsspanne samen te vatten, bestaat het gevaar dat te veel simplificatie kan verhullen wat vaak gewoon meer verkeerde informatie is.

