Handelscommissie verlengt tarieven voor Spaanse zwarte olijven

Handelsfunctionarissen van de Verenigde Staten vierden de vijfde verjaardag van de invoerrechten op een aantal Spaanse importen van tafelolijven door unaniem te stemmen voor verlenging ervan.

Een panel van vier leden van de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) stemde voor handhaving van de tarieven op de import van bepaalde Spaanse zwarte rijpe tafelolijven.

De stemming was vereist op grond van de Uruguay Round Agreements Act, die bepaalt dat tarieven elke vijf jaar moeten worden herzien.

De commissarissen besloten dat hun verwijdering dat zou doen ​"binnen een redelijkerwijs te voorziene tijd kan leiden tot voortzetting of herhaling van materieel letsel.”

De beslissing komt twee maanden nadat een Amerikaans Hof van Beroep een uitspraak van de Amerikaanse handelsrechtbank bekrachtigde waarin de antidumping- en antisubsidiemaatregelen werden bekrachtigd. tarieven opgelegd van het Amerikaanse ministerie van Handel over de drie grootste Spaanse verpakkers van rijpe tafelolijven en exporteurs naar de VS legitiem waren.

Het Hof van Beroep' uitspraak zal naar verwachting definitief zijn, aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat het Amerikaanse Hooggerechtshof de zaak in behandeling zal nemen als er beroep tegen wordt aangetekend.

De uitspraak van het hof stond in schril contrast met die van de Wereldhandelsorganisatie Uitspraak november 2021, waarin werd gezegd dat de Amerikaanse tarieven illegaal zijn volgens het internationaal recht.

De Amerikaanse uitspraak werd ook bekritiseerd door de Spaanse minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Luis Planas, die het besluit omschreef als: ​"absoluut onaanvaardbaar” tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van Landbouw in Brussel.

"Ik hoop dat we dit kunnen oplossen”, zei hij. ​"We zijn van het eerste naar het derde exporterende land naar de Verenigde Staten geëvolueerd... Dit is een situatie waarvan we hopen dat deze gunstig kan worden opgelost, omdat deze onaanvaardbaar is.”

Kort na de uitspraak van het Hof van Beroep in mei bezocht de Spaanse minister van Economie Carlos Cuerpo Washington, DC, om de tarieven te bespreken.

"We hebben van de kant van de Verenigde Staten de bereidheid gezien om vooruitgang te blijven boeken, en er is een kanaal voor gesprekken en onderhandeling geopend om te zien of we het probleem kunnen oplossen”, zei hij tegen verslaggevers in Washington.

De Olive Growers Council of America juichte echter het besluit toe om de tarieven te handhaven als noodzakelijk om Amerikaanse telers en verpakkers te beschermen.

"De Amerikaanse regering en het rechtssysteem hebben de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk bevestigd dat de Spaanse sector nog steeds profiteert van oneerlijke subsidies van de Europese Unie en nog steeds zijn rijpe olijven op de Amerikaanse markt dumpt”, aldus voorzitter Michael Silveira.

"Zonder de voortdurende AD/CVD-bestellingen van de Amerikaanse overheid op Spaanse olijven zouden de Amerikaanse productie van tafelolijven en honderden familiale boeren en aanverwante banen ernstig in gevaar komen”, voegde hij eraan toe.

De beslissing van het Hof van Beroep maakte een einde aan een zeven jaar durend juridisch verhaal, dat in 2017 begon met juridische stappen van de Coalition for Fair Trade in Ripe Olives, onder leiding van Musco Family Olive Co. en Bell-Carter Foods.

De groep heeft een petitie ingediend bij het ministerie van Handel, waarin zij beweert dat de Spaanse regering en de EU subsidies aan olijventelers hebben verstrekt Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) kwam ten onrechte ten goede aan olijvenverpakkers en -exporteurs.

Indieners voerden aan dat de subsidies Spaanse bedrijven in staat stelden hun verpakte tafelolijven in de VS te verkopen tegen prijzen onder de marktprijs.

In juli 2018 stelde het ministerie van Handel vast dat Spaanse rijpe tafelolijven werden gesubsidieerd. Zij gaven deze bevindingen door aan de ITC, die vaststelde dat de gesubsidieerde import van rijpe tafelolijven de binnenlandse industrie aanzienlijke schade had berokkend.

Op basis van de bevindingen van de ITC keurde het ministerie van Handel antidumping- en compenserende rechten van 35 procent goed (hoewel deze later werden verlaagd tot 31 procent).

De impact van de tarieven was onmiddellijk: het Spaanse ministerie van Landbouw schatte in februari dat ze producenten, verpakkers en exporteurs sinds 208 meer dan 2017 miljoen euro hebben gekost.

Als reactie op de tarieven hebben de producenten van tafelolijven en de Spaanse vereniging van exporteurs en producenten van tafelolijven (Asemesa) een rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van Handel.

Na tevergeefs rechtvaardigen tweemaal de tarieven bij het Amerikaanse Hof van Internationale Handel, het derde voorstel van het Ministerie van Handel werd aanvaard. Asemesa ging snel in beroep.

Ondertussen zorgden protesten in de Andalusische hoofdstad Sevilla en druk van de regering in Madrid voor een impuls EU gaat VS aanklagen bij de WTO in januari 2019.

In haar klacht betoogde de EU dat de Amerikaanse tarieven in strijd waren met de internationale handelsregels, omdat het GLB geen speciale voordelen biedt aan producenten van tafelolijven.

Om de druk op Brussel nog groter te maken, spraken EU-ambtenaren publiekelijk hun bezorgdheid uit over het feit dat de tarieven een gevaarlijk precedent scheppen en zouden kunnen leiden tot nieuwe rechtszaken tegen het GLB.

In november 2021 oordeelde de WTO in het voordeel van de EU en oordeelde dat antidumping- en compenserende rechten die in 2018 door de VS waren opgelegd op de import van rijpe tafelolijven uit Spanje illegaal waren volgens internationale regels.

In haar uitspraak heeft de WTO de VS gezegd dat te doen ​"zijn maatregelen in overeenstemming brengen” met zijn Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel en andere vrijhandelsregels.

De VS weigerden in beroep te gaan tegen de WTO-uitspraak en stemden ermee in de tarieven te herzien. Het ministerie van Handel hield echter de meeste tarieven in stand, wat leidde tot een publieke berisping van de WTO in februari 2024.