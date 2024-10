De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn nog geen drie weken verwijderd en de belangrijkste kandidaten zijn: vrijwel vastgebonden in de volksstemming en binnen de foutenmarge in zes swing staten die uiteindelijk de verkiezingen zullen beslissen.

Oud-president Donald J. Trump doet mee aan de derde opeenvolgende cyclus. Hoewel veel van zijn binnenlandse en buitenlandse beleidsprioriteiten de afgelopen tien jaar zijn verschoven, is zijn diepgewortelde geloof dat tarieven een nuttig instrument zijn dat de uitvoerende macht ter beschikking staat, consistent gebleven.

Een tarief zou invloed hebben op hoe Amerikanen olijfolie gebruiken. De consumptie van olijfolie in de Verenigde Staten zal dalen. - Juan Vilar, CEO, Vilcon

Toen Trump in 2019 president was, keurde hij een 25 procent tarief over de import van een deel van de Spaanse olijfolie als vergelding voor de Europese subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus. Volgens de Wereldhandelsorganisatie berokkenen deze subsidies de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing een concurrentienadeel.

Na een er is een akkoord bereikt, werden de tarieven opgeschort. Toch zijn veel producenten en grote importeurs huiverig voor wat een nieuwe ronde tarieven zou doen met de Amerikaanse olijfoliemarkt.

"Donald Trump heeft een tarief van tien procent op alle geïmporteerde goederen voorgesteld om economische verstoringen door buitenlandse regeringen te compenseren, het Amerikaanse handelsdeficit te verminderen en de herindustrialisatie ervan te versnellen', aldus Robert Lighthizer, Trumps Amerikaanse handelsvertegenwoordiger. schreef in De Econoom. ​"De ervaring leert dat dit zal slagen en dat er goedbetaalde industriële banen zullen worden gecreëerd.”

Sinds de uitspraken van Lighthizer heeft Trump bij verschillende gelegenheden voorgesteld om een ​​importheffing van 20 of 60 procent op alle geïmporteerde goederen in te voeren. ​"Voor mij is het mooiste woord in het woordenboek 'tarief', aldus Trump, die zichzelf eerder omschreef als ​"Tariefman,” vertelde Bloomberg. ​"“Het is mijn favoriete woord.”

De huidige minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde er echter voor dat algemene tarieven de inflatie zouden aanwakkeren en schadelijk zouden zijn voor bedrijven.

"“Oproepen om Amerika af te sluiten met hoge tarieven voor zowel vrienden als concurrenten, of door zelfs onze naaste bondgenoten als transactiepartners te behandelen, zijn volkomen misplaatst”, aldus Yellen in een verklaring. toespraak aan de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. ​"“Verregaande, niet-gerichte tarieven zouden de prijzen voor Amerikaanse gezinnen doen stijgen en onze bedrijven minder concurrerend maken.”

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, strategisch adviseur Juan Vilar zei dat de bottelaars in de Verenigde Staten de kosten van de heffing zouden dragen en dat het aan hen was om te beslissen of ze deze al dan niet aan de consument zouden doorberekenen.

"“Een tarief zou invloed hebben op de manier waarop Amerikanen olijfolie gebruiken”, aldus Vilar. ​"De consumptie van olijfolie in de Verenigde Staten zal dalen. De prijs van olijfolie in de Verenigde Staten zal stijgen.”

"“Het heeft geen zin om tarieven te heffen op een product als olijfolie”, voegde hij toe, aangezien de VS ongeveer 97 procent van de olijfolie die ze consumeren, importeert.

Vilar zei dat hij niet zeker wist wat de impact van de tarieven op Spaanse exporteurs zou zijn, maar voegde eraan toe dat het niet goed zou zijn omdat de VS de grootste exporteur is. tweede grootste olijfolie consument en de leidende bestemming voor Spaanse export.

"“Het is natuurlijk geen goede situatie, en deze maatregelen zouden resulteren in een minder snel herstel van de prijzen [in de VS]”, aldus Vilar. ​"Het zou niet goed zijn voor de Amerikanen of de Spaanse, Italiaanse en Griekse olijfolieproducenten.”

Terug in de VS is de oprichter van een olijfolie-importeur in New York het eens met Yellen en Vilar.

""De olijfolie-industrie zou een grote klap krijgen, en die klap is de afgelopen twee jaar al hard gevallen door de gestegen kosten en prijzen", aldus de oprichter.

"Ik denk niet dat er iemand in de olijfolie-industrie is die zich er niet volledig van bewust is hoe duur olie de afgelopen twee jaar is geworden... en dat, in combinatie met inflatie en de stijgende materiaalkosten, heeft de olijfolie-industrie op dit moment geen behoefte aan nog een kostenstijging", voegden ze toe.

Immers, extra vergine olijfolie heeft een beperkte huishoudelijke penetratie in de VS – geschat op 45 procent – ​​en alle maatregelen die worden genomen om de kosten te verhogen met weinig voordeel voor anderen in de sector zijn onwelkom.

""Het is al een duur product, en dat hoeft niet nog duurder te worden", aldus de oprichter. ​"Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is.”

De directeur van een groot olijfoliebedrijf in Californië zei echter dat de tarieven de Amerikaanse olijfolieconsumptie misschien niet zo erg zouden schaden als sommigen vrezen, en baseerde deze bewering op veerkracht van de consument tijdens de recente convergentie van inflatie en historisch hoge olijfolieprijzen.

"“Elk tarief wordt doorberekend aan de consument”, zeiden ze. ​"Het zal alleen maar leiden tot hogere kosten. Argumenten uit het verleden dat de consument geen hogere kosten kan dragen, zijn ontkracht met de hoeveelheid inflatie die de afgelopen twee jaar is ervaren.”

De directeur citeerde gegevens waaruit blijkt dat de categorie extra vierge olijfolie in de detailhandel jaarlijks met twee procent groeit, terwijl de prijzen met 25 tot 30 procent zijn gestegen.

"“In jaren van enorme inflatie hebben consumenten [prijsstijgingen] geabsorbeerd”, aldus de directeur. ​"Het is een zeer veerkrachtige categorie gebleken.”

"Het argument dat extra vergine olijfolie en olijfolieproducenten hun prijzen niet kunnen verhogen, wat in de eerste plaats het argument tegen de tarieven was, is niet waar", voegden ze toe. ​"Toch denk ik niet dat er tarieven moeten komen. Ik weet niet zeker of ze het beoogde effect zullen hebben.”

""Importtarieven zijn uiteindelijk schadelijk voor de Amerikaanse consument, omdat ze geld uit hun zak halen voor iets dat de import niet zal vertragen", concludeerde de directeur.