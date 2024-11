Amerikaanse consumenten omarmen olijfolie in knijpflessen

De afgelopen vier jaar is het formaat van de knijpfles met olijfolie in de Verenigde Staten steeds populairder geworden. Een aantal van de grootste en bekendste merken van het land hebben dit ook opgemerkt.

Terwijl chefs al tientallen jaren plastic knijpflessen vullen met olijfolie om te koken en te kleden, oprichters van Graza paste het format aan voor particuliere consumenten, met verbluffend succes.

Er zijn veel mensen die dol zijn op plastic en op knijpflessen omdat ze zo leuk en veelzijdig zijn. Maar er zijn ook mensen die er een hekel aan hebben. - Michael Fox, CEO, California Olive Ranch

Volgens Bloomberg zou de omzet van het bedrijf tegen eind 60 $ 56.8 (€ 2024) miljoen bedragen, een stijging van $ 10 (€ 9.5) miljoen ten opzichte van wat Graza begin dit jaar voorspelde.

Graza heeft er ook in geslaagd om zijn twee belangrijkste merken in de schappen van grote retailers te krijgen, waaronder Whole Foods en Costco. Naar verluidt is het bedrijf van plan om ook de schappen van Target en Walmart, de grootste olijfolieretailer van het land, te betreden.

(Foto: Olive Oil Times)

Californische olijfboerderij (COR), de grootste olijfolieproducent van het land, is een van de bedrijven die het succes van Graza zagen en besloten het format over te nemen.

"Graza kwam opdagen en het knijpflesformaat bleek succesvol, dus we sprongen er vrij snel in, CEO Michael Fox vertelde Olive Oil Times.

California Olive Ranch introduceerde merken met knijpflessen, die het bedrijf ​"Chef's Bottles” als eerbetoon aan de oorsprong van het format, eerder dit jaar in verschillende verkooppunten, waaronder een 100% Californische optie.

""We hebben het met één partner gelanceerd en het is hier in Californië goed ontvangen", aldus Fox. ​"Het format is overal in de winkel te zien en consumenten zijn gecharmeerd van de functionaliteit. Ze gebruiken het squeeze-format voor voedselbereidingen waarbij consumenten meer controle willen.”

Fox schatte dat de knijpflesmerken van COR op vergelijkbare niveaus worden verkocht als Graza. ​""We zijn optimistisch over het format", zei hij.

Fox verwacht dat knijpflessen steeds populairder zullen worden naarmate ze meer geaccepteerd worden door consumenten.

Hij voegde eraan toe dat het formaat ook het potentieel heeft om een ​​jongere doelgroep aan te trekken en kan helpen de hardnekkige mythe ontkrachten dat olijfolie niet gebruikt kan worden om te koken.

""Ik denk dat dit product vooral op jongeren is gericht, en dat is goed, want ik denk dat het een nieuwe doelgroep aantrekt", zei hij. ​"Graza heeft ook online uitstekend werk geleverd met marketing voor jongeren.”

"Ze trekken nieuwe consumenten aan, wat goed is voor de categorie", voegde Fox toe. ​"De vraag is hoeveel deze consumenten thuis winkelen en koken in vergelijking met uit eten gaan.”

Hoewel de verkoopresultaten van Graza laten zien dat er vraag is naar de knijpfles, maken sommige producenten zich zorgen over de kwaliteit en duurzaamheid.

Katerina Mountanos, oprichter van Kosterina, Vertelde Moderne detailhandel dat ze haar extra vierge olijfolie uit Griekenland niet in plastic wilde verpakken vanwege kwaliteitszorgen.

"“Wij zouden nooit een knijpfles gebruiken”, zei ze. ​"Olijfolie mag nooit in plastic verpakt worden.”

Mountanos voegde toe dat het formaat goed werkt in professionele keukens, omdat chef-koks de olijfolie dagelijks overgieten in de plastic knijpflessen. Dit betekent dat de olijfolie in het formaat niet oxideert na verloop van tijd.

"“Ze vullen de fles elke dag bij uit een groot blik”, zei ze. ​"Het is niet zo dat het zes tot twaalf maanden in een [plastic knijp]fles blijft zitten.”

Naast de kwaliteit is het plastic dat in de knijpflessen wordt gebruikt, slecht voor het milieu en kan het op sommige plaatsen niet worden gerecycled, aldus Mountanos.

Graza benadrukt dat het matte plastic recyclebaar is, maar het bedrijf heeft deze zorg stilzwijgend erkend door aluminium navullingen in blik te introduceren voor zijn twee belangrijkste merken. (Graza weigerde commentaar te geven voor dit artikel.)

Fox zei dat COR gebruikmaakt van doorschijnend PET-plastic dat op grote schaal in de Verenigde Staten gerecycled kan worden.

"“Plastic is erg polariserend”, vertelde Fox aan Modern Retail. ​"Je hebt veel mensen die van plastic houden en dol zijn op de knijpfles omdat het leuk en veelzijdig is, maar er zijn ook luidruchtige groepen mensen die het haten.”

Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency is elk plastic of aluminium dat niet grondig is schoongemaakt en gedroogd kan niet worden gerecycled.