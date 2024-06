VS zien aanzienlijke groei in de verkoop van biologische olijfolie

De verkoop van biologische olijfolie stijgt in de Verenigde Staten. Totaal daarentegen extra vergine olijfolie De omzet is licht gedaald, blijkt uit gegevens uit de sector die zijn gedeeld met Olive Oil Times door de Noord-Amerikaanse Olijfolie Associatie (NAOOA).

De verkoop van biologische olijfolie qua volume, waarvan 98 procent extra vierge, steeg met 7.2 procent in de 52 weken eindigend op 24 april 2024. Omgekeerd daalde de totale verkoop van extra vierge olijfolie qua volume met twee procent in dezelfde periode in de periode 's werelds op een na grootste olijfolieconsumerend land.

Ik denk dat veel mensen zich realiseren dat er veel gezondheidsvoordelen zitten aan biologisch eten. - Stefanie Wickensheimer, projectdirecteur, Rio Bravo Ranch

Als we verder terugkijken: in de voorgaande periode van 52 weken steeg de verkoop van biologische olijfolie met 2.7 procent, terwijl de totale verkoop van extra vierge olijfolie stabiel bleef.

Buiten de VS wordt ook verwacht dat de verkoop van biologische olijfolie zal stijgen. Volgens marktonderzoek is de mondiale markt voor biologische olijfolie dat wel voorspeld wordt dat deze zal stijgen van 933 miljoen dollar in 2021 tot 2.2 miljard dollar in 2031, met een jaarlijks groeipercentage van bijna negen procent.

De stijging van de verkoop van biologische olijfolie maakt deel uit van een bredere trend. In de biologische versie van 2024 onderzoek van de industrieVolgens de Organic Trade Association groeide de verkoop van gecertificeerde biologische producten in de VS in 69.7 tot een recordhoogte van $2023 miljard, een stijging van 3.4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hoewel Joseph R. Profaci, uitvoerend directeur van de NAOOA, waarschuwde dat gegevens gemeten in dollars misleidend zouden kunnen zijn als de cijfers niet worden aangepast voor de inflatie, die in 3.4 in de VS op jaarbasis 2023 procent bedroeg, was hij het ermee eens dat biologische olijfolie De stijging van de consumptie maakt deel uit van een bredere trend.

"Extra vierge olijfolie is niet de enige voedselcategorie waarin de biologische omzet momenteel de conventionele omzet overtreft in groeicijfers,” zei hij. ​"Een groot deel hiervan wordt toegeschreven aan de perceptie dat biologisch voedsel gezonder voor je is en dat ze beter zijn voor het milieu, waarvan we weten dat dit beide bewegingen zijn die in de VS steeds populairder worden.”

"Dit kan met name van toepassing zijn op olijfolie, omdat onze consumenten doorgaans beter opgeleid en welvarender zijn dan de traditionele consumenten, en daarom waarschijnlijk eerder geneigd zijn zich bewust te zijn van deze trends en zich de premie die voor biologische olijfolie wordt betaald, kunnen veroorloven. Profaci voegde eraan toe.

Thierry Moyroud, CEO van Deoleo Noord-Amerika, schrijft de stijgende verkoop van biologische olijfolie toe aan Walmart, 's werelds grootste detailhandelaar.

"De grote winnaar van alles wat er op het gebied van de prijzen is gebeurd, afgezien van olijfolie, met de inflatie waarvan we de afgelopen jaren getuige zijn geweest, is Walmart geweest”, zei hij. ​"Walmart heeft een groter aandeel in de olijfolieverkoop dan welke andere biologische retailer dan ook. Als de omzet van Walmart groeit, groeit ook de organische omzet.”

Moyroud gelooft dat een andere factor achter deze trend de tweedeling van de Amerikaanse olijfoliemarkt is.

"Wat hier is gebeurd, is een polarisatie als gevolg van de prijzen”, zei hij. ​"Aan de onderkant van het spectrum kopen sommige huishoudens geen olijfolie meer” vanwege de stijgende prijzen in het land en de impact van de inflatie op andere basisproducten van huishoudens.

"Biologische olijfolie, die doorgaans duurder is, wordt gekocht door mensen met een grotere koopkracht. Zelfs als de prijzen stijgen, is het onwaarschijnlijk dat ze zullen stoppen met het kopen ervan”, voegde Moyroud eraan toe. ​"Het huishouden dat biologische producten koopt, is minder prijsgevoelig.”

Terwijl de import ongeveer 97 procent van de Amerikaanse olijfolieconsumptie uitmaakt, wordt de biologische olijfolieproductie steeds populairder in Californië. Niet alle biologische telers en molenaars van Golden State hebben echter de bredere nationale trend in hun afzet gezien.

Toch is Stefanie Wickensheimer, uitvoerend assistent en projectdirecteur bij Rio Bravo-ranch, merkt een toegenomen vraag naar biologische olijfolie.

"We krijgen klanten die specifiek vragen of het biologisch is. Ik denk dat veel mensen zich realiseren dat er veel gezondheidsvoordelen zitten aan biologisch eten”, zegt ze. ​"Bij de landbouw zijn geen pesticiden betrokken, wat resulteert in een veiliger product.”

Echter, Phil Asquith, de eigenaar van Ojai Olijfolie, heeft de tegenovergestelde trend gezien.

"In ieder geval lijkt de interesse van mensen in biologisch te zijn afgevlakt of zelfs te zijn afgenomen,” zei hij. ​"Mensen kiezen op basis van welke olijfolie ze lekkerder vinden dan welke gecertificeerd zijn.”

Asquith zei dat veel van zijn klanten en andere olijfolieconsumenten die hij kent zich meer zorgen maken over kwaliteit en herkomst dan over biologische certificeringen.

"Ze zijn er meer bezorgd over dat de olie lokaal is, van hoge kwaliteit is en afkomstig is van een bedrijf dat ze vertrouwen”, zei hij. ​"Al onze oliën zijn biologisch, maar ze zijn niet allemaal als zodanig gecertificeerd en geëtiketteerd. De certificeringsnormen en kosten zijn een behoorlijke last geworden, daarom certificeren we alleen bepaalde producten, ook al zouden ze allemaal in aanmerking komen.”