De invoer van Amerikaanse olijfolie blijft gestaag stijgen

De invoer van olijfolie en olie uit afvallen van olijven in de Verenigde Staten stijgt nog steeds gestaag, met een groei van 7 procent ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit de laatste cijfers van de International Olive Council (IOC).



Ze waren in totaal 290,227 ton voor de eerste 11 maanden van het seizoen 2011/12) en zullen naar verwachting de 300,000 ton overschrijden zodra de cijfers van september binnen zijn, volgens de IOC's Marktnieuwsbrief oktober.

Italië blijft de belangrijkste leverancier, met 143,656 ton en een stijging van 4 procent. Spanje volgt met 84,371 ton maar een grotere groei, 35 procent, seizoen-op-seizoen.

Daarna volgt Tunesië, 30,308 ton (+24 procent), Argentinië met 8,997 ton (+33 procent) en Griekenland met 5,222 ton (+30 procent).

Bijna tweederde van alle invoer was van maagdelijke kwaliteit, 30 procent was olijfolie en 5 procent olie uit perskoeken van olijven.

Chinese markt kleiner maar groeit sneller

China overtrof de voorspellingen om in 45,968/2010 bijna 11 ton olijfolie en olie uit afvallen van olijven te importeren, meldde het IOC ook.

Het is misschien niet eens een zesde van de invoer uit de VS, maar deze markt kende een spectaculaire groei van 38 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Spanje was de belangrijkste bron met 26,885 ton, goed voor 60 procent van de totale Chinese bevolking olijfolie invoer en meer dan het dubbele van de 10,729 ton van Italië. Griekenland volgt met 2,720 ton en Tunesië met 1,115 ton.

De overgrote meerderheid - 84 procent - van de Chinese invoer was van eerste persing, 5 procent was olijfolie en 11 procent olie uit afvallen van olijven.

Spaanse export stijgt ook in Australië, Japan, Brazilië, Rusland

Spanje, 's werelds grootste producent en exporteur, zag zijn verkoop aan landen buiten de Europese Unie in de eerste 11 maanden van 2011/12 met een vierde stijgen. De recordoogst vertaalde zich in een hogere export naar alle zes de belangrijkste bestemmingen buiten de EU: de VS, China, Australië, Japan, Brazilië en Rusland.

Algehele wereldmarkt oogstjaar 2011/12

Het IOC meldt dat de totale invoer voor oktober tot augustus met 13 procent is gestegen naar Rusland, 18 procent naar Japan en 14 procent naar Brazilië, maar nog steeds gedaald naar Canada en Australië, met een daling van respectievelijk 4 en 3 procent.

De invoer in de EU is seizoen-op-seizoen met 12 procent gestegen, wat volgens het IOC waarschijnlijk weerspiegeld wordt ​"de verwachtingen van sommige exploitanten van een slechte oogst (in Spanje) in 2012/13.”

Bewijs van de prijsimpact van Spanje

Producent prijzen voor extra vergine olijfolie in Italië en Griekenland weerspiegelen nu de stijging die eind juni in Spanje plaatsvond.

In Italië zijn ze de afgelopen twee maanden gestegen van € 2.38/kg in de eerste week van augustus tot eind oktober tot € 2.84/kg, vergeleken met € 2.48/kg voor Spanje.

En in drie maanden tijd zijn ze in Griekenland met 13 procent gestegen, van € 1.82/kg eind juli tot € 2.21/kg eind oktober.

"Hoewel ze in Italië en Griekenland meer tijd nodig hebben gehad om zich te realiseren, tonen deze prijsstijgingen de invloed van de prijzen in Spanje, 's werelds grootste producent, ondanks de vooruitzichten op een goede oogst 2012/13 in de eerste twee landen, met name Griekenland", aldus het IOC.