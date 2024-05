Historische overstromingen in Zuid-Brazilië sparen molens en olijfboomgaarden

Ongekende regenval heeft honderden steden en gemeenschappen in de zuidelijkste staat van Brazilië, Rio Grande do Sul, verwoest, en de autoriteiten vrezen dat er nog meer zullen volgen.

De afgelopen maand heeft de belangrijkste olijventeeltstaat van Brazilië 800 millimeter regen ontvangen, meer dan Londen jaarlijks krijgt.

Het was een nachtmerrie. Niemand weet wat we nu moeten doen. De regering weet niet wat er gaat gebeuren. In sommige gebieden heerst het gevoel dat mensen er niet meer willen wonen. - Rafael Marchetti, CEO, Prosperato

De regen heeft geresulteerd in historische overstromingen, waarbij 157 mensen omkwamen en 88 nog steeds vermist werden. Nog eens 650,000 mensen zijn ontheemd, meer dan een kwart van de staatsbevolking.

Samen met de menselijke tol heeft de overstroming naar schatting 2 miljard dollar (1.85 miljard euro) aan schade veroorzaakt en de verkoop en verzending van olijfolie door de staat verstoord.

Lokale producenten bevestigden dit echter Olive Oil Times dat de overstroming de oogst, die in april eindigde, niet verstoorde en beperkte schade aan bosjes en molens toebracht.

"Olijfboomgaarden worden in hoge gebieden aangeplant”, zegt Rafael Sittoni Goelzer, directeur marketingrelaties van het in Viamão gevestigde bedrijf. Estância das Oliveiras, gelegen in een door overstromingen getroffen gebied ten oosten van Porto Alegre.

"We hebben in Brazilië geen olijfboomgaarden in kust- of laaggelegen gebieden, dus geen enkele boomgaard in de staat heeft directe gevolgen gehad van de overstromingen”, voegde hij eraan toe. ​"De fabrieken bevinden zich dicht bij de plantgebieden en worden ook niet beïnvloed.”

De bekroonde producer voegde eraan toe dat de logistiek voor onbepaalde tijd lamgelegd was, waardoor het transport van de olijfolie van de laatste oogst naar supermarkten en speciaalzaken onmogelijk werd.

"Naast het feit dat er ongeveer 50 snelwegpunten met blokkades zijn, staat de enige internationale luchthaven in de staat onder water, en er is geen verwachting dat deze weer operationeel zal worden”, aldus Goelzer. ​"We zijn niet in staat onze producten binnen de staat te vervoeren, en we hebben problemen met het verzenden van de oliën naar andere staten en landen.”

Omdat hij zijn olijfolie niet kan verkopen, zegt Goelzer dat het bedrijf zich richt op het ondersteunen van reddingsacties. Hij en zijn team werken aan het inzamelen van voedsel, water, kleding en matrassen voor enkele van de 76,000 mensen die uit hun huizen zijn verdreven.

Rafael Marchetti, de CEO van Prosperaat, Brazilië grootste olijfolieproducent, bevestigde dat de verkoop is vertraagd nu de staat zich schrap zet voor verdere overstromingen met meer regen in de voorspelling.

"We stonden op het punt om de olijfolie van de laatste oogst te gaan verkopen”, aldus Marchetti. ​"We hadden alles voorbereid en op de dag dat we de vrijlating zouden aankondigen, begonnen de overstromingen.”

"Ons huis liep onder water, maar we leden alleen materiële verliezen. Met mijn familie en ik gaat alles goed”, voegde hij eraan toe. ​"Porto Alegre en nabijgelegen steden zijn in chaos. De belangrijkste snelwegen zijn geblokkeerd en onze olijfolieverkoop is praktisch bevroren omdat transportbedrijven de routes niet kunnen maken.”

Bij het begin van de hevige regenval, die begon in de laatste week van april, besloot Marchetti een paar dagen te wachten om te zien of de overstromingen zouden afnemen voordat hij de laatste oogst vrijgaf. extra vierge olijfolie.

Het overstromingswater bleef echter stijgen en meteorologen voorspellen dat het meer dan een maand kan duren voordat het water is gezakt.

"Het is al [drie] weken geleden en de verkopen van het bedrijf zijn bevroren, zelfs die van onze plaatselijke winkel in de fabriek,” zei Marchetti. Hoewel de winkel open blijft, is het aantal bezoekers aanzienlijk gedaald.

Prosperato verkoopt een groot deel van zijn extra vergine olijfolie in Porto Alegre en de rest van Rio Grande do Sul. Het bedrijf verkoopt ook in São Paulo en Rio de Janeiro, maar kan de oliën daar niet vervoeren.

"De transportbedrijven kunnen ons niet vertellen wanneer ze weer gaan werken”, aldus Marchetti. ​"De hoofdweg naar Porto Alegre is nog steeds geblokkeerd.”

"Alle klanten weten dat het langer zal duren voordat ze ze krijgen”, voegde hij eraan toe. ​"Ze begrijpen de situatie en wachten op hun orders.”

Omdat de molen en de bosjes van het bedrijf zich op grotere hoogte bevinden, zijn ze niet beschadigd en gaat het bottelen, afsluiten en etiketteren door.

"We werken eraan om klaar te zijn voor de nieuwe oogst en voor het moment dat de situatie weer normaal wordt”, aldus Marchetti. Een deel van de olijfolie kan echter niet worden gebotteld omdat een partij doppen niet is aangekomen vanwege de overstroming, waardoor het magazijn van de leverancier is beschadigd.

Verder naar het westen in de staat lopen de producenten achter Lagar H werken aan de wederopbouw van de beschadigde infrastructuur die hun olijfgaard en de lokale gemeenschap ondersteunt.

De olijfgaarden van het bedrijf liggen in de buurt van Cachoeira do Sul, ongeveer 160 kilometer ten westen van Porto Alegre aan de rivier de Jacui.

"We zijn erg getroffen door deze tragedie”, aldus mede-eigenaar Glenda Haas. ​"Onze hele familie komt uit Rio Grande do Sul, en hoewel het met iedereen persoonlijk goed gaat, is het erg moeilijk om de pijn en het verlies te zien van zoveel mensen op een plek die zoveel voor ons betekent.”

"Sommige werknemers hebben hun huis moeten verlaten, maar wij helpen hen met de wederopbouw en de aanschaf van de benodigde goederen”, voegde ze eraan toe.

Hoewel de olijfboomgaarden van het bedrijf niet werden beschadigd, zei Haas dat de extreme regenval een deel van hun drainage en duikers heeft beschadigd, waardoor overtollig water van de bomen wordt afgevoerd.

Net als veel van haar collega's voltooide Haas de oogst voordat de regen begon en verscheepte ze haar nieuwste olijfolieproductie naar distributiecentra in São Paulo voordat de overstromingen begonnen.

"We helpen momenteel tal van instellingen en vrijwilligersbewegingen met donaties in de vorm van geld of olijfolie, naast het rechtstreeks bieden van alle noodzakelijke ondersteuning aan onze medewerkers”, zei ze.

De natuurramp komt na een slechte oogst in het zuiden van Brazilië, veroorzaakt door eerdere regenval van september tot en met december.

"Tegen de tijd dat de olijven in september bloeiden, hadden we veel regen”, zegt Marchetti. Dit had tot gevolg dat sommige bloesems uit de boom vielen en geen olijven werden.

De aanhoudende regen in november en december heeft er echter toe bijgedragen dat de olieopbrengst van de resterende olijven aanzienlijk boven het gemiddelde lag.

Over het geheel genomen daalde de oogst van Prosperato met ongeveer 30 procent ten opzichte van voorgaande jaren. Niet alle telers hadden zoveel geluk.

Naast olijven uit de boomgaarden van het bedrijf, betrekt Prosperato olijven van ongeveer twintig andere regionale boeren. ​"Sommige andere producenten verloren 90 of zelfs 100 procent van hun oogst”, aldus Marchetti. ​"Dit jaar hebben we alleen olijven gekocht bij twee van onze vaste partners.”

Marchetti woont in Guaíbo, een stad in de buurt van Porto Alegre aan de westelijke oever van het Guaíba-meer. Toen het meer begon te stijgen en op sommige plaatsen een recordhoogte van 5.3 meter bereikte, vertrok Marchetti om bij zijn zus te logeren, die in het noorden van de staat woont.

Hij is van plan terug te keren en te beginnen met de wederopbouw zodra het water zakt, maar weet niet waarnaar hij zal terugkeren en hoe hij zal beginnen met de wederopbouw, een gevoel dat wordt gedeeld door veel van de 2.2 miljoen inwoners van Rio Grande do Sul.

"Het was een nachtmerrie. Niemand weet wat we nu moeten doen”, besluit hij. ​"De regering weet niet wat er gaat gebeuren. In sommige gebieden heerst het gevoel dat mensen er niet meer willen wonen.”