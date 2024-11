Olijfbladmot bedreigt Braziliaanse gewassen: onderzoekers zoeken naar oplossingen

Twee onderzoeken van Braziliaanse onderzoekers schetsen nieuwe methoden voor de bestrijding van de olijfbladmot. Deze plaag komt veel voor in de olijfgaarden van de meest zuidelijke staat Rio Grande do Sul.

De larven van de olijfbladmot, ook wel bekend als de Palpita forficifera, voeden zich met jonge olijfbladeren en takken en schaden zo de ontwikkeling van pas geplante bomen.

Momenteel bestrijden telers plagen nadat larven zijn ontdekt door insecticiden te spuiten. Er zijn echter maar weinig synthetische insecticiden geregistreerd bij het Braziliaanse ministerie van Landbouw en Veeteelt.

Bijgevolg voerden de onderzoekers afzonderlijke studies uit naar de effectiviteit van een botanisch insecticide voor populatiecontrole en de introductie van een gerichte predator. Hun bevindingen werden gepresenteerd op de tweede Latin American Olive Oil Conference, die werd gehouden in Montevideo, Uruguay.

In de eerste studie vergeleken de onderzoekers een botanisch insecticide met oxymatrine als actief ingrediënt met een veelgebruikt synthetisch insecticide met spinetoram als actief ingrediënt.

Ze ontdekten dat het op oxymatrine gebaseerde botanische insecticide op de larven van de olijfbladmot vergelijkbaar werkte als het synthetische insecticide, hoewel het minder effectief was tegen volwassen insecten.

"Resultaten geven aan dat het botanische insecticide een milieuvriendelijke en geschikte optie kan zijn voor P. forficifera “Het is een slecht idee om het te bestrijden, omdat het een sterftecijfer kan veroorzaken dat vergelijkbaar is met dat van synthetische insecticiden”, schreven ze. ​"Er worden veldproeven in commerciële olijfboomgaarden aanbevolen om de impact van oxymatrine op P. forficifera. '

In het tweede onderzoek werd uitgevoerd in vitro, testten de onderzoekers of Darwin wespensoorten natuurlijke parasitisme op de olijfrups konden uitoefenen. Dit bood telers in Rio Grande do Sul, de grootste olijfolieproducerende regio van het land, en het naburige Santa Catarina een nieuwe Integrated Pest Management-tool.

Volgens de onderzoekers zijn de twee Darwin-wespensoorten – Eiphosoma sp. november en Temeluche sp. nov. – werden pas onlangs ontdekt in het zuiden van Brazilië, en er was nog geen eerdere studie die onderzocht of ze van nature op olijfrupsen jagen.

De onderzoekers verzamelden larven van olijfrupsen uit olijfboomgaarden in Chapecó, Santa Catarina en Pelotas, Rio Grande do Sul, waarna ze larven van twee soorten Darwinwespen toevoegden en de geïnfecteerde monsters lieten incuberen.

Na 14 uur broeden kwamen beide larven van de Darwinwesp uit de larven van de olijfrups. Dit suggereert dat ze zich mogelijk op natuurlijke wijze voeden met de rupsen in een ongecontroleerde omgeving.

Onderzoekers in Italië hebben een onderzoek uitgevoerd vergelijkbare studies om te bepalen of samoerai-wespen effectieve natuurlijke vijanden kunnen zijn van de bruingemarmerde stinkwants, een vector voor de dodelijke Xylella fastidiosa bacterie.

Uit hun resultaten bleek dat de wesp effectief meer dan een derde van de eitjes van stinkwantsen in één regio in het noorden van het land parasiteerde.

Soortgelijke pogingen in Zuid-Spanje hebben uitgewezen dat Iberische mieren natuurlijk prooi op olijfmotlarven in olijfboomgaarden zonder de rest van het ecosysteem te verstoren.

"Deze bevindingen zijn belangrijk voor het onderzoeken van de natuurlijke biologische bestrijding van de olijfrups in olijfboomgaarden", concludeerden de onderzoekers.