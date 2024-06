De stijgende import van olijfolie draagt ​​bij aan het Spaanse handelstekort met Argentinië

Het Spaanse landbouwhandelstekort met Argentinië is in 2023 licht gedaald, ondanks een toename van de olijfolie-import met 229 procent.

Volgens gegevens van het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is het Spaanse handelstekort met Argentinië gedaald van 1.68 miljard euro in 2022 naar 1.13 miljard euro in 2023.

Er is zeker veel vraag naar Argentijnse oliën, die versheid en hoge kwaliteit bieden, op markten met lage oogsten... en met afnemende olijfolievoorraden. - Guillermo Kemp, uitvoerend directeur, Solfrut

De lichte verbetering was vooral het gevolg van de afgenomen aankopen van schaaldieren en sojameel uit Argentinië, qua waarde de twee grootste landbouwimporten.

Olijfolie, de zevende grootste landbouwimport van Spanje uit Argentinië, kende echter een aanzienlijke stijging, van € 11.5 miljoen in 2022 naar € 37.6 miljoen.

De stijgende import werd aangewakkerd door historisch hoge prijzen en het verschrikkelijke oogstjaar 2022/23 in Spanje, waarin de productie 660,000 ton bereikte, de laagste opbrengst in meer dan tien jaar.

Dit werd verergerd door slechte oogsten over het Middellandse Zeegebied en a verbod op bulkexport in Turkije, een van de weinige landen waar de productie de verwachtingen overtrof.

Omgekeerd genoot Argentinië een bumper oogst van 35,000 ton in 2023, waardoor 's werelds grootste producent buiten het Middellandse Zeegebied een grotere capaciteit krijgt om olijfolie te exporteren.

Volgens Rural Rosario, een landbouwvereniging in centraal Argentinië, is maagd en extra vergine olijfolie De export steeg in de eerste tien maanden van 137 met 2023 procent en bereikte een recordhoogte van 30,567 ton, vergeleken met dezelfde periode in 2022.

"Met de dramatische daling van de Europese productie in het algemeen en de Spaanse productie in het bijzonder positioneerde Argentinië zich, ondanks een klein exporteerbaar aanbod, in de eerste helft van 2023 als de zesde wereldexporteur van olijfolie”, schrijft de vereniging.

Het platteland van Rosario zei dat Spanje in 2023 de grootste markt was voor Argentijnse olijfolie-exporteurs, met 34 procent van de export in waarde en 33 procent in volume. De Verenigde Staten en Brazilië waren de andere belangrijkste exportbestemmingen.

"Er is zeker veel vraag naar Argentijnse oliën, die versheid en hoge kwaliteit bieden, op markten met lage oogsten… en met afnemende olijfolievoorraden”, zegt Guillermo Kemp, de uitvoerend directeur van Solfrut, vertelt een grote Argentijnse producent en exporteur Olive Oil Times in een interview uit 2023.

De meeste Argentijnse olijfolie-export naar Spanje vindt plaats in bulk en is meestal bestemd voor grote bottelaars. inclusief Deoleo. De olie wordt vervolgens in eigen land verkocht of opnieuw geëxporteerd.

Volgens gegevens van het Spaanse Ministerie van Industrie, Handel en Toerisme exporteerde Spanje in 12.74 2023 ton olijfolie naar Argentinië, ter waarde van € 77,390.

Hoewel het nog afwachten is hoe het totale landbouwhandelstekort in 2024 zal evolueren, is het onwaarschijnlijk dat de Spaanse olijfolie-import uit Argentinië weer zal stijgen.

Officiële gegevens zullen pas later dit jaar worden gepubliceerd, maar producenten in heel Argentinië verwachten een productiedaling in 2024.

Ondertussen blijkt uit gegevens van het Spaanse Voedselinformatie- en Controlebureau dat de olijfolieproductie in het oogstjaar 851,014/2023 24 ton bereikte, aanzienlijk hoger dan het jaar daarvoor. eerste schattingen van ongeveer 700,000 ton.

Als gevolg hiervan zeiden functionarissen dat Spanje 492,290 ton olijfolievoorraden heeft. Gecombineerd met import denken ze dat dit voldoende zal zijn om aan de lokale vraag en export te voldoen totdat de eerste olijfolie van de oogst 2024/25 in november klaar is om te worden verkocht.