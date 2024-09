Kroatische provincie erkent de rol van prijswinnende producenten bij de promotie van toerisme

Tijdens een speciale receptie feliciteerden ambtenaren van de provincie Zadar, waaronder prefect Božidar Longin, de prijswinnende extra vergine olijfolie, kaas- en wijnproducenten.

Gelegen aan de kust in het zuiden van Kroatië, is de provincie Zadar leiding geven aan de inspanningen van het land om zichzelf opnieuw te profileren als een toonaangevende bestemming voor culinair en wijntoerisme.

Een van onze doelen is om de regio Zadar op de kaart te zetten als gastronomische bestemming. Dit kunnen we niet bereiken zonder producenten van extra vergine olijfolie, wijnen en kazen van topkwaliteit. - Božidar Longin, prefect van de provincie Zadar

"We hebben kwaliteit', zei Longin. ​"We hebben ook een respectabele hoeveelheid olijfolie, wijn en kaas van topkwaliteit, en nu moeten we werken aan een sterkere introductie in het toeristische aanbod.”

In de grote hal van de oude stad Zadar, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, werden lokale olijventelers geëerd voor het winnen van 12 prijzen op de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Kroatische boeren en molenaars verdiende 80 prijzen uit 97 inzendingen voor de grootste olijfoliekwaliteitswedstrijd ter wereld, het vierde hoogste aantal van alle landen.

Tijdens de ceremonie werden ook 13 wijnproducenten geëerd die een prijs hadden gewonnen bij de prestigieuze Decanter World Wine Awards in Londen, en verschillende kaasproducenten die de Greate Taste Awards en de World Cheese Awards wonnen.

Prefect Božidar Longin eerde de bekroonde olijfolie-, wijn- en kaasproducenten van Zadar.

Volgens Ivica Vlatković, een bekroond olijfolieproducent en president Volgens de vereniging van olijventelers in de regio Zadar worden er op 2,580 hectare olijven verbouwd, waarbij maar liefst 3,501 boerderijen zich bezighouden met de teelt van olijven.

Meer dan 40 olijfoliefabrieken verwerken ongeveer 800,000 liter olijfolie en in de regio zijn twee panels met 43 erkende olijfolie-experts actief.

"“Het is vooral verheugend dat er jaar na jaar jonge en ambitieuze olijventelers komen, wier voornaamste doel de hoge kwaliteit van de geproduceerde olijfolie is”, aldus Vlatković. ​"De belangstelling voor deze internationale wedstrijd groeit elk jaar.”

Vlatković maakte deel uit van een gezamenlijke inspanning om de productie van hoogwaardige extra vierge olijfolie in de zuidelijke Kroatische regio Dalmatië te bevorderen door de kennis van lokale olijventelers en -molenaars te vergroten.

Hij schrijft het toenemende succes van Kroatische producenten toe aan de NYIOOC tot verbeteringen in de technieken voor het telen, oogsten en malen van olijven.

Eerder zei Vlatković dat de meeste producenten wachten met oogsten tot later in het seizoen om te profiteren van de hogere olijfolieopbrengsten. Ze zijn van mening dat het opofferen van kwaliteit voor kwantiteit de meest economische manier van olijventeelt is.

Deze trend is omgedraaid en boeren blijven zo vroeg mogelijk oogsten. Vlatković schreef de omkering toe aan het nieuwe geloof dat focussen op kwaliteit meer oplevert dan kwantiteit, samen met de gevolgen van klimaatverandering, waarvan hij denkt dat het ervoor zorgt dat de olijven eerder rijpen.

Terwijl de kwaliteit in Zadar toeneemt, waarschuwde Vlatković dat olijfolieproducenten met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgen.

Het wordt steeds moeilijker om voldoende arbeiders te vinden om de oogst te voltooien, ook al stappen sommige telers over van handmatige oogst naar semi-mechanische oogst.

Vlatković voegde eraan toe dat het steeds regenachtigere weer in oktober logistieke uitdagingen creëert voor de planning van een vroege oogst en de omstandigheden schept voor olijf fruitvlieg plagen.

Vanwege deze evoluerende uitdagingen gelooft Vlatković dat het opleiden van olijventelers de enige weg vooruit is. Hij ziet NYIOOC prijzen gewonnen als de beste indicator dat het kwaliteitsniveau behouden blijft ondanks de uitdagingen.

"“Het doel is om extra vergine olijfolie van hoge kwaliteit te produceren, te merken en te verkopen tegen passende prijzen, zodat niet alleen de olijventelers, maar ook de consumenten hiervan profiteren”, aldus hij.

Vlatković verdiende op zijn beurt een paar gouden onderscheidingen voor zijn merk Fortica op de 2024 NYIOOCSinds 15 heeft hij ook 2017 prijzen gewonnen bij de wedstrijd.

Naast Vlatković werd de receptie bijgewoond door de andere vertegenwoordigers van de provincie NYIOOC winnaars, waaronder Voor Vulin, OPG Nives Morović, Miodrag Deša, Tomislav Čudina en Mario Barešić, die allemaal een gouden award wonnen.

Winnaars van de Zilveren Award OPG Laline, die er twee verdiende, Groep Nida en PZ Maslina en wijn, was ook aanwezig bij het evenement.

"De prijzen die je wint met de competitie zijn het beste bewijs van hoe serieus en verantwoord je de teelt en productie aanpakt, waarbij je traditie en nieuwe kennis combineert. In zo'n combinatie kan succes niet ontbreken," vertelde Longin de producenten.

Hij voegde toe dat de ontwikkeling van plattelandsgebieden alleen mogelijk is met een actieve aanpak en het creëren van nieuwe waarden door traditionele activiteiten en culturen te verbinden door nieuwe activiteiten te introduceren, zoals plattelandstoerisme.

Meer dan twee miljoen buitenlandse toeristen bezoeken elk jaar de regio Zadar. Europeanen, Australiërs, Canadezen en Amerikanen behoren tot de meest frequente bezoekers.

"In deze context zijn de productie van kwaliteitswijn, olijfolie en kaas en de opening van een toenemend aantal agritoeristische boerderijen waar gasten binnenlandse autochtone producten worden aangeboden, activiteiten die de provincie Zadar ondersteunt, en we zullen dit in de komende tijd blijven doen", aldus Longin.

"“Het op de kaart zetten van de regio Zadar als gastronomische bestemming is een van onze doelen, en dat kunnen we niet bereiken zonder producenten van extra vergine olijfolie, wijnen en kazen van topkwaliteit”, concludeerde hij.