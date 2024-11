Prijswinnende Toscaanse producent opent restaurant met olijfolie als hoofdactiviteit

Extra vierge olijfolie is al lang een hoofdbestanddeel van de mediterrane keuken, maar de populariteit ervan neemt gestaag toe in restaurants en thuiskeukens over de hele wereld.

In restaurants wordt extra vierge olijfolie niet alleen gebruikt als kookolie, maar ook als afwerkingsolie om smaak en diepte toe te voegen aan een eclectische reeks gerechten.

Chefs waarderen de veelzijdigheid en het vermogen om zowel eenvoudige als complexe smaken te versterken. Als gevolg hiervan is extra vergine olijfolie een veelgebruikt ingrediënt geworden in enkele van 's werelds meest prestigieuze restaurants.

Nu, de broers achter Frantoio Pruneti hebben een nieuw restaurant geopend tussen de glooiende heuvels en zilvergroene olijfgaarden in Greve, Chianti, in het hart van de Midden-Italiaanse regio Toscane.

"“We hebben gewacht op het juiste moment om onze ideeën te delen met iedereen die van lekker Italiaans eten houdt”, aldus mede-eigenaar Gionni Pruneti.

""Dit concept is een droom die is gecreëerd om de ervaring van gasten onvergetelijk te maken en om een ​​correcte oliecultuur te ontwikkelen en tegelijkertijd een goede en gezonde levensstijl te bevorderen", voegde Paolo Pruneti toe.

De nieuwe Evo Cucina, Extra Verdieping Restaurant, is toegewijd aan het tonen van de kwaliteit en veelzijdigheid van zijn bekroonde extra vierge olijfolie.

Sinds 2016 wordt Frantoio Pruneti jaarlijks onderscheiden op de NYIOOC World Olive Oil Competition, inclusief een Gouden onderscheiding in 2024 voor een organisch medium Frantoio monovarietal.

Het kleine restaurant, dat zijn wortels heeft in de 2019 geopend van de eerste Pruneti Extra Gallery, biedt een intieme en exclusieve eetervaring waarbij elk gerecht zorgvuldig is samengesteld om de rijke, aromatische tonen van de extra vierge olijfolie te benadrukken.

De broers verwachten dat de kenmerkende smaak en de gezonde reputatie van extra vierge olijfolie in de smaak zal vallen bij gezondheidsbewuste en avontuurlijke fijnproevers.

Of het nu gebruikt wordt in saladedressings, marinades of als hoofdingrediënt in pastagerechten en sauzen, extra vierge olijfolie voegt een heerlijke dimensie toe aan elk recept.

De aromatische salade wordt gekruid met extra vergine olijfolie van Pruneti Colline di Firenze. (Foto: Extra Floor Restaurant)

""Elk recept bevat extra vergine olijfolie om een ​​echte verkenning van de smaak van Chianti Classico te bieden, aangezien er voortdurend zorg wordt besteed aan het proces, waardoor consumenten het beste uit onze producten kunnen halen en een echte ervaring kunnen beleven door de cultuur van extra vergine olijfolie", aldus Gionni.

De extra vierge olijfolie van Pruneti speelt in elk gerecht een hoofdrol en wordt op verschillende manieren geserveerd en verwerkt om het gerecht naar een hoger niveau te tillen.

"“Het grappigste en interessantste is dat extra vierge olijfolie meestal niet eens in zijn natuurlijke consistentie wordt gebruikt, maar wordt omgezet in een crème, een mousse of zelfs een mayonaise of een boter”, aldus Gionni.

Er bestaan ​​verschillende extra vergine olijfolievariëteiten, elk met een eigen smaakprofiel. Delicate heeft een milde smaak en wordt vaak gebruikt in lichte gerechten, marinades en saladedressings.

Medium is iets robuuster en is ideaal voor bakken, grillen en braden. Robuust is daarentegen krachtig en peperig en is ideaal voor stevige gerechten of als afwerking.

Het eclectische assortiment olijfolie van Frantoio Pruneti vult elk gerecht aan tijdens het proeverijmenu, de voorgerechten en hoofdgerechten. Van een Fruttato Equilibrato, die de rundertartaar en het voorgerecht van forelkaviaar in evenwicht brengt, tot de Fruttato Intenso, die de smaken van een lokaal stuk lamsvlees benadrukt.

Ook monovarietal Moaiolo- en Frantoio-oliën, Colline di Firenze en PDO Chianti Classico worden in diverse gerechten gebruikt en dragen bij aan de smaken en texturen van klassieke Toscaanse lekkernijen.

De olijven worden slechts een paar meter verderop verbouwd, in de olijfgaarden van de familie. Hierdoor voelt het alsof de olijven van het veld op tafel liggen.

""Wij zijn niet alleen de restauranteigenaren", zei Paolo. Wij zijn de boeren van onze velden, de producenten van onze extra vergine olijfolie en de bottelaar, verkoper en promotor van onze extra vergine olijfolie."

Het toevoegen van extra vergine olijfolie aan elk gerecht stopt niet op het bord. Het wordt ook verwerkt in kenmerkende dranken en desserts, waardoor de ervaring en het gebruik van olijfolie nog beter tot hun recht komen.

Pruneti Fruttato Equilibrato extra vergine olijfolie accentueert de schapenricottamousse uit Valdarno. (Foto: Restaurant op extra verdieping)

Zo vult Pruneti Fruttato Intenso de donkere chocoladecrème op het dessertmenu aan. Ondertussen benadrukt een mildere Fruttato Equilibrado de schapenmelkricottamousse en vult een monovarietal Frantoio de gefrituurd ijs op de amandel-sinaasappeltaart.

In samenwerking met chef-kok Chiara Valsecchi en horeca-expert Roberto Selvi wordt de combinatie van elk gerecht zorgvuldig uitgekozen, met speciale wijnselecties of de Pruneti mixOILogy-dranken.

In deze nieuwe Evo Cucina is geen enkel detail aan het toeval overgelaten. Volgens de broers belooft het restaurant een unieke en heerlijke ervaring en leert het bezoekers alles over extra vergine olijfolie.

Ze hopen dat restaurants als The Extra Floor door het implementeren van deze strategieën extra vergine olijfolie effectief kunnen promoten en tegelijkertijd klanten kunnen informeren over de veelzijdigheid ervan en gezondheidsvoordelen.