Grieken vieren Kerstmis met traditionele koekjes op basis van olijfolie

Zoals de meeste vakanties in Griekenland, Kerstmis draait om religie en eten.

Melomakarona en kourabiedes zijn de meest geliefde kerstlekkernijen van Griekenland. Ze zijn tijdens de feestdagen in elk huis, elke bakkerij en elk banketbakkerij in het land te vinden.

Deze decadente koekjes worden gemaakt met eenvoudige ingrediënten en hebben een verschillende, maar feestelijke smaak. Kourabiedes zijn ook knapperiger, terwijl melomacarona zachter aanvoelen in de mond.

Ik heb er eigenlijk een goed gevoel over (het eten van melomakarona), omdat ze echt de kern vormen van het Griekse mediterrane dieet: heerlijk eten met gezonde ingrediënten. - Elena Paravantes, voedingsdeskundige en diëtiste

Beiden melomacarona en kourabiedes classificeren als taarten van de reis of reiscakes, wat betekent dat ze niet gekoeld hoeven te worden en bestand zijn tegen de schokken van het reizen.

Melomakarona (uitgesproken als meh-loh-mah-KAH-roh-nah, enkelvoud melomakaron) is waarschijnlijk de meest klassieke Griekse kerstdelicatessen en een populaire lekkernij in het land tijdens de feestdagen.

Melomakarona zijn koekjes gemaakt van bloem, olijfolie, suiker en sinaasappelsap, gedrenkt in honingsiroop met gemalen walnoten als topping. Kaneel en sinaasappelschil kunnen ook extra smaak toevoegen aan het mengsel.

Variaties, zoals melomacarona bedekt met chocolade of gevuld met walnoten en zelfs pruimen, bestaan ​​ook.

Sommige recepten suggereren ook om ongeveer een derde van de bloem te vervangen door griesmeel, wat helpt om de siroop op te nemen en de melomacarona sappig van binnen.

Bij het maken melomacarona, olijfolie van hoge kwaliteit is een onmisbaar ingrediënt.

"Alleen de verse seizoensproducten extra vergine olijfolie gaat in onze melomacarona, vertelde Konstantinos Daremas, een bakker van de vierde generatie en eigenaar van een banketbakkerij in Markopoulo, nabij Athene, Olive Oil Times. ​"Op deze manier krijgen we een geweldige smaak, gecombineerd met de talloze gezonde eigenschappen van de olijfolie.”

Een stapel melomakarona (Foto: Konstantinos Daremas)

"“De olijfolie komt uit onze eigen biologische boomgaarden”, zei hij. ​"En indien nodig kopen we extra vergine olijfolie van gecertificeerde biologische producenten. prijs van extra vierge olijfolie is de laatste jaren enorm gestegen, maar we sluiten geen compromissen.”

Daremas keurde ook het vervangen van olijfolie door een kleine hoeveelheid plantaardige olie bij de bereiding van melomacarona.

"Sommige koks en bakkers gebruiken naar verluidt plantaardige olie om de melomacarona “Het is lichter, maar ze gebruiken het alleen om kosten te besparen,” zei hij. ​"De plantaardige olie voegt niets toe aan de melomacarona “in termen van smaak of consistentie.”

Voedselblogger Eva Monochari adviseert om uitsluitend extra vierge olijfolie te gebruiken om melomacarona, vooral van de Manaki- of Koutsourelia-olijfsoorten, die milde, fruitige oliën opleveren die perfect zijn voor het maken van taarten en zoetigheden.

Nog een geheim om heerlijke melomacarona betekent niet dat je het deeg te veel bewerkt, maar dat je het kneedt tot alle ingrediënten gemengd zijn.

In hun basisrecept, melomacarona zijn veganistisch en geschikt voor mensen die vasten, omdat ze geen eieren of boter bevatten, vooral als de honing die wordt gebruikt om de siroop te bereiden, wordt vervangen door ahorn- of agavesiroop.

Gemaakt met alledaagse ingrediënten, melomacarona zijn bovendien gezonder dan de meeste kerstsnoepjes en -desserts.

"Ik hou van eten melomacarona, aldus voedingsdeskundige en gediplomeerd diëtiste Elena Paravantes. ​"Ik voel me er eigenlijk goed bij, omdat ze echt vertegenwoordigen wat de Grieken Mediterraan dieet draait om: heerlijk eten gemaakt met gezonde ingrediënten.”

"“Aan de ene kant bevatten deze snoepjes inderdaad veel suiker, maar aan de andere kant zijn de olijfolie, de honing, de sinaasappelschil en de walnoten allemaal bronnen van antioxidanten”, voegde ze toe. ​"Het belangrijkste is dat het vet uit de melomacarona komt uitsluitend uit olijfolie.”

Chef Petros Syrigos stelt voor om de melomacarona het hele jaar door als gewone koekjes zonder honingsiroop, omdat ze een heerlijke aanvulling zijn op een kopje koffie.

Kourabiedes (uitgesproken als koo-rah-BYED-es, enkelvoud kourabie) is een andere Griekse kerstdelicatesse, die concurreert met melomacarona voor de titel van populairste kerstsnoepgoed van het land.

Kourabiedes bedekt met poedersuiker (Foto: Stratos Petrou via Facebook)

Deze besneeuwde, ronde of halvemaanvormige koekjes, bedekt met een laagje poedersuiker, zijn het perfecte genot voor de feestdagen.

Anders melomacarona, die uitsluitend met de feestdagen worden geassocieerd, kourabiedes worden het hele jaar door gemaakt in Griekse huizen en banketbakkerswinkels. Ze zijn ook een populaire traktatie op bruiloften en andere feesten.

De meest voorkomende recepten voor kourabiedes boter als het primaire vette ingrediënt. In sommige regio's van Griekenland, zoals de Peloponnesos en Kreta, waar olijfolie overvloedig aanwezig is, is traditioneel kourabiedes recepten geven de voorkeur aan extra vergine olijfolie voor het maken van de decadente zoetigheden.

Foodblogger Maria Patsia was een fan van kourabiedes gemaakt met boter. Ze was echter opgetogen toen ze een recept tegenkwam voor kourabiedes met extra vergine olijfolie, ouzo en walnoten.

“[Het recept] daagde me uit, omdat het zei dat het zelfs de grootste fanatieke boterfanaat zou overtuigen kourabiedes“… nieuwsgierigheid deed mij het proberen,” zei ze. ​"En ik weet zeker dat jij nog nooit zoiets gegeten hebt.”

Bij het maken van olijfolie kourabiedes, er is geen omrekening van hoeveelheden nodig om boter te vervangen door olijfolie, aangezien de kourabiedes recepten met olijfolie zijn zelfvoorzienend.

Een melomakarono en een kourabie die samen worden geserveerd, zijn een veelvoorkomende kersttraktatie in Griekse huishoudens. (Foto: OOT Archive)

Naast de olijfolie worden ook bloem, suiker, eidooiers, amandelen en poedersuiker gebruikt om na het bakken te bestrooien. kourabiedes.

In sommige recepten worden de eidooiers weggelaten, waardoor olijfolie ontstaat kourabiedes een smakelijke veganistische optie.

De amandelen worden grof gehakt en aan het mengsel toegevoegd. Als alternatief wordt een hele amandel in het midden van elk toegevoegd kourabie voor het bakken.

Een cruciale stap bij het maken kourabiedes is om de olijfolie en suiker goed te kloppen tot het mengsel bleek en luchtig wordt. De rest van de ingrediënten worden dan geleidelijk aan het mengsel toegevoegd. Een vleugje ouzo in het deeg voegt een pittige draai toe aan de verrukkelijke koekjes.

Sommigen raden ook aan om de olijfolie in te vriezen voordat je het gebruikt, zodat het deeg voor de kourabiedes wordt luchtiger.

"Vroeger dompelden mensen een fles olijfolie in een put tot deze ijskoud was, en gebruikten ze deze vervolgens als basis voor geurige, luchtige en korrelige vastendrankjes. kourabiedes", zei thuiskok Roula Voulga.

Als onderdeel van de feestelijke sfeer die iedereen tijdens Kerstmis overneemt, is een hot topic in Griekenland of men moet kiezen voor melomacarona or kourabiedes.

Wanneer u echter tijdens de feestdagen in een Grieks huis verblijft, wordt u waarschijnlijk getrakteerd op een paar melomakaron en kourabie op een bordje genesteld.

En zo is de eeuwige ​'melomacarona or kourabiedes' dilemma is beantwoord.